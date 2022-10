En la política...

LUIS DONALDO COLOSIO NO SE DESCARTA PARA LA PRESIDENCIA, DECIDE EN EL 2023

Luis Donaldo Colosio Riojas, cuyo nombre se posiciona con gran fortaleza en diferentes encuestadoras para ser candidato presidencial cambió de postura y ahora dice que será el próximo año cuando defina si va o no va por la candidatura, primero, dijo, está enfocado en dar resultados en su encargo. Y es que, el actual alcalde de Monterrey, Nuevo León, considera que hablar sobre ser candidato presidencial es un tema “bastante prematuro, toda vez que tiene poco que iniciamos el gobierno aquí en Monterrey”, por lo que aseguró que será hasta el siguiente año cuando comience a realizar una autoevaluación para saber si está preparado o no para enfrentar este nuevo reto en su carrera política. Por ser un hombre congruente Colosio señaló que los resultados favorecedores que han mostrado diferentes casas encuestadoras que lo posicionan como el candidato favorito de la oposición y el que más pelea le podría dar a Morena y sus aliados, lo que deberían evaluar es la “cuestión de desempeños y resultados”. “Se está midiendo todo con base en esperanzas, nostalgias y en especulación política electoral, no estamos haciendo valoraciones de resultados o desempeño”, dijo. Asimismo, aseguró que el que se coloque como favorito es en gran parte por el cariño que la población le tiene todavía a su padre Luis Donaldo Colosio, quien buscó la presidencia de la mano del PRI, pero fue asesinado durante un acto de campaña. Así que no lo perderemos de vista pues sin duda tiene todas las posibilidades de estar en la boleta en el 24, ya veremos.

KEN SALAZAR ASEGURA QUE LAS CONSULTAS EN MATERIA ENERGÉTICA SIGUEN Y LA RENUNCIA DE TATIANA CLOUTHIER NO CAMBIA ACUERDOS

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que el proceso de consultas en materia energética en el marco del T-MEC continúa pues existe el interés de los tres gobiernos de llegar a acuerdos. Y en este sentido señaló que la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, Salazar descartó que eso genere cambios en los acuerdos alcanzados. “Vamos a seguir trabajando muy bien con el gobierno mexicano en todos los temas económicos, en lo de la consulta y el efecto del cambio de personas es un proceso que va a seguir adelante, todavía no sabemos dónde va a llegar, pero eso no nos va a desviar del marco de esta unión económica”, dijo. El diplomático aseguró que en materia de seguridad se seguirá trabajando, respetando la soberanía de México.

JOHN KERRY VISITARÁ MÉXICO, ADELANTA AMLO

Será en a finales de este mes de octubre cuando el secretario de Estados Unidos, John Kerry, visite nuestro país, así lo confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que hablará de energías renovables, la industria automotriz y el litio. Además de que se le mostrará el Plan Sonora. El presidente de la República dijo que espera que su agenda coincida para estar en tres entidades del norte del país y tener la reunión con John Kerry. López Obrador afirmó que, aunque todavía no está clara la agenda del funcionario estadounidense, se espera que esté en Puerto Peñasco, en el noroeste del país, donde podrían abordar los detalles del plan Sonora, que tiene que ver con un modelo de una planta solar en ese lugar, fronterizo con Arizona. Estaremos atentos

SANTIAGO CREEL INSISTE EN REUNIRSE CON AMLO PARA HABLAR DE SEGURIDAD

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, insistió en sostener un encuentro con el presidente de la República para compartirle información sobre su tarea como responsable de la seguridad interior en el sexenio de Vicente Fox. “Insisto en el diálogo por la seguridad porque no soy insensible al dolor que provoca la violencia y la inseguridad a las familias mexicanas. No tenga temor, sé dialogar y respetaré su investidura. Será por el bien de México”, señaló. Santiago Creel también se mantiene alerta esta semana que iniciará la discusión de la reforma electoral pues ya adelantó que su partido no permitirá que pase un reforma que debilite al INE. Ya veremos cómo se logran los acuerdos pues según los morenistas están en la mejor disposicón de dialogar con la oposición para alcanzar el punto medio en la propuesta presidencial.

IGNACIO MIER AFIRMA QUE ESTA SEMANA INICIA DISCUSIÓN DE REFORMA POLÍTICO ELECTORAL

Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se encuentra listo para hacer el trabajo de operación política en San Lázaro pues esta semana iniciará la discusión de la reforma político electoral. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que esta reforma que podría,dijo, ser mixta porque se pretenden hacer aducaciones a la Constitución, pero también a leyes secundarias, "es fundamental para dar continuidad al proceso de Transformación". Eso sí, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, adelantó que lo que se pondrá en el texto de la Constitución, son tres conceptos irreductibles; tener un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso; que sus integrantes sean electos democráticamente; y que se profundice realmente en la ciudadanización de los que integrarán el Consejo General de este órgano electoral. Además de este tema los diputados también iniciarán la discusión del paquete económico, en la que comparecerán altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como, el procurador fiscal. Estaremos atentos.

ALEJANDRO MORENO ADELANTA QUE EL PRI NO AVALARA REFORMA QUE ATENTE CONTRA EL INE

Previo a la revisión de la reforma político electoral, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró su rechazo a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, dijo, no estarán a favor de una iniciativa “que violente el régimen democrático” y que abone en la pulverización” del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF). Y es que luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que el tricolor votaría con Morena la reforma electoral, el líder del tricolor salió a negar estas afirmaciones y dijo que no hay pacto en ese sentido. Insistió en que el Revolucionario Institucional forma parte de una alianza legislativa que ha dicho "No" a los intentos gubernamentales por eliminar la competencia en el sector eléctrico, militarizar la Guardia Nacional y acabar con las instituciones electorales. Ya veremos pues recordemos que esta postura cambió cuando empezaron los ataques en su contra.

RICARDO MONREAL YA CUENTA CON REDES MONREALISTAS

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sigue avanzando en sus aspiraciones y con el objetivo de impulsar su proyecto se crearon las “Redes Monrealistas”, que se integrarán en “consejos democráticos” de la plataforma ciudadana de la “Reconciliación X México”. En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador suplente, encabeza estas redes y señala que el líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado es la mejor garantía para fortalecer la gobernabilidad, “conduciendo la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera incluyente, democrática y consensuada con todos y para todos los mexicanos”. Cabe mencionar que las Redes Monrealistas de la Reconciliación X México” advierten que se requiere una “profunda” reforma del Estado mexicano y de los poderes públicos, y un nuevo modelo progresista de desarrollo económico creciente, sustentable y sostenible, por lo que proponen debatir si esto debería cristalizarse en una nueva constitucionalidad y un nuevo Constituyente.“Pensamos que después de la polarización y radicalización política y social, así como la exclusión y descalificación de amplios sectores de la sociedad mexicana, ha llegado el tiempo del acuerdo, del consenso y de la Reconciliación Nacional. Por eso, no tenemos ninguna duda de que Ricardo Monreal será el Presidente de la Reconciliación Nacional, dijo Alejandro Rojas.

KENIA LÓPEZ SE DESTAPA PARA LA CANDIDATURA DEL PAN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

La senadora del PAN, Kenia López, ya levantó la mano y abiertamente aseguró que tiene aspiraciones para para ser la candidata de su partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Pese a que López Obrador la dstapó como una de las aspirantes a la presidencia de la República la semana pasada, la legisladora respondió: “Y no me va a distraer con destapes, mi trabajo lo tengo claro: defender a México de la corrupción”.Por lo pronto, Kenia López propondrá crear Comisión de la Verdad para aclarar hackeo en Sedena y para crsitalizar sus aspiraciones tendrá que competir con su compañera de bancada Xóchitl Gálvez ha manifestado abiertamente sus intenciones de competir en el PAN por la Jefatura de Gobierno.

CLAUDIA SHEINBAUM SUBE EN PREFERENCIAS ELECTORALES

Despues de estar tan activa recorriendo la capital presentando su IV Informe de gobierno, la Jefa de Gobierno avanza en las preferencias electorales y de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de EL FINANCIERO, Claudia Sheinbaum sigue liderando la lista de las ‘corcholatas’ morenistas más populares al avanzar cinco puntos y pasó de 40 a 45 por ciento de opinión favorable. En tanto, El canciller Marcelo Ebrard avanzó seis puntos al pasar de 34 a 40 por ciento de opiniones positivas. Pero también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, avanzó notablemente, con ocho puntos, al pasar de 20 a 28 por ciento, su nivel de popularidad empatando al senador Ricardo Monreal Ávila. En esta medición los ciudadanos consideraron que el secretario de Relaciones Exteriores es el más preparado para manejar una crisis en el país. Al preguntarles quién de los aspirantes morenistas manejaría mejor una crisis en el país, 31 por ciento señaló a Ebrard y 25 por ciento a Sheinbaum. Así que no la perderemos de vista.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA DICE QUE AMLO BROMEABA CUANDO DIO A CONOCER LA LISTA DE CORCHOLATAS DE LA OPOSICIÓN

Luego de que el presidente nombrara a Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado entre las 42 corcholatas de la oposición para 2024, el legislador, aunque no descartó que esté interesado consideró que el primer mandatario estaba de buenas y bromeó con este asunto. Mancera señaló que su principal acción será construir bloques de competencia, pues consideró que hay signos de desarticulación y continuará presentando iniciativas en favor de la población. En especial aquellas enfocadas al combate al cambio climático o la procuración de derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Por lo pronto Miguel Ángel Mancera adelantó que en sus términos la reforma que permite al gobierno apropiarse del dinero de las cuentas bancarias abandonadas por más de 6 años para destinarlo al equipamiento de los cuerpos policíacos en el país, sería sujeta de impugnación y de la interposición de amparos, porque hay disposiciones en el Código Civil que prevén este tipo de situaciones.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS A FAVOR DE ELIMINAR CIRCULACIÓN DE CAMIONES DOBLE REMOQUE

La circulación de los tráileres de doble remolque representan un riesgo inminente para la ciudadanía, al generar un importante número de accidentes y poner en peligro la vida de cientos de personas. Por ello, el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes ya fijó postura y dijo que apoya la iniciativa que solicita su prohibición y que se analiza en la Cámara de Diputados. Pero consciente que este tema es difícil porque hay muchos intereses de por medio, pidió que si no se eliminan al menos se considere sobre regularlos y restringir su circulación a horarios o ciertas zonas. Así que el panista espera que los diputados “tengan el valor de hacer algo así”, y “yo estaré al pendiente de que esto suceda, y si llega al Senado lo vamos a apoyar”, dijo. Fuentes lamentó que los camiones de doble remolque circulen hoy con sobrecarga, y estén fuera de lo que puede ser transitable, afectando o dañando incluso la infraestructura vial. No lo perderemos de vista

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, COORDINADOR CIUDADANO DE CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE LA JEFA DE GOBIERNO GANARÁ LA ENCUESTA DE MORENA

Tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro espacio radiofónico al ex líder de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar quien nos comentó que sigue firme apoyando la candidatura de Claudia Sheinbaum porque está seguro que ella ganará la candidatura presidencial de Morena en septiembre del próximo año rumbo a los comicios del 2024. El ex diputado federal se congratuló con el repunte de la Jefa de Gobierno en las encuestas y aseguró que él está muy activo recorriendo el país para realizar encuentros nacionales con diferentes sectores posicionando a Claudia como una mujer que se ha destacado en el servicio público y para muestra, dijo, están los índices de seguridad que están a la baja en la Ciudad de México y la economía que se está recuperando de manera positiva en la Capital, entre otros aspectos. Alfonso Ramírez Cuellar –exdiputado federal de Morena– dio cuenta de los logros de la jefa de Gobierno y destacó que “su encomienda en este ejercicio será con un único objetivo: sumar esfuerzos y sectores en favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum”. Y de paso aprovechó nuestro espacio para informar que en breve la Jefa de Gobierno visitará el norte del país. Estaremos atentos.

