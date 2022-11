En la política...

HOY SE CELEBRAN ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO EN EU

Este martes 8 de noviembre todo está listo en Estados Unidos para que se realicen las llamadas elecciones de medio término. Estos comicios son muy importantes para los presidentes en turno pues sirven de termómetro para medir su fuerza. En esta ocación en la Unión Americana se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes con 435 escaños, 35 de los 100 senadores y 36 gobernadores de los estados de la Unidos. Resalta la relevancia de estas elecciones porque el resultado será fundamental para el futuro de la democracia de ese país pues serán las primeras a celebrarse luego de la toma del Capitolio por simpatizantes de Trump. Así que no sólo para Biden serán una prueba de fuego, sino también para el ex presidente pues medirá su fuerza rumbo a la reelección en el 2024, que aunque sigue teniendo fuerza en el Partido Republicano pues de los 77 candidatos que apoyó en las elecciones primarias, 60 ganaron, necesitará sumar más apoyos para cristalizar sus aspiraciones. En el caso de México, los resultados de estos comicios también pueden representar la clave de nuestro futuro en varias cuestiones. Y es que actualmente los demócratas de Biden poseen la mayoría de la Cámara baja con 220 representantes; y una mayoría simple de facto en la de Senadores, ya que aunque solo cuentan con 50 por ciento de los legisladores, el voto definitorio lo ejerce la vicepresidenta Kamala Harris, así que de perder la mayoría en el Congreso, a México no le conviene pues sin duda los republicanos podrían avanzar y endurecerse las medidas en contra de nuestro país en materia energética por violaciones al T-MEC, de seguridad y migratoria que ha sido utilizado por Trum para su capital político. Estaremos atentos aunque algunos analistas vaticinan que el riesgo de que los demócratas pierdan la mayoría es muy alta, ya veremos pues la única encuesta que vale es la votación.

AMLO FESTEJA RECORTE AL INE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO

Con el argumento de que el dinero es del pueblo el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el recorte de 4 mil 475 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) que contempla el proyecto de presupuesto de Egresos para el próximo año. López Obrador mencionó que hay que cuidar los recursos para que haya financiamiento a los programas sociales. “El que se disminuya el presupuesto destinado a aparatos onerosos, a lujos, lo voy a aplaudir siempre. Que vaya al adulto mayor, que vaya a las becas para los estudiantes de familias pobres. ¿Cuántos se quedan sin estudiar todavía porque no tienen para estudiar?, y la atención médica, que todo mundo tenga la posibilidad de atenderse y que ese dinero se utilice para que haya tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales. Cuánto sufre la gente por eso, y hay que ahorrar”, remarcó.

SANTIAGO CREEL PIDE A LA CORTE RESOLVER SOBRE TAREAS DEL EJÉRCITO EN SEGURIDAD

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, sigue causando controversia con sus declaraciones y ahora urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que se pronuncie respecto a las reformas en materia de seguridad que planteó el Gobierno federal respecto al uso de las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Y es que el aspirante presidencial del PAN detalló que la solicitud de atención prioritaria incluye cinco acciones de inconstitucionalidad, cuatro controversias constitucionales y un amparo en revisión, que, según indicó, el primero de los 10 asuntos pendientes fue planteado hace 40 meses. “Vivimos en el país una grave situación de violencia e inseguridad que afecta a todas y todos los mexicanos y que ha causado un gran dolor entre miles y miles de familias. La Suprema Corte tiene 10 asuntos pendientes de resolución que versan sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública vinculadas a la Guardia Nacional” recordó.

IGNACIO MIER LLAMA A VOTAR POR REFORMA ELECTORAL

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sige pugnando por crear los consensos para que se apruebe la reforma electoral y por ello hizo un llamado para que se avale por los legisladores de todos los partidos. Mier consideró que si la oposición se niega “se estaría dando un balazo en el pie. El poblano dijo que sería grave para la democracia y los partidos políticos no atender el mandato del pueblo que quiere un Instituto Nacional Electoral “más ciudadano”. “Ayudemos al Presidente de México, él necesita a su pueblo, las y los diputados federales de Morena necesitamos al pueblo para continuar en esta lucha de transformar las instituciones de nuestro país para volverlas más ciudadanas, menos costosas y más justas”. “Sería grave para la democracia y para los propios partidos no atender el mandato del pueblo que quiere un INE más ciudadano, sin sueldos ofensivos y privilegios; menos número de legisladores y regidores; menor participación de los partidos en la conformación del Consejo y elección de un menor número de consejeros electorales; reducir el financiamiento a los partidos políticos, entre muchas otras cosas”, aseguró. Por lo pronto la discusión de este tema se pospuso hasta diciembre antes de que concluya el periodo ordinario.Estaremos atentos pues al tratarse de una reforma electoral el tiempo corre y por ley está establecido un limite para modificar la legislación ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 2024.

ALEJANDRO MORENO NIEGA ACUERDO PARA APROBAR REFORMA ELECTORAL

Alejandro Moreno, líder del PRI sigue dando de qué hablar pero lo que no se cansa de negar es que tenga algún acuerdo con la Secretaría de Gobernación para avalar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su momento lo aseguró Adán Augusto López. Eso sí Moreno Cárdenas, acusó que el partido Movimiento Ciudadano evita a toda costa integrarse a la alianza opositora con el propósito de beneficiar a Morena. Sin embargo, se dio a conocer que el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez aseveró que la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas presentará una iniciativa de reforma electoral que servirá de justificación para que sus diputados voten en favor de la iniciativa del presidente López Obrador. Estaremos atentos a ver qué pasa ya no falta mucho.

RICARDO MONREAL RECIBE APOYO CIUDADANO. NI VAMOS A DEJAR NI VAMOS A RAJAR, DICEN

Nada preocupado está Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado a pesar de la guerra sucia en su contra pues ya está recibiendo los frutos de su trayectoria política y por eso, muestra el músculo político. Y es que a pesar de que lo quieren dejar fuera de la carrera presidencial en Morena sus partidarios ni se dejan ni se rajan y el apoyo de diversas organizaciones sociales se hace más que visible. Sus simpatizantes que se hicieron presentes en 100 ciudades del país aseguran el zacatecano “es un hombre de palabra” y por ello ya crearon la red ciudadana ‘Reconciliación por México’, que respalda al político para consolidar la transformación y construir un México mejor. “Monreal es una figura clave para entender la actividad política mexicana y los cambios legales del Congreso de la Unión. Su oficio político y pragmatismo resuelve, apuntala y crea nuevas alternativas para las líneas de la política que mueven al país. Ha sido un ente político fiel a sus convicciones y leal a Andrés Manuel López Obrador”, dicen sus seguidores. En medio de este apoyo, Monreal sigue demostrando conguencia pues aseguró que el apoyo por parte de los gobernadores a la Jefa de Gobierno propicia que se cometan delitos de financiamiento ilegal y campañas adelantadas. “Que las y los gobernadores se pronuncien ya por un candidato/a a la Presidencia anticipa una cargada arbitraria y antidemocrática, y provoca que se cometan delitos de financiamiento ilegal y campañas adelantadas. Es una copia del viejo régimen al que combatimos; no debe tolerarse”, dijo.

CLAUDIA SHEINBAUM EN SINALOA FIRMA CONVENIO CON EL GOBIERNO DE RUBÉN ROCHA Y SUMA SIMPATIZANTES

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, estuvo de visita en Sinaloa como invitada del gobernador, Rubén Rocha donde impartió la conferencia magistral ‘’Políticas Exitosas de Gobierno’’. Frente a más de cinco mil personas, quienes le refrendaron su apoyo en sus apiraciones presidenciales, Sheinbaum presumió los logros de su gobierno. La sede fue la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde el rector Jesús Madueña Molina y Rubén Rocha Moya, coincidieron en la importancia de mantener el apoyo entre entidades para realizar un trabajo coordinado a favor de las mexicanas y los mexicanos. Sin duda la Jefa de Gobierno sigue avanzando en lo apoyos en las entidades del país lo que la acerca cada día más a la candidatura presidencial de Morena. Además la Jefa de Gobierno firmó un convenio de "Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno" entre Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el gobernador de la entidad Rubén Rocha. El convenio tiene por objeto generar un instrumento para acentuar e intensificar la colaboración entre las dos entidades federativas y busca reforzar áreas como tecnología, innovación, el buen gobierno, la seguridad, la cultura, el desarrollo económico y la sustentabilidad, entre otras.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS IMPULSA VISAS DE TRABAJO PARA HABITANTES DE NUEVO LEÓN

Muy orgulloso está el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís luego de que el Senado aprobó el dictamen presentado por él donde solicitó al gobierno de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua revisar la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo y en caso de verse necesario suspender el trasvase de agua a Tamaulipas. “Por medio de la aprobación de este dictamen hacemos un llamado al Gobierno de Nuevo León, autoridades municipales y a la Comisión Nacional del Agua para revisar la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa el Cuchillo y determinar si, ante la sequía, es factible enviar agua a Tamaulipas como lo marca el obsoleto Acuerdo de Coordinación del Año de 1996”, mencionó el Senador. Puntualizó que actualmente la presa El Cuchillo es la que tiene más agua en todo el estado para poder satisfacer las necesidades de consumo e higiene de los habitantes de Monterrey y la Zona Metropolitana por dos años, por lo que el trasvase representaría un peligro para el bienestar de los regiomontanos. Así una vez más el legislador pugna por sus representados, lo que lo convierte en uno de los senadores más productivos y con un gran número de propuestas avaladas por la Cámara alta. Enhorabuena.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: DESAPARICIÓN DE LEGISLADORES PLURINOMINALES SÓLO BENEFICIA A MORENA

Siempre empapado de los grandes temas nacionales y en especial de los legislativos, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera manifestó su rechazo a la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que la desaparición de plurinominales dijo, sólo beneficiaría a Morena. Conocedor de la ley Mancera señaló que una reforma de este tipo se debe pactar con todas las fuerzas políticas y se debe impulsar con un nuevo gobierno, no en la recta final de la actual administración. Finalmente, al referirse a las elecciones presidenciales consideró que “si no hay una política de alianza consistente, no se podría ganar en un proyecto de 2024”, aunque “para temas específicos el PRD puede ir solo en distritos estratégicos”. De paso destapó a Ricardo Monreal quien “podría participar (como candidato a la presidencia de la República), porque es un perfil fuerte y tiene interlocución con todas las fuerzas políticas, “lo veo para poder competir”. A pregunta expresa de si ve su nombre en las boletas electorales, contestó: “Si el PRD quiere que participemos: participo, no tengo inconveniente en hacerlo siempre y cuando haya un proyecto mayor. De esta suma de participaciones puede salir el perfil que verdaderamente las personas quieran, eso es lo que verdaderamente hay que atender”.

HÉCTOR MELESIO CUÉN, ARTURO ÁVILA Y ALEJANDRA PEÑA ENCABEZAN MOVIMIENTO EN SINALOA EN FAVOR DE LA CANDIDATURA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

El movimiento que encabeza el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda para apoyar la candidatura del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández cada vez toma más fuerza pues el fin de semana se realizó un evento donde se congregaron más de 5 mil personas, en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde se realizó la toma de protesta de los delegados municipales en el movimiento "Que siga López". Cuén Ojeda manifestó su confianza en que de la mano del funcionario federal continuará el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló: "Hoy estoy muy contento de ver a toda esta gente aquí reunida, pero sobre todo ver a los encargados municipales tomar está responsabilidad con mucho compromiso, hoy inicia un gran proyecto y estamos seguros que esto será un éxito, desde aquí les decimos que en Sinaloa somos gente de lucha, de compromiso y lo que nos proponemos lo logramos, sabemos que el principal problema que enfrenta México es la falta de continuidad de los proyectos de nación, hoy estamos frente a esta oportunidad de darle continuidad a la transformación del país y por eso es nuestra frase "Que siga López, porque estamos Agusto", mencionó. Mientras que Arturo Ávila y Alejandra Peña, coordinadores generales del movimiento, fueron los responsables de entregarle a los encargados municipales de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, la constancia que plasma el compromiso de este movimiento en pro de México. Arturo Ávila reconoció el gran respaldo con el que nace este comité en Sinaloa y dijo que está completamente seguro de que lograrán seguir sumando seguidores que respalden esta gran red de colaboradores del seguimiento de transformación.

