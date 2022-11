En la política...

MAÑANA INICIA SEGUNDA EDICIÓN DEL SUMMIT FORO MAR DE CORTÉS, PARTICIPAN LOS GOBERNADORES VÍCTOR CASTRO, MARINA DEL PILAR AVILA, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, RUBÉN ROCHA Y ALFONSO DURAZO

Ya todo esta listo para que mañana, miércoles, inicien los trabajos de la segunda edición del Summit de Foro Mar de Cortés, bajo el lema “Misión Prosperidad” en Los Cabos, Baja California Sur. Y es que durante los días 16, 17 y 18 de noviembre se desarrollará la cumbre donde se presentarán tres proyectos trascendentales para la región que conforman los estados de Baja California que gobierna Marina del Pilar Avila, Baja California Sur, a cargo de Victor Casto Cosío, Nayarit, bajo el mando de Miguel Ángel Navarro; Sinaloa que encabeza Rubén Rocha y Sonora a cargo de Alfonso Durazo. Habrá tres conferencias magistrales, siete paneles, dos forotalks, un conversatorio y un pitch day. Participarán 42 speakers y se espera una asistencia de 400 personas. Mediante esta iniciativa, Foro Mar de Cortés busca articular los esfuerzos entre la iniciativa privada, sociedad civil, academia y gobierno para construir una agenda que impulse el desarrollo económico y social de la región de manera sostenible e incluyente, respetando los límites del planeta.

AMLO: SE DEBE ESTABLECER UN ÓRGANO ELECTORAL QUE HAGA VALER LA DEMOCRACIA

Las marchas en defensa del INE en distintos estados del país cimbraron Palacio Nacional y al presidente Andrés Manuel López Obrador no le quedó más remedio que argumentar que se debe establecer un órgano electoral que realmente haga valer la democracia. Sin embargo, minimizó el movimiento y calificó como un “striptease” político del conservadurismo en México la manifestación. El titular del Ejecutivo dijo que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, porque su iniciativa busca lo contrario, fortalecer la democracia, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer, lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron en favor de los privilegios que ello tenían del gobierno que representó, lo hicieron en favor de la corrupción, el racismo, clasismo y discriminación, eso es el fondo”.

“EL INE NO SE TOCA”, RECLAMAN MILES DE CIUDADANOS

Miles de ciudadanos acudieron puntual a la cita en varios estados del país para participar en la marcha por la democracia, organizada por distintos colectivos de la sociedad civil, quienes pidieron al Congreso federal y los 32 estatales no respaldar una reforma que ponga en riesgo los avances que permiten que México tenga elecciones. “Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo”, señalaron. El ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, fue el único orador en la concentración que se dio en el Monumento a la Revolución donde advirtió que México no merece una reforma electoral “impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea” y llamó a los legisladores de todos los partidos a defender la autonomía de las instituciones electorales en el país. Aunque las reacciones en torno a la manifestación han sido polémicas y polarizantes, lo cierto es que una parte importante de la ciudadanía salió a las calles a demostrar que las elecciones del 2024 no serán “un dia de campo para Morena”. Atentos.

SANTIAGO CREEL ADVIERTE QUE SI MORENA Y ALIADOS APRUEBAN REFORMA ELECTORAL SE LAS VERÁN EN LA CORTE

Muy participativo en la marcha en defensa del INE se le vio al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien dejó en claro que quienes participaron creen en un México y no de un solo hombre. “De alguien que quiere quedarse con el árbitro electoral, que quiere quedarse con el país. Este país es de todos, la soberanía está aquí y aquí está el pueblo, no su pueblo es el pueblo”. Pese a que Creel calificó como inviable la aprobación de la propuesta de reforma electoral adelantó que si Morena y sus aliados avalan algún dictamen, recurrirán a la Corte. “Si pasan una reforma a la ley, es decir, por mayoría simple y si es inconstitucional, la vamos a impugnar. No pueden ir más allá de lo que está establecido en el artículo 41 de la Constitución, si lo hacen, va a ser algo nulo, como ha sucedido con su reforma eléctrica, como va a suceder con su reforma que militariza al país, como ha sucedido ya con los superdelegados y todo aquello que el Presidente se ha empeñado en hacer violentando la Carta Magna”.

IGNACIO MIER: EN MORENA TENEMOS LA CONCIENCIA TRANQUILA TRAS APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, defendió lo aprobado por los diptados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 y aseguró que tras avalar el gasto del próximo año, “en Morena dormimos con la conciencia tranquila, aprobamos un presupuesto responsable, equilibrado y para el pueblo”. Mier Velasco no perdió oportunidad para defender el punto vista del gobierno, como es su papel y aseguró que en el PRIANRD están preocupados porque los van a “regañar Claudio X. González y Lorenzo (Córdova)” porque “no pudieron defender el derroche y excesos de la alta burocracia del INE (Instituto Nacional Electoral)”. Recordemos que a pesar de que la discusión de la reforma electoral aún no empieza, en el paquete presupuestal del próximo año el INE sufrió un recorte de 4 mil 475 millones de pesos en su presupuesto, pese a que el próximo año habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila.

ALEJANDRO MORENO “EN LA MIRA” DE LOS CIUDADANOS QUE DEFIENDEN AL INE

Alejandro Moreno, líder del PRI la está pasando mal y cada vez hay más muestras de descontento ciudadano en su contra. Y es que tras participar en la manifestación en defensa del INE, el priista fue increpado en restaurante por ciudadanos que furiosos le gritaron: “Eres una vergüenza. Avergüenzas a tu partido… saliste de ahí a avergonzar a tu partido [...]. Cuando tiene que salvar su pellejo vota en favor de Morena”. Sin embargo, Moreno Cárdenas no se cansa de negar que tenga algún acuerdo para avalar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su momento lo aseguró Adán Augusto López. Ya veremos si es así, lo cierto es que el líder del tricolor ya está en la “mira de los ciudadanos” y de los votos de los legisladores en este tema dependerá su futuro político y el de su partido. Al tiempo.

SE DEBE “REFLEXIONAR” SOBRE REFORMA ELECTORAL, AFIRMA RICARDO MONREAL

Prudente y respetuoso de las expresiones ciudadanas, Ricardo Monreal consideró que tras la nutrida marcha en defensa del INE, los y las legisladoras deberán hacer una “reflexión serena” sobre la reforma político electoral pues considera que las manifestaciones en el país son un signo de que México está vivo y forman parte de la democracia. A nadie debe de extrañar ni ofender que la ciudadanía haya salido a las calles, pues indicó, que son acciones normales en las democracias y un aspecto de la libertad que deben de tener todos y cada uno de los ciudadanos. Lo cierto es que a pesar de haber sido invitado por la oposición, Monreal no estuvo presente en la manifestación seguramente por prudencia política pero sabemos que el zacatecano es una de las voces en Morena que no está a favor de la polarización ni el encono y hace unos días el legislador afirmó: “Siempre nos mantendremos como defensores de la libertad de expresión y de manifestación; no caigamos en la polarización ante el debate de la reforma electoral. El diálogo es fundamental para construir una democracia. Congruente, sin duda, pues él junto a López Obrador encabezó miles de marchas para enlarbolar los principios de su movimeinto. Estaremos atentos a los debates que se registren en el Congreso cuando se discuta este asunto pues seguramente estarán llenos de pasión que encenderá la tribuna. Veremos.

ARROPAN A CLAUDIA SHEINBAUM EN TLAXCALA

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sigue muy activa recorriendo el país y este fin de semana estuvo de visita en Tlaxcala donde estuvo muy arropada por miles de morenistas de la entidad ante quienes impartió la conferencia magistral ‘’Políticas Exitosas de Gobierno”, en la que destacó los logros de la Cuarta Transformación de la vida pública de México liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a favor de las mexicanas y los mexicanos.’’No se trata de usar los recursos públicos en beneficio de una persona o de unos cuantos, los recursos públicos son de todas y todos los mexicanos y principalmente para el que menos tiene […] no se trata de engrosar a los gobiernos, se trata de que los gobiernos le sirvan al pueblo’’, aseveró la jefa capitalina al recordar el principal objetivo del movimiento de transformación. No la perderemos de vista.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA INAUGURA 10 POR MÉXICO EN TABASCO

Muy activo fin de semana tuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera y siempre dispuesto a formar a las nuevas generaciones puso en marcha el Programa 10 por México en Tabasco. En la entidad el legislador se refirió a la reforma electoral propuesta por el gobierno y confió en que el PRI forme parte del bloque opositor contra la reforma, aunque aclaró, que en el Senado todavía no es el momento de discutir este tema. En cuanto en la carrera a la presidencia del 2024. Miguel Ángel Mancera aseveró que debe haber alianza con el PRI porque de no existir “no hay manera de ganar”. Ante el cuestionamiento si buscará la candidatura a la presidencia del país, el senador Mancera evadió respondiendo: “Se debe buscar construir un proyecto y eso es lo que ya se tiene que tener cuanto antes”, “y trabajar en el proyecto y vamos a ver como dan las circunstancias”.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx