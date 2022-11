En la política...

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ VISITA OAXACA SE REÚNE CON EL GOBERNADOR ALEJANDRO MURAT Y CONFIRMA DENUNCIA CONTRA FELIPE CALDERÓN

Adán Augusto López sigue recorriendo el país y aunque el Congreso de Oaxaca ya avaló la reforma para que la las Fuerzas Armadas permanezcan más tiempo en tareas de seguridad el secretario de Gobernación participó en el foro sobre “La Política Interior de la 4T” . El presidenciable aprovechó su visita en la entidad para reunirse con el gobernador saliente, Alejandro Murat, en “una visita de cortesía”. El mandatario informó que durante el encuentro habló con el funcionario federal sobre las acciones coordinadas entre ambos gobiernos para “seguir la ruta del crecimiento en nuestro estado”. López Hernández confirmó en la entidad que sí existe una denuncia internacional contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de lesa humanidad derivados de la Operación “Rápido y Furioso”, en la que le vendieron armas al crimen organizado que causaron la muerte a militares y civiles. Explicó que la denuncia contra Calderón fue presentada en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y está en periodo de integración de pruebas, por lo que “seguramente va a haber justicia”.

SANTIAGO CREEL: REFORMA ELECTORAL ES TRAMPOSA

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, está muy activo pero para impedir que se apruebe la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador a la que calificó como "tramposa" y propone elecciones sin cancha pareja.” Muy ingenioso, Creel utilizó una analogía de fútbol: “Imagina que te invito a jugar un partido de futbol, nada más que el árbitro está en mi equipo, yo juego con mis 11 jugadores y tú sales con 9, así es la reforma que propone el presidente, elecciones sin cancha pareja, amañadas… Y lo hace porque no quiere perder el 24; está dispuesto a todo, incluso hasta quitar las reglas que lo hicieron llegar hasta donde él está hoy”, señaló. Además cuestionó: “¿Sabes por qué quieren una reforma así? Para regresar al estilo de los 70´s y 80´s ese que permitía caídas del sistema al antojo, mapacheos, fraudes, todas esas prácticas que el INE ha ido desapareciendo”,

IGNACIO MIER AFIRMA QUE MORENA NO QUIERE IMPONER A NUEVOS CONSEJEROS DEL INE

Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se encuentra listo para hacer el trabajo de operación política en San Lázaro para que conforme a la ley se apruebe el presupuesto. En este sentido, informó que la Comisión de Presupuesto está lista para dictaminar el proyecto de egresos entre el 7 y el 8 de noviembre, a fin de analizarlo y discutirlo en el pleno a partir del día 9 y agotar todas las reservas de los grupos parlamentarios. “Vamos a cumplir con lo que establece la ley; se permitirá todo el debate necesario para aprobar el presupuesto, pero lo haremos con orden y sin violentar la ley para no tener que parar el reloj legislativo. Buscaremos una forma conveniente de desahogar las reservas que se presenten y aprobarlo en tiempo y forma, como lo hemos venido haciendo año con año”, señaló. Eso sí, el poblano dejó en claro que Morena en la Cámara de Diputados defenderá durante la discusión del Presupuesto 2023 un proyecto austero, eficiente y con una justa distribución de recursos para garantizar los programas sociales. Mier, al subrayó que el próximo año no habrá incremento de impuestos, sino ahorro y disciplina por parte del gobierno, sin sacrificar los programas sociales, salud y educación, que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y del país. Estaremos atentos.

ALEJANDRO MORENO ASEGURA QUE SU PARTIDO NO AVALARÁ UNA REFORMA ELECTORAL QUE LESIONE AL INE

Para no dejar dudas de los supuestos acuerdos del llamado PRIMOR Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, afirmó que su grupo parlamentario jamás acompañará una eventual reforma electoral que atente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Lo dejamos muy claro, para que no haya lugar a dudas: el PRI jamás va a acompañar una reforma electoral que dañe al Instituto Nacional Electoral o que vulnere al Tribunal Electoral, nuestro apoyo irrestricto y total”, dijo en declaraciones a la prensa, acompañado por el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI. “Nosotros siempre vamos a fortalecer el sistema democrático, jamás votaríamos una reforma que atente contra el INE y contra el Tribunal Electoral, está claro», reiteró. Moreno Cárdenas apuntó que el INE y el TEPJF son instituciones con reconocimiento a nivel mundial. “Lo que sí ha dejado claro el sistema mexicano es que el INE y el Tribunal Electoral son instituciones con reconocimiento internacional». Por el bien de la democracia esperemos que así sea y que se construya una reforma que beneficie al país y que no signifique un retroceso. Estaremos atentos.

SISTEMA ACUSATORIO CON IMPORTANTES DEFICIENCIAS, ACUSA MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, se mantiene muy pendiente y como buen jurista conoce a fondo el sistema penal, hace unos días el legislador señaló que el sistema acosatorio en México, tiene importantes deficiencias, por ejemplo, la implementación de arraigos judicializados. Elex procurador general de Justicia de la Ciudad de México, recordó que México está en la transición del sistema acusatorio, que todavía no está bien implementado. l exjefe de Gobierno dijo que “lo que se nos criticaba como fiscales cuando estaba la figura del arraigo, hoy lo tenemos nada más que judicializado”. Yo tengo muchas críticas al sistema acusatorio de mi país, pero cómo se está implementado, hay muchas de estas etapas, de estas figuras procesales que no están cumpliendo, hoy por hoy, con el objetivo. Hoy, para mí estamos viviendo arraigos judicializados con las etapas de investigación ampliada”, indicó.

RICARDO MONREAL PIDE A LA CNDH ESTAR ATENTA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y NO A TEMAS ELECTORALES

Como siempre la voz prudente de Ricardo Monreal se escichó dentro de Morena y luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de encabezar el “sabotaje de la voluntad del pueblo”, realizar “guerra sucia” y mantener vicios que “por siglos han manchado nuestros procesos electorales” y recomendar la reforma electoral, Monreal Ávila de manera respetusa le recomendó estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país. Explicó que la discusión del INE y la posible reforma constitucional y legal se le debe dejar a la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo competente para que se logren acuerdos. Mientras que en lo que toca al Senado, dijo, éste actuará con responsabilidad, en el caso de que se apruebe allá. “Aquí la revisaremos escrupulosamente para fortalecer las instituciones, no destruirlas, para fortalecer los órganos del Estado y para darles posibilidades de defender la democracia”.

KENIA LÓPEZ PIDE RENUNCIA DE ROSARIO PIEDRA

Como todos los lunes Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, relizó su contramañanera y en esta ocasión acusó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le hace el “trabajo sucio” e ilegal al gobierno federal en su propósito de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y demandó que su titular Rosario Piedra Ibarra se separe del cargo por notorio conflicto de Interés. recordó que el viernes pasado la CNDH publicó en el Diario Oficial de la Federación la recomendación general 46/2022, la cual busca que desde el Poder Legislativo se destruya al INE y criticó que la CNDH recomiende, de manera irresponsable, al Congreso de la Unión dañar al árbitro electoral.

CLAUDIA SHEINBAUM NIEGA NEXOS DEL GOBIERNO CON CRIMEN ORGANIZADO

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sigue muy activa en sus recorridos por el país y aprovechó su fin de semana para estar el Puebla y Chihuahua. Desde Ciudad Juárez afirmó que si existen vínculos entre las autoridades y las organizaciones del crimen organizado, nunca habrá seguridad, Claudia Sheinbaum. Encabezó un mitin ante 10 mil personas y ahí señaló: “De las mujeres de Ciudad Juárez aprendimos mucho en todo el país: siempre que hay políticas para mujeres, se lleva en el corazón a Marisela Escobedo y a las mujeres de Ciudad Juárez”, dijo la funcionaria, quien fue recibida por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y su esposa Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal. “Por encima de todo está la honestidad. Si hay vínculo entre la policía y las bandas criminales, nunca va a poder haber seguridad. Y ahí tenemos el ejemplo de (Genaro) García Luna, que está preso en Estados Unidos. Por eso lo que dice el Presidente: honestidad, acabar con la corrupción y siempre darle alternativas a los jóvenes. Si no hay justicia social, no hay seguridad”, consideró. Mientras que en Puebla fue recibida a gritos de Presidenta, presidenta y ahí la aspirante a la candidatura de Morena presumió acciones emprendidas durante su gestión en el gobierno de la Ciudad de México en materia de educación, bienestar y movilidad, entre otros y sobre las políticas que ha empujado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE RECURSOS PARA PREVENIR, DETECTAR Y TRATAR EL CÁNCER DE MAMA

El Senador de la República, Víctor Fuentes Solís siempre comprometido con las causas que benefician a la población solicitó, a través de un punto de acuerdo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en ocasión del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, destine los recursos económicos suficientes que permitan garantizar las acciones y programas encaminados a prevenir, detectar y tratar oportunamente el cáncer de mama. Además, el legislador solicitó al Congreso de la Unión y a los Congresos Locales, implementar una campaña permanente de concientización, prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

DIPUTADA YADIRA MARCOS PREPARA PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORES

El próximo sábado 26 de noviembre al filo de las 11 de la mañana la diputada federal Yadira Marcos presentará su informe de labores legislativas en las que detallará de los avances legislativos en el ultimo año. La cita es en el Hotel San Marcos en su natal Culiacán, Sinaloa y se espera que contará con la presencia de importantes personalidades de la política local y legisladores federales. Estaremos atentos.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CASARÍN TRASMITIRÁ SU INFORME DE LABORES EN EL METAVERSO

Quien también rendirá cuentas a sus representados es el diputado del PVEM Javier López Casarín. El también presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, hará historia pues es el primero a nivel mundial en presentar un informe de labores en el metaverso. El legislador explicará también de los avances en iniciativas de ley y puntos de acuerdo en ejes como diplomacia parlamentaria, ciberseguridad, impulso a la ciencia, protección al medio ambiente y políticas de equidad de género e igualdad sustantiva. En este caso, la cita es el próximo 4 de noviembre a las 11:00 horas y su primer Informe será trasmitido a través de sus redes sociales y el metaverso.

