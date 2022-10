En la política...

JUEZA SUSPENDE TRANSFERENCIA DE GUARDIA NACIONAL A SEDENA

Seguramente este martes, en su mañenera, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremeterá contra el Poder Judicial luego de que Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito, con sede en el estado de Guanajuato, suspendió de manera indefinida, la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de que ordenó devolver el control de dicha institución a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal. Y es que la juzgadora concedió una suspensión provisional a la organización no gubernamental Uniendo Caminos México, por lo que dictó mantener a la GN bajo control de la SSPC, como ordena el artículo 21 de la Constitución, y devolver, en su caso, a dicha institución, los recursos que ya hubieran sido enviados a la SEDENA. Así que ya veremos la reacción del primer mandatario. Estaremos atentos.

JOHN KERRY Y AMLO EN SONORA HABLARÁN SOBRE EL LITIO

Será en a finales de esta semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna en Sonora con el enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry para conversar sobre la explotación del litio e industria automotriz. La visita del funcionario estadounidense se produce después de que Estados Unidos y Canadá solicitaran en julio consultas a México sobre su política energética en el marco del tratado comercial de América del Norte (T-MEC) así que López Obrador también aceptó que se tratará este asunto: "Vamos a hacer una evaluación de lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también del Plan Sonora, que incluye litio, baterías, industria automotriz", afirmó. Estaremos atentos.

SANTIAGO CREEL PIDE NO DEJARSE ENGAÑAR

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, está muy activo pero promoviendo lo que llamó las 10 “trampas” en la reforma para hacer uso de las Fuerzas Armadas (FA) en materia de seguridad pública, y de plano aseguró que ésta presenta violaciones constitucionales y a disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que la pone en riesgo ante instancias nacionales e internacionales. “El gobierno federal miente al decir que en la oposición no valoramos ni reconocemos las Fuerzas Armadas. Nada más tramposo, es el presidente quien está ordenando que las Fuerzas Armadas violen la Constitución y las resoluciones de. Poder Judicial, lo que busca es echarle la culpa a las Fuerzas Armadas del fracaso de su estrategia de seguridad, y con el tiempo será el Ejercito y la Marina los tendrán que asumir las responsabilidades y sanciones tanto internas, como internacionales. Vaya forma de cuidar a nuestras fuerzas armadas”, dijo. Ante ello, pidió: “No te dejes engañar la reforma que aprobaron es tramposa, omisa y tendenciosa”.

IGNACIO MIER AFIRMA QUE MORENA NO QUIERE IMPONER A NUEVOS CONSEJEROS DEL INE

Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se encuentra listo para hacer el trabajo de operación política en San Lázaro sobre la reforma político electoral. Pero por lo pronto, detalló que su bancada puede elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales, recordó, serán elegidos en abril del próximo año. Amagó que sin la reforma electoral que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser mayoría su partido podría llevar a cabo esta elección, pero aclaró que los legisladores no quieren eso y por ello buscará a toda costa avanzar con la reforma.Estaremos atentos.

ALEJANDRO MORENO ME BUSCÓ PARA PRESENTAR PROPUESTA DE REFORMA PARA QUE FUERZAS ARMADAS PERMANEZCAN EN LAS CALLES HASTA 2023

Las cosas se le complican al líder del tricolor luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que fueron el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira Valdez, quienes le presentaron la propuesta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Y es que hace unos días López Hernádez señaló que los priistas le pidieron retomar el diálogo político para presentarle la iniciativa de la ahora diputada con licencia Yolanda de la Torre. Así que las especulaciones quedaron aclaradas y lo cierto es que las elecciones del Estado de México y Coahuila cada vez están más cerca y aún no hay definiciones si hay o no alianza. Ya veremos pues el tricolor, quizá pensando en que el PAN y el PRD no le perdonarán su traición ya perfiló a Alejandra del Moral como su candidata para la gubernatura mexiquense. Mientras que por el lado de Morena sigue firme Delfina Gómez Álvarez, en el PAN Enrique Vargas del Villar ya levantó la mano y Movimiento Ciudadano ya dijo que va solo con Juan Zepeda. Veremos qué pasa de aquí a diciembre.

RICARDO MONREAL LE DICE “AMOR Y PAZ” A LAYDA SANSORES

Nada preocupado está icardo Monreal coordinador parlamentario de Morena en el Senado, aceptó el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontarse con Layda Sansores por el “bien del movimiento” y dijo que, frente a los ataques de la gobernadora de Campeche, mantendrá una actitud de “amor y paz”. Aunque Monreal manifestó su respeto por la gobernadora de Campeche y aseguró que hasta el momento no tiene elementos para denunciarla penalmente por espionaje, sí le dejó en claro que actuará conforme a la ley y la Constitución al recordar que el artículo 16 de la Carta Magna establece que están prohibidas todas las intervenciones de comunicaciones privadas y el único facultado para hacerlo es el Poder Judicial. Estaremos atentos a ver en qué para este asunto, pues lo cierto es que la instrucción presidencial es muy clara: “No demos pelearnos”.

KENIA LÓPEZ ASEGURA QUE LINEA AÉREA DE LA SEDENA COSTARÁ MIL 800 MDP

Como todos los lunes Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su capricho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuente con su propia línea aérea que, tendría un costo para los mexicanos de más de mil 800 millones de pesos anuales. Y es que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos hizo público el documento “Proyectos del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica”, que detalla la constitución por parte de la Sedena de una empresa de Servicios Turísticos para asumir el control de 3 hoteles, 2 parques nacionales y 2 museos y de la aerolínea del Estado mexicano y empleo militar del avión presidencial Boeing 787-8. En este también se establece que la fecha límite para materializar el proyecto de la línea aérea es el 31 de diciembre de 2023. La aerolínea, dijo, operaría con 10 aeronaves arrendadas, con la posible inclusión a la flota del avión presidencial, lo que implica según el diagnóstico de la Sedena, una importante inversión con alto riesgo de obtener resultados deficitarios, pues una 1 hora de vuelo tendría un costo de 500 mil pesos. Tras estas revelaciones estaremos atentos a la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CLAUDIA SHEINBAUM LE DICE A LA OPOSICIÓN QUE SE QUEDARÁ CON LAS GANAS PORQUE MORENA NO SE DIVIDE

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, está más que contenta y segura que será la sucesora de López Obrador por eso contestó a la oposición que se van a quedar con las ganas quines le apuestan a la división de su partido. Y es que hay versiones que aseguran que hay un testamento político de AMLO, en donde queda estipulado que ella será la próxima presidenta. “La oposición, el conservadurismo están muy desesperados porque no crecen. Es más, en la Ciudad (de México) va disminuyendo su presencia. Ahora a lo que le apuestan es a la división de Morena y de sus partidos aliados, así como lo que representa Morena”, destacó. Dejó en claro que “Morena no se va a dividir”, y es que todos los militantes de este partido político tienen claro que lo más importante es el proyecto que dé continuidad a la Cuarta Transformación.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS IMPULSA VISAS DE TRABAJO PARA HABITANTES DE NUEVO LEÓN

El Senador de la República, Víctor Fuentes Solís ha tenido días muy activos, y en su calidad de legislador no pierde oportunidad de promover beneficios para sus representados. Para muestra basta recordar que hace unos días sostuvo una reunión de trabajo con la Cónsul General de Canadá en Monterrey, Sandra Shaddick para incrementar y darle mayor difusión al empleo temporal que ofrece el país del norte para los trabajadores mexicanos. Además, el senador informó que durante la reunión acordaron buscar la apertura de rutas aéreas que conecten directamente a Nuevo León con las principales ciudades de Canadá, ya que actualmente todas las rutas hacen escala en Ciudad de México. Así que no lo perderemos de vista pues, aunque aún falta tiempo, va que vuela para candidato a gobernador de su estado. Al tiempo

