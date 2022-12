En la política...

ESTA SEMANA SE DISCUTE REFORMA ELECTORAL EN EL PLENO DE SAN LÁZARO; ANTE RECHAZO DE LA OPOSICIÓN, EL GOBIERNO ENVIARÁ HOY PLAN B

Ante la negativa de la oposición de votar a favor de la reforma electoral propuesta por el presidente y dado que esta semana se discute en el pleno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que se tiene previsto que este martes se envíe en el transcurso de la mañana, el llamado ‘plan B’, que es una iniciativa de reforma a la ley electoral, lo cual requiere de mayoría simple, con la que ya cuenta Morena gracias a sus aliados (PVEM y PT). Y es que Andrés Manuel López Obrador de plano aceptó que la oposición tiene los votos para impedir que se apruebe en San Lázaro la reforma electoral que se discutirá, pero aclaró que con la mayoría simple de su partido y aliados sí podrán efectuar cambios como: “No tenemos esa mayoría que se requiere para la reforma constitucional, pero sí tenemos mayoría para que se apruebe la reforma electoral, la ley secundaria. Y ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes. Hay cosas que no se pueden más que con reforma constitucional, por ejemplo, lo que estamos proponiendo, que no va a pasar, es la reducción de presupuesto para los partidos, no se puede. No se puede que en vez de 500 haya 300, no podemos. Los márgenes que tenemos, sin violar la Constitución, pues son muy estrechos. Pero sí hay dos cosas importantes: una que se puede llevar a cabo en el INE un ajuste del presupuesto en el INE, no el dinero de los partidos, para compactar oficinas, porque tienen dos, tres, cuatro oficinas, para lo mismo, es muy grande el aparato. Y lo otro que se puede es controlar la compra del voto, el que no se facilite la compra de voto, va especificado en la ley, la están terminando, hoy por la tarde la vamos a revisar. Es la entrega de despensa, de materiales de construcción, el dinero en efectivo, el uso del presupuesto público”, indicó. Ya veremos qué pasa, por lo pronto en el Senado, Ricardo Monreal advirtió que ese órgano legislativo defenderá los intereses de la patria sin incurrir en precipitaciones y sobre todo conteniendo los excesos.

ACUSA AMLO AL INE DE VIOLAR LA CONSTITUCIÓN

El presidente sigue demostrando su descontento con las determinaciones del Instituto Nacional Electoral y en esta ocasión su molestia fue mayor pues tocó a una de sus favoritas: Claudia Sheinbaum. Y es que el instituto instruyó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña presidencial, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió contra del órgano electoral al acusarlo de violar “flagrantemente” la Constitución al limitar la libertad de expresión y una actitud antidemocrática que ahí prevalece. El Mandatario acusó al INE de ser los “intocables de la mafia del poder y de protegerlos”. Si bien la ley electoral que se aplica actualmente y que se aprobó en 2014 es muy rígida, lo cierto es que ésta debe aplicarse y acatarse sin distinción porque recordemos que las modificaciones legales fueron impulsadas por la oposición, en ese entonces PRD que encabezaban muchos de los que hoy están en Morena.

SANTIAGO CREEL ADVIERTE QUE EL PRI DESAPARECERÁ SI VOTA A FAVOR DE LA REFORMA ELECTORAL ESTE MARTES

A unas horas de que se realice la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, Santiago Creel Miranda declaró que la decisión que tome Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la discusión de estas modificaciones legales no sólo pondrá en juego la permanencia del tricolor en la alianza Va por México sino hasta la vida misma del Revolucionario Institucional. Y es que Creel Miranda aseguró que Moreno Cárdenas está consciente de las consecuencias que su decisión al momento de que se emitan los votos conlleva, pues no es solo que Va por México siga en pie para las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México, sino la misma vida del partido. Claro está, también mencionó que está en juego el INE, la consolidación de la coalición para las elecciones del 2023, así como frenar al gobierno de AMLO y de Morena. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL: NO TENGO PROBLEMAS CON EL PRESIDENTE PESE APOYO A LAYDA

Luego de que el presidente respaldara a la gobernadora de Campeche Layda Sansores y en espera de que las autoridades respondan a la demanda que presentó en su contra, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no tiene problema con que Andrés Manuel López Obrador haya dado su espaldarazo a la gobernadora Sansores durante su visita en la entidad. Y es que luego de que López Obrador le manifestó a la gobernadora que “no está sola”, Monreal aseguró: No afectará “en nada, porque incluso el Presidente al final cerró diciendo: no tengo problema con Monreal. Yo le contestaría: yo no tengo problema con el Presidente”. “Pero soy un hombre libre y creo en la República, creo en la Patria; entonces, no tengo problema, lo tomo como es, con toda serenidad, sin exaltarme”, agregó luego de que la gobernadora de Campeche durante la conferencia mañanera lanzó alusiones indirectas al legislador. Por lo pronto el zacatecano se mantiene muy activo en sus labores legislativas sin que le afecte la guerra sucia en su contra, pues lo cierto es que aunque lento, sigue avanzando en las preferencias electorales y sumando a más sectores a su proyecto de renconciliación. Así que mejor no lo den por muerto ya que no se descarta la posibilidad de que encabece a la alianza opositora en el 2024. Ya veremos. Al tiempo.

IGNACIO MIER ACUSA A LORENZO CÓRDOVA DE HABERSE CORROMPIDO

Conforme se acercan las horas para que se vote la reforma electoral se endurecen los discursos y ahora el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de haberse pervertido una vez que asumió la titularidad del órgano. Y es que el legislador expuso un análisis realizado por Córdova Vianello a la reforma en materia electoral de 2014, en la que criticó la duplicidad de estructuras y procedimientos entre el Instituto y los órganos locales, con lo que se incrementaría el costo de los procesos electorales. "Se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación secundaria determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones", dice el documento. Este le dio argumentos a Mier Velazco quien aseguró que el Plan B, con el que su partido avanzaría en caso de que la oposición se resista a aprobar la reforma a nivel constitucional, buscará evitar que las elecciones sigan costando “tanto dinero al pueblo y para que el INE y los organismos locales tengan perfectamente definidas sus atribuciones, sin que eso signifique un incremento en los costos, la operación, la organización ni en la capacitación”.

RICARDO MONREAL ADELANTA QUE EN BREVE SE FIRMARÁ ACUERDO DE COOPERACIÓN CON PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES

Un gran éxito resultó la reunión interparlamentaria México España que se celebró este fin de semana pues a decir de Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado y quien encabezó los trabajos de la delegación mexicana en ese país, ante el buen recibimiento y los avances, en breve se tendrían los acuerdos con un memorándum de entendimiento entre ambos parlamentos, sobre los temas principales, con lo que se fortalece la relación bilateral y se fomenta una cooperación fructífera para ambas naciones. El senador Ricardo Monreal Ávila destacó que la reactivación de la Reunión Interparlamentaria México-España abre una nueva etapa en la relación entre ambos países, al tiempo que dio a conocer en su visita de trabajo en Madrid que se avanza con los trabajos en materia de cooperación, educación, seguridad jurídica y cambio climático. Monreal reconoció la actitud positiva y de apertura mostrada por el parlamento y las Cortes de España en el marco de la XVI reunión.

MÓNICA FERNÁNDEZ INAUGURA PRIMER PRIMER MODELO LEGISLATIVO UJAT

Muy ocupado fin de semana tuvo la senadora Mónica Fernández Balboa formando a las nuevas generaciones y es que en el Senado se llevó a cabo el Primer Modelo Legislativo UJAT donde 128 estudiantes de diversas divisiones académicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se convirtieron en senadores de la República por un día, pues les fue asignado una curul, presentaron iniciativas, las discutieron en comisiones e incluso las dictaminaron. En el evento la expresidenta del Senado destacó que las senadoras y los senadores anhelan que quiénes los sustituyan, la generación del relevo, sean los mejores en lo que hacen, por eso es, dijo, que este modelo legislativo tiene el propósito de motivarlos, enseñarles y que apliquen todo su conocimiento en su vida profesional. La legisladora tabasqueña reconoció al rector de la de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio y a la Mtra. Felipa Nery Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades UJAT el haberse sumado para hacer realiad este Primer Modelo Legislativo UJAT – Senado de la República. Cabe destacar que los 128 alumnos escucharon ponencias a cargo de la senadora de Morena, Citlalli Hernández, así como de Khemvirg Puente Martínez, coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la senadora Mónica Fernández Balboa, así como de Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

SHEINBAUM RINDE CUENTAS A CUATRO AÑOS DE GOBIERNO

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, siguió el ejemplo del presidente y al cumplirse ayer, lunes, 4 años de su gobierno llevó a cabo la Rendición de Cuentas Honestidad en el que presentó los resultados de su administración. En en el evento, la aspirante presidencial aseguró que su administración se ha caracterizado por la austeridad republicana y el buen gobierno a favor de la ciudadanía. Indicó que se ha ahorrado en la Ciudad al menos 80 mil millones de pesos gracias al combate a la corrupción. También presumió que se logró incrementar la inversión en la capital a 129 mil millones de pesos gracias a la eliminación de los privilegios. Esto, dijo, se logró disminuyendo la deuda pública, lo cual ha sido reconocido por calificadoras como Moody`s, Fitch Ratings y S&P Global. Explicó que en los últimos tres años se ha obtenido una calificación del 100 por ciento en cuanto a transparencia y además la Auditoría Superior de la Federación declaró que no hubo ningún cargo por aclarar relacionado al análisis de las finanzas locales. Agregó que la CDMX obtuvo el 34 por ciento más de Inversión Extranjera Directa que otras entidades, lo cual la coloca como una de las más competitivas, entre otros avances.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS RESPALDA A SAMUEL GARCÍA SOBRE ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA

A pesar de que en algunos temas el senador del PAN, Victor Fuentes Solís, ha tenido diferencias con el gobernador de Nuevo León, ahora lo respaldó en su propuesta sobre la selección del fiscal General de Justicia. A través de una carta dirigida a la opinión pública, el senador agregó que ese asunto, así como el del presupuesto se deberían dilucidar con la participación del Consejo Nuevo León. En una carta el legislador expresó: "No solamente respaldo, sino acompaño la propuesta del gobernador del estado para que la selección del Fiscal general y la integración del presupuesto, entre otros temas, se realicen con la participación del Consejo Nuevo León y, en mi opinión, sin limitar la participación de las demás organizaciones de la sociedad civil que deseen integrarse. "Sin que esto represente en ningún momento dejar en manos de privados el alto interés público, ya es tiempo que los asuntos públicos de Nuevo León se traten en público, ya no más, y esperemos nunca más, en privado", destacó Fuentes Solís.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA VISITA PUEBLA PARA DETALLAR EL GOBIERNO DE COALICIÓN

Muy activo se mantiene el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera pues en su calidad de Coordinador Nacional del Proyecto de Gobierno de Coalición, visitó Puebla para promover esta figura. En la entidad, ante militantes de su partido, Mancera señaló que, con la voluntad de México, se logrará la transformación para pasar de un presidencialismo a un gobierno de coalición para cambiar el régimen político en nuestro país. El legislador se comprometió a que su partido seguirá velando por las causas sociales históricas tales como el aumento al salario digno, acceso a la salud, el impulso al campo y por la garantía de los derechos humanos.

ENRIQUE GALINDO CEBALLOS PARTICIPA EN FIL DE GUADALAJARA

Ocupado fin de semana tuvo el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, pues participó el sábado en las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco; con el Panel “Políticas Públicas para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana”. En su ponencia destacó que los esfuerzos de su administración municipal están encaminados a “influir a largo plazo, para los siguientes 30 años, con acciones que permitan visualizar hacia dónde debe ir la ciudad en materia de desarrollo urbano”. Como muestra el Presidente Municipal de San Luis Potosí aseguró que es necesario armonizar la vocación industrial de la Capital con el valor histórico, cultural y patrimonial del Centro Histórico y las colonias tradicionales de la ciudad. Importante foro en el que expuso su plan de gobierno, pues recordemos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el evento de libros más grande de América. Es organizada por la Universidad de Guadalajara desde hace 35 años.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS SIGUE ARRIBA EN ENCUESTAS

Luis Donaldo Colosio Riojas, sigue puntero en las encuestas rumbo a la elección presidencial de 2024, y para muestra basta mencionar que según la más de Buendía & Márquez, revela que entre los principales presidenciables de oposición y los más conocidos por el electorado se encuentra como el favorito. Y es que de acuerdo con la medición, los aspirantes presidenciales de oposición son Colosio Riojas con el 61%; seguido de Beatriz Paredes, con el 53%; Santiago Creel con el 51%; Alfredo del Mazo, con el 50% y la senadora del PAN, Lilly Téllez, con el 46%. Entre los emecistas más reconocidos, según la encuesta, además de Colosio Riojas, se encuentra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro con el 35% y el mandatario de Nuevo León, Samuel García, con el 31%. De los tres presidenciables de Movimiento Ciudadano quien cuenta con la mejor opinión es el alcalde de Monterrey (36%), mientras que Alfaro alcanza el 12% y García Sepúlveda el 10%. A la pregunta ¿Quién prefiere que sea el candidato de Movimiento Ciudadano para presidente de la República?, Colosio Riojas se coloca en primer lugar con el 40%; Alfaro le sigue con el 21% y el gobernador de Nuevo León alcanza el 14%. Por partidos, el más votado, si hoy fuera la elección presidencial, según el ejercicio, sería Morena con el 40%; seguido del PRI, con el 16%; el PAN obtuvo el 14% de las intenciones del voto y MC el 7%. Ayer durante la la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano sus compañeros de partido lo recibieron al grito de "¡Presidente!", "¡Presidente!", a lo que Colosio agradeció el apoyo y señaló que el principal rol de su movimiento es echarle porras a la gente y no entre los militantes, porque la escencia de ese partido es promover el derecho a la alegría y a poder soñar.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

