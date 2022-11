En la política...

AMLO REFRENDA POPULARIDAD CON MARCHA DE CELEBRACIÓN DE MORENA

No hay duda que la marcha del domingo con la que el presidente celebró cuatro años de su gobierno fue una demostración de músculo político rumbo a las elecciones del 2024 y la muestra irrefutable de que a mitad de su mandato cuenta con un gran respaldo popular. Y es que de acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad, participaron en el evento un millón 200 mil personas. Quizá fueron menos, quiza muchos de ellos fueron acarreados, pero lo cierto es que hubo un inmenso contingente que acudió por convicción. Lo que catapultó al movimiento de López Obrador con una fuerza, hasta hoy insuperable. Sin embargo, a pesar de que en el evento se le pidió la reelección, el mandatrio aseguró que no violentaría la Constitución y dejará la Presidencia en el 2024. Así que quien lo suceda tiene un gran reto por delante que será mantener el apoyo de la gente a este proyecto que fundó el tabasqueño, algo que no será fácil. Al tiempo.

SANTIAGO CREEL Y RICARDO MONREAL RECORRERÁN EL PAÍS RUMBO A LA RECONCILIACIÓN

De cara a la elección presidencial, Santiago Creel y Ricardo Monreal recorrerán el país para promover mesas de reconciliación nacional y delinear los mejores proyectos para México. Y es que los legisladores encontraron puntos de coincidencia. Creel desde Madrid, donde se realizó la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, celebró la iniciativa del senador de Morena, quien en su búsqueda de una candidatura rumbo a 2024, tomó como bandera el llamado a la unidad, algo que el panista considera fundamental para el futuro político del país, en su entorno actual de polarización política. En la misma conferencia, los perredistas Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa Cházaro invitaron a Creel y a Monreal a ser los candidatos presidenciales de la alianza opositora, al ser dos de los políticos mexicanos con mayor formación. Estaremos atentos.

IGNACIO MIER CONFIRMA QUE ESTE MARTES SE DISCUTE REFORMA ELECTORAL EN EL PLENO

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó la decisión de discutir y votar el este martes 29 de noviembre en el pleno la reforma constitucional en materia electoral y “que cada quién asuma su papel frente a la historia”, dijo. Reconoció como “muy probable” que los legisladores del PRI, PAN y PRD voten contra el dictamen, pues, dijo, dichos partidos se han opuesto a diversas reformas importantes para el país, como lo hicieron con la reforma eléctrica y más recientemente con el Presupuesto 2023. Mier señaló que la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República brinda la consolidación de un organismo electoral ciudadanizado. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL ADELANTA QUE EN BREVE SE FIRMARÁ ACUERDO DE COOPERACIÓN CON PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES

Un gran éxito resultó la reunión interparlamentaria México España que se celebró este fin de semana pues a decir de Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado y quien encabezó los trabajos de la delegación mexicana en ese país, ante el buen recibimiento y los avances, en breve se tendrían los acuerdos con un memorándum de entendimiento entre ambos parlamentos, sobre los temas principales, con lo que se fortalece la relación bilateral y se fomenta una cooperación fructífera para ambas naciones. El senador Ricardo Monreal Ávila destacó que la reactivación de la Reunión Interparlamentaria México-España abre una nueva etapa en la relación entre ambos países, al tiempo que dio a conocer en su visita de trabajo en Madrid que se avanza con los trabajos en materia de cooperación, educación, seguridad jurídica y cambio climático. Monreal reconoció la actitud positiva y de apertura mostrada por el parlamento y las Cortes de España en el marco de la XVI reunión.

ENRIQUE GALINDO CEBALLOS AFIRMA QUE EN SAN LUIS POTOSÍ EL PRIISMO ES DE CORAZÓN

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de primer priista del estado, encabezó la reunión de militantes del Partido Revolucionario Institucional con la senadora Beatriz Paredes, aspirante a la presidencia. El alcalde de la Capital destacó la gran convocatoria que logró la senadora entre la militancia del estado: “Aquí está el priismo potosino, reunido alrededor tuyo. El de San Luis Potosí es priismo revolucionario, es priismo de corazón, es priismo de hueso colorado”.En tanto, Beatriz Paredes aseguró que los priistas de San Luis Potosí “han tenido la grandeza de no doblegar las banderas de nuestros instituto político. Por eso les doy las gracias, por su lealtad al partido, porque no se han rajado con el partido que les ha dado oportunidades políticas y oportunidades para participar”. Como podemos ver los aspirantes priistas ya empiezan a moverse para lograr la candidatura y aunque aún las cosas no están definidas en política el tiempo se debe aprovechar para empezar a formar estructuras.

MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ENLACE ENTRE EL GOBIERNO Y GUANAJUATO PARA PROYECTO DE AGUA

El ex Senador y exdiputado federal Miguel Ángel Chico Herrera, será el enlace con la Federación para cristalizar el proyecto de Agua para Guanajuato. Asi lo señalo el gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien dio a conocer que, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, en su visita al estado, dio a conocer que instruyó a Miguel Angel Chico Herrera, coordinador de Seguimiento y Planeación de la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento para la firma de convenios. “A fin de que en febrero podamos estar signando los convenios y compromisos respecto a la distribución del agua en el distrito 11”, señaló el funcionario federal El gobernador comentó que ya dio instrucciones a su equipo jurídico para que se pongan en contacto con Miguel Ángel Chico Herrera, el que aseguró, será un aliado para agilizar los trámites.Enhorabuena.

SHEINBAUM PUBLICA DECRETO QUE HACE OBLIGATORIAS BECAS EN NIVEL BÁSICO

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, siguió el ejemplo del presidente respecto a priorizar los progrmas sociales y por ello público en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el decreto por el que se eleva a rango constitucional que los niños de educación básica cuenten con una beca para impulsar su educación, así como el otorgamiento de recursos anuales para que los planteles educativos puedan mejorar sus instalaciones e inmuebles educativos. Noblre el propósito de esta reforma constitucional, que fue avalada el pasado 22 de noviembre por el Congreso de la ciudad de México, pues busca erradicar la deserción escolar y la precariedad familiar, mejorando su aprovechamiento académico y contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público de la Ciudad de México, evitando siempre la discriminación.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS RECHAZA ACUERDO DE TRASVASE PRESA EL CUCHILLO

Conocedor del tema y muy crítico el Senador Víctor Fuentes Solís, sancionó el recién firmado Acuerdo de Trasvase de Presa El Cuchillo que obliga a Nuevo León a enviar agua a Tamaulipas. El legislador dijo que es lamentable que no tengan palabra, ni el Gobernador ni el Secretario de Gobernación Federal quienes se comprometieron a suspender el trasvase de El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas. Esto representa un grave error porque no hay agua suficiente en el estado para toda la gente. Recalcó que, en caso de existir recortes al suministro de agua en los próximos meses, como sucedió durante la primavera y el verano de este año en Monterrey y la Zona Metropolitana, los responsables serían Samuel García y Adán Augusto López ya que, son quienes han firmado el acuerdo de liberar entre 200 y 250 millones de metros cúbicos de agua a los agricultores del Distrito 026 de Tamaulipas. Aquí lo urgente es garantizar, ante cualquier otra cosa, el consumo humano del vital líquido. El Senador recordó que, durante su campaña para Gobernador, Samuel García se comprometió a defender el agua de Nuevo León, así como el Secretario Adán Augusto López quien ante el pleno del Senado señaló que el trasvase no era viable debido a la sequía, por lo que los calificó como irresponsables.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA, EN MADRID SE COMPROMETE A GESTIONAR ACUERDO PARA FACILITAR ESTUDIOS EN MADRID DE JÓVENES MEXICANOS

Muy activo y frutífero fin de semana tuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera quien estuvo en Madrid, España con un grupo de legisladores que encabezó Ricardo Monreal. Ahí el perredista asumió el compromiso de ayudar a fin de lograr un tratado entre ambos países de intercambio estudiantil para que más jóvenes puedan realizar parte sus estudios en España y viceversa. “Es fundamental, me parece, que se hablaba de poder avanzar con los reconocimientos o validez de certificados de estudios científicos, es un reclamo que tenemos permanentemente, que escuchamos permanentemente por los académicos en nuestro país. Avanzar en todo eso, en lo que estamos construyendo, también los demás incluir en este acuerdo las cuotas obligatorias también de contratación o incentivos para personas con discapacidad, “manifestó. Ya en temas políticos Mancera Espinoza señaló que 'por casualidad' el senador morenista Ricardo Monreal Ávila y la alianza Va por México coinciden en la óptica de la reconciliación por lo que vio con buenos ojos que el zacatecano pudiera ser el candidato de la oposición en el 2024. Veremos qué pasa pues Monreal se mantiene en un proceso de reflexión.

RINDE FRUTOS OPERACIÓN POLÍTICA DE ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, COLOCA A SHEINBAUM PUNTERA EN ENCUESTAS

Quien debe estar muy satisfecho con su labor es el exdiputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar pues su trabajo incansable de operación política ya está rindiendo frutos y ha logrado posicionar a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum como puntera en las encuestas para ganar la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Y es que el también exlíder de Morena se ha dedicado desde hace varios meses a recorrer el país promocionando la figura de Sheinbaum y los logros de su gobierno ante simpatizantes de este partido. Para muestra basta mencionar que hace unas semanas, de visita en Nuevo León aseguró que la jefa de Gobierno ya aventaja en el norte del país como candidata presidencial para las elecciones de 2024. El coordinador de Enlaces Territoriales de la aspirante se reunió en la entidad con el sector agroalimentario de la región citrícola y maestros. Ramírez mencionó que desde el mes de agosto, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México se mantiene en las preferencias de todos los estados del norte, particularmente en Nuevo León.

