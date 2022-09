En la política...

AMLO CAMBIARÁ EL NOMBRE A PREGUNTAS SOBRE PERMANENCIA DEL EJÉRCITO PARA QUE NO SEA CONSULTA

A fin de que no invaliden la consulta que pretende realizar el presidente sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y porque López Obrador quiere que participe el Instituto Nacional Electoral (INE) en el proyecto para preguntar a la población sobre su opinión sobre este tema no se le dará el nombre de consulta. El jefe del Ejecutivo añadió que su administración buscará una forma de que no se gaste al realizarla. “No se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, no, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, entonces no, así no, saldría carísimo”, apuntó.

SANTIAGO CREEL ACUSA A AMLO DE INTROMISIÓN EN EL CONGRESO

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que respete el debate legislativo y lo acusó de promover una consulta popular para “presionar socialmente” a los legisladores y aprobar la reforma sobre la ampliación de la presencia del Ejército en las calles. “Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del Constituyente Permanente es la máxima autoridad del Estado Mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública”.

IGNACIO MIER INSISTE A SENADORES APROBAR INICIATIVA PARA QUE MILITARES EXTIENDAN SU PARTICIPACIÓN EN TAREAS DE SEGURIDAD

De nueva cuenta el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, llamó a los senadores de oposición a demostrar su compromiso con México y votar a favor de la minuta por la que se ampliará el tiempo de la presencia de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad y lograr así pacificar nuestras colonias, municipios y localidades, Mier exhortó a la oposición en el Senado a reflexionar si permitirán que continúe en la impunidad la delincuencia y consideró que el regreso de la minuta a comisiones en el Senado en búsqueda de mayor consenso es muestra del espíritu de un congreso bicamaral. Asimsimo argumentó que la decisión que deben tomar los legisladores es muy sencilla, pues se trata de ponderar entre dejar que la delincuencia continúe actuando impunemente, o contar con una Guardia Nacional capacitada y profesional.

RICARDO MONREAL CALIFICA COMO EXCESO LLAMADO DE SANTIAGO CREEL A AMLO

De nueva cuenta el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, crea polémica y ahora calificó como una “desmesura y un exceso” de Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados acusar de intromisión al presidente Andrés Manuel López Obrador por proponer una consulta popular para que decidan los ciudadanos la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública, en medio de un proceso legislativo inacabado en su discusión.Pidió no aprovechar ninguna “raja política” respecto de las medidas legislativas que “en el Senado estamos desarrollando. Demandamos respeten nuestra autonomía”. El presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que plantear un sondeo entre las mexicanas y los mexicanos respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional, “en ningún momento altera la autonomía de los poderes de la Unión”, como afirmó Santiago Creel. Por lo pronto, Monreal encabezará esta semana encuentros con los legisladores de oposición para que todas las fuerzas políticas construyan una propuesta que responda a la sociedad en su demanda de seguridad. Estaremos atentos.

EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM COLABORARÁ CON MUNICIPIOS DE JALISCO EN MATERIA DE TECNOLOGÍA

Conforme el tiempo avanza y se acerca la carrera por la presidencia los aspirantes empiezan a promover sus logros de gobierno y la Jefa de Gobierno no es la excepción y de visita por Jalisco la mandataria resaltó los avances que se han tenido en la capital. Además, aseguró que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación de México deben trabajar bajo los principios que enseña el presidente Andrés Manuel López Obrador. La aspirante presidencial sigue firme en la carrera y continúa dedicando sus fines de semana a recorrer el país para promoverse. Pero mientras el tiempo llega en Jalisco Sheinbaum firmó el Convenio de Innovación entre el Gobierno de la Ciudad de México y 16 presidencias municipales de Jalisco para establecer bases y mecanismos de coordinación en tecnología e innovación, buen gobierno, seguridad, cultura, desarrollo económico, ciudad sustentable, entre otras.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE EL PRD ESTA ABIERTO A DISCUTIR DICTAMEN SOBRE MILITARIZACIÓN HASTA 2028

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado celebró la apertura del líder de la mayoría Ricardo Monreal y sostuvo que su partido está abierto a comenzar la discusión de una nueva propuesta que permita regular el actuar de las Fuerzas Armadas, ante la iniciativa para ampliar el plazo hasta 2028. "Nuestro mensaje fue directo para que hubiera más tiempo de debate y me parece que eso ayuda. Hoy fue muy claro el senador (Ricardo) Monreal en decir que no es cierto que tenga un acuerdo con el PRI o que vaya a trabajar con una sola parte del PRI sino que se tiene que trabajar en pluralidad y se tiene que trabajar en consenso”. Por ello, el legislador estará esta semana muy pendiente de la instalación de la mesa de trabajo para construir un nuevo dictamen, que necesariamente tendrá que regresarse a la Cámara de origen. “Estaremos atentos.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS PARTICIPATIVO EN EL ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO

El senador panista Víctor Fuentes estará muy atento y participativo en la Glosa del IV Informe de Gobierno esta semana durante la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, pero sobre todo cuando toque el turno del titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O mañana miércoles pues recordemos que el legislador panista fijó la posición de su partido durante el análisis de la política económica la semana pasada. En esa ocasión Víctor Fuentes lamentó que la economía no este nada bien. Y el presupuesto de ingresos y de egresos, así como la miscelánea fiscal se aprobará por los legisladores sin cambiarle ni una como a pesar de que el paquete fiscal en teoría debería buscar incentivar la economía del país. “Pero, oh, sorpresa, recibimos hace unos días este proyecto, hoy le damos apertura a la discusión, seguramente en los próximos días será éste votado en la Cámara de Diputados y luego será remitido aquí a la Cámara de Senadores, y lamentablemente quiero compartir, con todos quienes nos escuchan y nos ven, algo: que no le vamos a cambiar ni una coma, que de aquí en adelante el análisis, la discusión, pues deliberar sobre el mismo servirá absolutamente para nada porque este Senado, lejos de estar constituido en esta Legislatura, como el órgano constitucional que debe de ser, está tristemente reducido a una Oficialía de partes del Ejecutivo”, señaló. Así que estaremos atentos a sus cuestionamientos, pues seguramente será muy crítica. Veremos.

ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR PIDE QUE SE SIGA EL JUCIO POLÍTICO CONTRA ALITO

Ocupado recorriendo el país ha estado el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para trabajar en construir la candidatura presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum pero no por eso deja de ser un hombre congruente y por eso opinó que la cercanía entre Morena y el PRI no puede ser un intercambio entre impunidad y aprobación de leyes, por lo que se pronunció porque el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, sea sometido al proceso de desafuero que solicitó la Fiscalía General de Campeche a la Cámara de Diputados. Ramírez Cuéllar, señaló que el dirigente del PRI debe ser investigado y en su caso desaforado luego de los ilícitos de los que se le acusa, principalmente enriquecimiento ilícito. Ya veremos qué pasa porque lo cierto es que el tricolor presentó la iniciativa que amplía el plazo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad el hostigamiento en contra del líder priista cesó y la diputada Yolanda de la Torre quien presentó la propuesta, ya recibió su premio pues recordemos que pidió licencia como diputada para formar parte del gabinete de gobierno en el estado de Durango.

HÉCTOR MELESIO CUÉN REITERA APOYO DEL PAS A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Héctor Melesio Cuen Ojeda, se mantiene muy ocupado construyendo más estructura del Partido Sinaloense apoyando a la ciudadanía de ese estado e insiste que de cara al 2024 su “gallo” para las elecciones presidenciales es Adán Augusto López Hernández. Y es que Cuén Ojeda considera que el funcionario federal “es la persona que le puede dar seguimiento al proyecto del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, yo lo considero como una persona idónea", mencionó. Incluso reveló que en su partido no descartan una afiliación con Morena, no obstante, indicó que por el momento es pronto para hablar de esta unión y será hasta el próximo año cuando esto se defina, pero por lo pronto el apoyo a Adán Augusto López sigue firme.

QUIMICO BENÍTEZ ULTIMA DETALLES PARA QUE MAZATLÁN ESTÉ PRESENTE EN LA FORMULA UNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El presidente municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, mejor conocido como el Químico Benítez ya está listo para que su municipio esté presente en el Gran Premio de México 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez a celebrarse este fin de semana el próximo 30 de septiembre. Recordemos que el evento se enriquecerá con la puesta en escena del Carnaval de Mazatlán, una tradición del estado de Sinaloa que lleva ya casi 200 años de celebrarse y que será vista por 168 países del mundo. De la mano del director de Cultura del estado, José Ángel Tostado Quevedo indicó que ya tiene todo listo y se tiene planeado que se realice un desfile con trenes carros alegóricos y comparsas. Cabe recordar que desde hace varios años el Gran Premio de México se ha engalanado con diversas festividades tradicionales de México y han sido ampliamente elogiadas en todo el mundo y el próximo 30 de octubre, día de la carrera, se buscará impresionar una vez más a todos los asistentes y a los millones de personas que ven la Fórmula 1 en todo el planeta. Enhorabuena.

