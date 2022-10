En la política...

AMLO IMPULSA MÁS ACCIONES PARA CONTENER LA INFLACIÓN

Debido a que la inflación no tiene indicios de ceder el presidnete Andrés Manuel López Obrador firmó un nuevo acuerdo con empresarios productores para ampliar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el compromiso de que la canasta de 24 productos se mantenga en 1,039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023. El mandatario agregó que se darán apoyos a productores, como bajos precios en fertilizantes, y que se beneficiarán a 2 millones de pequeños productores. El acuerdo para luchar contra la elevada inflación, especialmente en alimentos, contempla la entrega de una licencia única a las compañías para agilizar trámites e incrementar la producción de rubros como maíz, pollo y cerdo. Con este plan se busca que el precio promedio de los 24 productos de la canasta básica se reduzca en un 8 por ciento. Enhorabuena por este esfuerzo en el que participan estas 15 empresas: Antonio Suárez Gutiérrez, Tuny (atún); Leovy Carranza Beltrán, Grupo Pinsa-Dolores (atún); Juan Antonio González Moreno, Grupo Gruma-Maseca (tortilla); Altagracia Gómez Sierra, Grupo Minsa (tortilla);Daniel Salazar Ferrer, Bachoco (pollo y huevo); Isidro Ávila Lupercio, San Juan (huevo), Jesús Vizcarra Calderón, Sukarne (carne de res); Arnulfo Ortiz, Grupo Gusi (carne de res); José Zaga Mizrahi, Opormex (carne de cerdo); Eugenio Caballero Sada, Sigma Alimentos (carne de cerdo); Guilherme Loureiro y Javier Treviño, Walmart (distribuidores); Ricardo Martín Bringas, Soriana (distribuidores); Antonio Chadraui Obeso, Chedarui (distribuidores); Alfonso Celis, Socorro (huevo) y Alfonso Rosales Wybo, Valle Verde

ESTE MARTES EL SENADO VOTA AMPLIACIÓN HASTA 2028 DE FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD

Hasta ahora se mantiene la espectativa si se logrará o no el consenso para que el Senado apruebe ampliar hasta el 2028 la presencia de marinos y militares en tareas de seguridad. Por más que el coordinador de Morena hizo grandes esfuerzos de diálogo, la bancada del PAN no aceptó los cambios propuestos a la minuta de la Cámara de Diputados que incluyen controles parlamentarios. Mismos sí podrían aceptar el PRI y PRD Sin embargo, este hecho no parece molestarle mucho al gobierno pues la consulta que realizará el secretario de gobernaciónsobre sobre el tema a realizarse en enero sigue en pie, lo que permitirá promocionarse rumbo al 2024 y además utilizar el tema en las campañas electorales del Estado de México y en Coahuila. Así que estaremos atentos al debate que se llevará a cabo este martes en el pleno que ya se anticipa “duro” dado que Acción Nacional no se dobló. Atentos.

SANTIAGO CREEL LLAMA A LA RECONCILIACIÓN

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, llamó a la conciliación: y aunque, dijo, podemos pensar distinto, podemos unirnos en propósitos comunes, hay que reconciliar a México y reconstruir nuestros sistemas institucionales. Y es que el legislador panista acusó que en México enemos un Presidente que divide, que confronta, que llama a unos traidores, que cataloga en buenos y malos, tenemos un Presidente que miente, porque dijo que habría menos pobres, que en materia de salud estaríamos como Dinamarca, miente y eso no lo vamos a permitir, afirmó. "Llevamos cuatro años y no se ha atrevido a dialogar con nosotros, yo voy a seguir insistiendo porque sin diálogo no hay democracia", declaró. El legislador panista, acusó además de que el titular del Ejecutivo, viola la Constitución.

IGNACIO MIER AFIRMA QUE CONSULTA PARA QUE MILITARES EXTIENDAN SU PARTICIPACIÓN EN TAREAS DE SEGURIDAD NO INTERVIENE EN LABORES DEL LEGISLATIVO

Siempre dispuesto a respaldar las propuestas del Presidente, Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la consulta a la población sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país, no contraviene las responsabilidades de las y los legisladores. Mier Velazco dejó en calro que la bancada mayoritaria en San Lázaro apoya esta propuesta de AMLO debido a que en este debate es esencial contar con la perspectiva de las y los 126 millones de mexicanos que habitan el país. El legislador insistió en que dar más tiempo a las Fuerzas Armadas permitirá la consolidación de la Guardia Nacional, en el sentido de que todo cuerpo policiaco debe garantizar el respeto a los derechos humanos, obediencia, honor y disciplina. Asimismo, reiteró el llamado a que las y los senadores "interioricen" la responsabilidad que tienen con la población en cuanto a garantizar la seguridad.

RICARDO MONREAL A MARCHAS FORZADAS BUSCA CONSENSOS

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, inició la semana muy activo pues además de encabezar las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios para lograr el consenso que logre ampliar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028, participó en diversas actividades que se realizaron en el Senado. Al inaugurar la exposición pictórica “La Lotería” de Eva Vale el legislador destacó la importancia de que el arte mexicano adorne los pasillos de esta Cámara donde se construyen las leyes en beneficio de México. Y hablando de leyes, el legislador presentó al secretario de Gobernación Adán Augusto López y a los titulares de las Fuerzas Armadas la propuesta de nueva redacción al dictamen que amplía el plazo de la marinos y militares en las calles y esta incluye la presentación de informes semestrales, las comparecencias, “tanto del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública e incluso el secretario de Gobernación para temas específicos de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública”.Además se recomienda la creación de un Fondo, “pero aplicable hasta el 24, de recursos económicos para distribuirse entre municipios y estados, parecido al Subsemun, será copartícipe, corresponsable y será administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Así como “la evaluación y el desempeño a la labor de las Fuerzas permanentes de seguridad pública y la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación, Monreal no cuenta con los votos del PAN quienes querían que se hiciera una nueva iniciativa, así que como él mismo dice será este martes durante la sesión cuando se vea si se logró o no la mayoría calificada, pero de no ser así, Andrés Manuel López Obrador seguirá adelante con su propuesta de realizar una consulta sobre este tema en el mes de enero. Estaremos atentos.

CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA AVANCES EN LA CDMX DURANTE SU GESTIÓN

Conforme el tiempo avanza y se acerca la carrera por la presidencia los aspirantes empiezan a promover sus logros de gobierno y la Jefa de Gobierno no es la excepción y al presentar su informe de Gobierno en el Auditorio Nacional y entre gritos de ¡presidenta, presidenta! afirmó que en la capital en materia de seguridad han disminuido 54% de todos los delitos de alto impacto al tiempo que respaldó que las fuerzas armadas se mantengan en las calles hasta el 2028.Y en materia tecnológica la Ciudad de México también registra avances y en este sentido, Sheinbaum Pardo destacó que la CDMX es la más conectada del mundo y se tiene el Récord Guiness a la Ciudad por 31 mil puntos de acceso. Comentó que han impulsado los trámites digitales acta de nacimiento, matrimonio y defunción, así como la tarjeta de circulación, entre otros. Mientras que al referirse a la Movilidad, la mandataria capitalina destacó que en su administración se han construido dos líneas y Cablebús, mientras que la Línea 3, de Metro Constituyentes al Pueblo de Santa Fe. Además, que han adquirido más trolebuses con una inversión de 2 millones 477 mil pesos para 293 unidades y la meta son 500 unidades nuevas. Entre los invitados especiales al cuarto informe de gobierno estuvieron gobernadores de Morena, como Alfonso Durazo, de Sonora; Layda Sansores, Campeche; Cuauhtémoc Blanco, Morelos, y de otros partidos como Samuel García, de Nuevo León (MC) y Alfredo del Mazo, del Edomex (PRI). Además, acudieron funcionarios como Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la exsecretaria Delfina Gómez, quien fue definida como la candidata de Morena para las elecciones en el Estado de México en 2023. Sheinbaum aseguró que enviará al Congreso capitalino una iniciativa para que el programa conocido como “Mi Beca para Empezar”, sea una garantía constitucional. No la perderemos de vista

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA NIEGA QUE ESTÉ DETRÁS DE ESPIONAJE POLÍTICO

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, calificó como un “golpeteo político” las acusaciones que lo vinculan con una presunta red de espionaje durante su gobierno en la Ciudad de México. En entrevista con el periódico El Universal, descalificó los señalamientos del extitular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski, al afirmar que “pareciera una sinfonía que así se está orquestando”. “Yo quisiera saber dónde están los elementos de ese supuesto espionaje. En la carpeta de investigación lo que hay son párrafos repetidos donde dicen que espiaba yo a personajes de Morena y lo repiten textual varias veces, pero este dicho coincide casi en su esencia con lo que dijo ese testigo protegido, pareciera una sinfonía que así se está orquestando”, dijo. Por lo pronto el senador Mancera se alista para participar en el debate que se realizará en el Pleno del Senado pues los legisladores votarán este martes la iniciativa que amplía el plazo para que las fuerzas permanezcan en tareas de seguridad hasta el 2028. “Estaremos atentos.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS DISPUESTO A PRESENTAR ACCIONES LEGALES PARA GARANTIZAR ABASTO DE AGUA A NEOLONESES

El senador panista Víctor Fuentes siempre alerta de sus representados en Nuevo León dijo estar dispuesto a presentar un amparo contra el envío de agua de la presa "El Cuchillo" a Tamaulipas. Y es que el legislador advirtió que actualmente la presa "El Cuchillo" cuenta con el agua suficiente para abastecer a todos los hogares de Nuevo León por más de dos años, por lo que llevar el vital líquido a Tamaulipas representaría un peligro para la vida de millones de personas. “El consumo de agua de millones de personas está en juego, ya que esta presa cuenta con las reservas suficientes para garantizar el consumo humano de agua por más de dos años. Por eso nosotros decimos ¡No al trasvase de El Cuchillo!”, concluyó.

ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR EN ZACATECAS PROMUEVE A CLAUDIA SHEINBAUM

Muy buen trabajo de promoción a la Jefa de Gobierno está realizando el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y en una más de sus giras por el país para trabajar en construir la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en Zacatecas destacó que el movimiento de Claudia Sheinbaum va en ascenso desde el mes de julio y ya todas las encuestas la colocan como la más avanzada en este proceso de medición que se está realizando. Señaló que están recorriendo las entidades federativas y reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad mexicana, con quienes han observado que hay una gran simpatía hacia Sheinbaum, y en Zacatecas, aseguró, hay una opinión mayoritaria y “va muy arriba”. “Hay una creciente suma de voluntades de los sectores de la sociedad para que una mujer sea la presidenta en el sexenio 2024-2030. Será un hecho inusitado y bueno que una mujer sea la titular del Poder Ejecutivo en el próximo sexenio”.

EN EL PAS TODOS A GUSTO CON AUGUSTO, DICE HÉCTOR MELESIO CUÉN

Tuvimos la oportunidad en entrevistar en nuestro espacio radiofónico Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien nos comentó que el apoyo de su partido a Adán Augusto López Hernandez para que sea el candidato de Morena en el 2024 está más firme que nunca y para ello ya cuentan con gran estructura en Sinaloa. El líder moral del PAS trató diversos temas nacionales entre estos nos comentó que el fin de semana los legisladores locales de su partido presentaron su informe de labores en el que dieron a conocer la productividad de su trabajo legislativo pues tan sólo dijo, nuestros dipotados han presentado más de 90 iniciativas. Héctor Melesio Cuén también recordó que su partido a nivel nacional ha presentado diversas iniciativas ciudadanas que ya son una realidad como la que tiene que ver con la revocación mandato, la segunda vuelta que ya está contemplada en la reforma político electoral y la que tiene que evita el doble financiamiento de los partidos políticos. Además, celebró que el Congreso esté a punto de aprobar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horarui de verano pues recordó que el Partido Sinaloense fue el que impulsó la propuesta desde hace varios años. Cuén mencionó que desde el 2016el PAS presentó una iniciativa ciudadana con más de 262 mil firmas para eliminar esta modificación en el huso horario en Sinaloa pero no fue ratificada cuando llegó al Senado, posteriormente lograron recabar más de 221 mil firmas en 2018 y presentar una segunda iniciativa pero se desechó. Cuén Ojeda manifestó su confianza en que se ratifique en el Senado pues requiere mayoría absoluta no calificada. “Hoy la congruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador da paso a la derogación de esta medida impuesta que afectaba seriamente la salud de todos los mexicanos, hoy el horario de verano está más cerca de desaparecer solo falta que los senadores avalen lo que hoy la cámara de diputado acaba de aprobar”, indicó. Finalmente, en materia de salud, Héctor Melesio invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir protegiendóse no sólo contra el Covid 19, sino ahora contra la Viruela del Mono que tan sólo en Sinaloa, dijo, hay 8 casos confirmados y en México más de mil 600 enfermos.

PANISTAS DE SINALOA RECUERDAN A MAQUÍO EN SU 33 ANVERSARIO LUCTUOSO

Este fin de semana, panistas conmemoraron el 33 aniversario luctuoso de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, el “Maquío“, excandidato a la gubernatura de Sinaloa y a la presidencia de México. Para ello se realizó una misa en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en su estado natal que organizó la dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdéz, quien resaltó la lucha de “Maquío” para alcanzar la democracia de México. La funcionaria exhortó a todos los panistas y ciudadanos de Sinaloa a sumarse a la lucha para conquistar de nuevo la confianza de México al destacar que el adversario político está gobernando y destruyendo a México.

EL VIERNES VISITA SINALOA LA SECRETARIA GENERAL DEL PAN

Cecilia Patrón Labiada secretaria general del PAN se alista para visitar Sinaloa el próximo viernes a fin de continuar con sus giras de trabajo por todo el país que tienen como objeto fortalecer la estructura de su partido, rumbo a las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, pero sobre todo rumbo a los comicios presidenciales del 2024. Por lo pronto, el PAN ya cuenta con sus presidenciables. Ellos son el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, y el diputado federal y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, así como la senadora Lilly Téllez. No los perderemos de vista

