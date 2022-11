En la política...

EL PRESIDENTE AMLO, EL EMPRESARIO Y EX DIPUTADO FEDERAL JESÚS VIZCARRA, ALFREDO DEL MAZO Y RUBÉN ROCHA INAUGURAN COMUNIDAD MEXICANA DE HEMODIÁLISIS

El fin de semana Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, estuvo de visita en el Estado de México donde asistió a la inauguración de la Comunidad Mexicana de Hemodiálisis. Un ejemplo de que cuando los sectores se unen por una buena causa todo es posible pues esta institución surge gracias al esfuerzo conjunto de Salud Digna y Fundación Vizcarra. El presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el empresario sinaloense, Jesús Vizcarra Calderón pusieron en marcha los trabajos de esta institución que nace con la intención de ser una respuesta a la creciente necesidad de tratamientos de nefrología, accesibles combinando bajo costo y calidad. Esta institución operará en Toluca, Estado de México y por ello el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, dio a conocer que esta unidad funcionará de forma paralela a las clínicas de diagnóstico de Salud Digna que, además de ser un apoyo fundamental para todos aquellos pacientes con problemas renales, también buscarán ser un pilar de apoyo para toda su familia. Actualmente, los padecimientos renales representan el lugar 11 como causa de muerte en México, siendo más de 12 mil personas las que fallecen por esta causa cada año según la Secretaría de Salud.Finalmente hay que recordar que en politica no se puede descartar a nadie y no pierda de vista a Jesus Vizcarra que esta inmerso en Salud digna programa altamente social para ayudar a la gente y que mejor desde una posicion politica si no al tiempo.

AMLO ASEGURA QUE NO HABRÁ ACARREADOS EN MARCHA DEL PRÓXIMO DOMINGO

Seguro de los altos niveles de popularidad con los que cuenta, pues asegura que tiene el 70 por ciento de aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya acarreados en la marcha del próximo 27 de noviembre previo al Cuarto Informe de Gobierno, pues aclaró que, la movilización no será por la reforma electoral, sino para fortalecer al movimiento de transformación. AMLO mencionó que se van a celebrar los logros durante su administración y no hubo "ardidez'' por la marcha que se realizó a favor del INE y en contra de su reforma electoral.

SANTIAGO CREEL REVELA QUE NO HAY INTERÉS DEL GOBIERNO PARA DIALOGAR CON LAS MINORÍAS

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, estuvo muy activo el fin de semana y en su calidad de representante de uno de los poderes de la Unión estuvo presente en la conmemoración del 112 Aniversario de la Revolución Mexicana. Ahí el diputado expresó que esta etapa histórica fue uno de los hechos más importantes del Siglo XX, en donde mujeres y hombres salieron a corregir el rumbo del país y a buscar justicia social. “Hace 112 años el pueblo mexicano demostró que había que creer en un país mejor, y se levantó en armas contra el gobierno de un solo hombre que concluyó con la promulgación de la Constitución de 1917”, señaló. Dias antes, Creel Miranda estuvo con estudiantes de la Universidad Anahuac donde reveló que en la Cámara de Diputados hoy no hay procesos de negociación por aproximaciones, porque no hay diálogo, como sí se hizo en casi 30 años. Refirió que le ha pedido al presidente de la República un intercambio de ideas sobre seguridad, pero el Ejecutivo Federal ha respondido que no quiere dialogar. “Y el mensaje que quiero dejar el día de hoy es justamente ése, que no hay diálogo, no hay negociación, no se le quiere reconocer a la oposición su lugar”, mencionó. No puede haber democracia sin la inclusión de minorías, afirmó, “porque el pueblo no es el pueblo de López Obrador, el pueblo somos todas y todos nosotros, asúmanse como parte del pueblo, como parte actuante de un pueblo, participante, si no, este país no va a cambiar”.

IGNACIO MIER CONFIRMA QUE ACOMPAÑARÁ A AMLO EN MARCHA DEL DOMINGO

Siempre apoyando al Presidente y con la mira puesta en la candidatura de Morena para el gobierno de Puebla, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que no asistirá a la reunión interparlamentaria en Madrid para asistir a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 27 de noviembre y para atender la agenda legislativa en San Lázaro. Si bien es cierto que el tema más candente que tratarán los diputados en los próximos días es la reforma electoral, tal parece que no hay manera de reunir la mayoría calificada que requiere para su aprobación. Ante esto Mier Velasco ya está diseñando la estrategia para que se presente el llamado plan B del presidente. Veremos.

ALEJANDRO MORENO SUMA MÁS RECHAZO DE MILITANCIA PRIISTA

Otro que estuvo muy activo en los últimos días fue Alejandro Moreno, líder del PRI quien encabezó la toma de protesta de los integrantes del VIII Consejo Político Nacional, sin embargo, Alito sigue dando de qué hablar y dividiendo más a su partido pues en el evento lanzó una crítica contra militantes inconformes con los resultados de la elección de consejeros, a los que acusó de buscar dividir. “Los tiempos del PRI exigen la contribución de los priistas de cepa, que es contraria a la que simula todos los días, a los que regatean su esfuerzo para después reclamar que no se alcanzaron los resultados planteados, a los de la gran voz para la crítica interna pero serviles, lacayos”, dijo. Y como respuesta al desplegado que respaldaron alcaldes, dirigentes de los comités municipales y diputados locales de ese partido, quienes acusaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por Moreno Cárdenas, de imponer un Consejo Nacional “a modo”, Moreno Cárdenas señaló que el Partido Revolucionario Institucional nunca promoverá rupturas, pero tampoco va a solapar ninguna conspiración a su interior. “Manifiesto y reitero siempre desde aquí, como lo hemos hecho, voluntad de diálogo, pero rechazamos que se plantee una demanda de interlocución desde la calumnia o de la descalificación, que desconoce el esfuerzo que realizamos todos los priistas en medio de grandes obstáculos, de grandes desafíos para nuestro instituto político”, precisó. Sin duda, este tipo de divisiones sólo favorece a los adversarios del priismo y resulta muy peligroso para el partido sobre todo ahora que se avecinan comicios en el Estado de México y Coahuila.

RICARDO MONREAL APUESTA A LA RECONCILIACIÓN

Como un oasis en medio del desierto de la polarización que todos los días se incrementa en el país, la voz de Ricardo Monreal se escuchó en la Arena México el fin de semana. Y es que el aspirante presidencial fue muy crítico en su discurso en el que insistió en que el país ha sido orillado a la polarización ideológica, hay una división marcada entre dos bandos y eso lleva a la violencia, dijo Monreal quien señaló que ahora empezamos a escuchar con mayor frecuencia un tono fuerte, agresivo y humillante. Estamos viendo, agregó, como la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social en nuestro país para dividirnos en grupos. “Lo que está sucediendo en México es delicado. Esta polarización es veneno para nuestro país, genera desconfianza entre nosotros y a empujones conduce a la violencia”, reiteró el también coordinador de los senadores de Morena. Afirmó que “cada mañana” se alimenta un discurso de polarización, y por ello se requiere de un proceso de reconciliación nacional. Sin duda, Monreal muestra a los electores una opción diferente con su apuesta a reconstruir y reconciliar al país como uno de los ejes de su campaña rumbo a las elecciones del 2024, ya veremos si su discurso hace eco en Morena. Pero en varios sectores de la sociedad sí que está permeando su pensamiento pues basta mencionar que a Monreal lo acompañaron senadores como Eduardo Ramírez, quien se encargó de presentarlo, diputados federales, miles de simpatizantes y su familia. La Arena México vibró con la batucada y los gritos de “¡presidente, presidente!” de quienes asistieron a la Convención Nacional de Reconciliación X México, donde Monreal presentó su programa de gobierno.

Y SHEINBAUM CONVOCA A LA MARCHA DE AMLO

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también recibió muestras de apoyo de un centenar de simpatizantes de Morena en Chiapas donde ofreció la Conferencia Magistral Políticas Exitosas de Gobierno y en este marco Sheinbaum convocó a los chiapanecos a acudir el 27 de noviembre a la CDMX a la marcha por los cuatro años de la 4T que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los adversarios al movimiento creen que pueden regresar, hacen todo lo posible por mentir, por calumniar. Su filosofía, su moral, es el odio, es la discriminación, es el clasismo por el cual se ha pugnado por que se acabe en México”, sostuvo. Por ello la aspirante presidencial mencionó que tenemos que ir a en defensa de la Cuarta Transformación; nunca regresar al pasado de corrupción y de privilegios, nunca un paso a la derecha, siempre un paso más por la transformación, por los derechos de todos y de todas por una mejor calidad de vida, por el bienestar”. Momentos antes, firmó un convenio con el alcalde Carlos Morales Vázquez y con el Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, sobre Políticas Exitosas de Gobierno.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS DEMANDA NO TOCAR RESERVAS DEL IMSS, ISSSTE E INFONAVIT PARA NUTRIR FEIP

Conocedor del tema y para evitar que se pongan en riesgo los ahorros de los trabajadores, el secretario de la Comisión de Hacienda de Crédito Público del Senado, Víctor Fuentes se mostró en contra de la iniciativa de reforma presentada por Morena relacionada con la recapitalización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por falta de claridad en la procedencia de recursos destinados al mencionado fondo. “La propuesta que hemos recibido en la Comisión no es clara en cuanto que no se especifica de dónde saldrá el dinero para recapitalizar el Fondo de Estabilización y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores” señaló. Fuentes Solís detalló que durante la actual administración se gastó en términos porcentuales el 96 por ciento de los recursos del FEIP, es decir, más de 270 mil millones de pesos fueron gastados sin ningún mecanismo de transparencia, por lo que exigió que se explique a los ciudadanos el uso de cada centavo. Previo a que se discuta en el Senado, el legislador panista presentará una reserva que busca proteger el dinero destinado a la seguridad social de los trabajadores y sus familias. Con ello, se pondría un candado para evitar que sean utilizadas las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Vivienda para los Trabajadores, pensiones, entre otros para nutrir el fondo, agregó.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE NO PROSPERARÁ EN EL SENADO REFORMA ELECTORAL

Muy activo y frutífero fin de semana tuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera quien estuvo en Quintana Roo como parte de una gira de trabajo para fomentar los talleres legislativos para jóvenes denominados "10 por México". Ahí el senador Mancera afirmó que la propuesta de la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene ninguna posibilidad alguna para que pase cuando menos en el Senado y no se pueden modificar los marcos constitucionales con leyes secundarias, aunque si se hiciera se tendría que acudir a otra acción de inconstitucionalidad, aunque reconoció que dicha reforma podría progresar incluso después de 2024. "No pueden modificarse los marcos constitucionales con una ley secundaria y si se llegaran a cambiar estructuras constitucionales, lo que pudiera haber es una respuesta de una acción de inconstitucionalidad y evidentemente ésta, tendría toda la certeza de qué ganaría en la Suprema Corte de Justicia y de que se declararía inválida esa ley; sin embargo, será un mensaje político de qué es lo que se pretende cambiar", manifestó.

