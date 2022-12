En la política...

RICARDO MONREAL Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ REVISAN PLAN B EN MATERIA ELECTORAL

Ni el Día de la Virgen de Guadalupe frenó las actividades del Senado y desde muy temprano el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó esta Cámara para reunirse con los senadores de Morena y sus aliados a fin de analizar el llamado Plan B del presidente en materia electoral. Y es que el gobierno federal desea que estas reformas se aprueben antes del 15 de diciembre cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, a decir de Monreal se respetará elreglamento y una vez que se apruebe en Comisiones su discusión en el pleno se dará el próximo miércoles. Cabe mencionar que se hizieron 70 modificaciones a la minuta de los diputados mismas que ya fueron aceptadas pero además Monreal le presentó un bloque con 21 más de las cuales analizará el gobierno sólo seis. Ricardo Monreal ha sido claro en asegurar que con los cambios al documento de San Lázaro no se busca una confrontación con la colegisladora, con Morena o con el presidente, sino respetar la Constitución y “blindar” los cambios legales sin poner en riesgo la democracia. Estaremos atentos.

SIN SENADORES DEL BLOQUE OPOSITOR APRUEBA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PLAN B DE REFORMA ELECTORAL

Media hora bastó para que la Comisión de Gobernación que preside Mónica Fernandez aprobara con la mayoría de Morena, con cambios, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral. Muy contentos se les vio a los legisladores aunque, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación, a la Ley General de Comunicación, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo fueron aprobadas con el voto de 10 senadores de Morena y los partidos Verde y Encuentro Social, en la Comisión de Gobernación. Sin embargo, a pesar de que estaba citada también la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, esta última no tenía quórum por la ausencia de los opositores. Imelda Castro admitió que el plan ‘B’ no es la reforma ideal o necesaria, pero sí la posible”. Cabe mencionar que los senadores de Morena y los partidos Verde y de Encuentro Social que votaron a favor, fueron: Rocío Abreu, Ely Cervantes, Gilberto Herrera Ruiz, Veronica Camino, Imelda Castro, César Cravito, Navor Rojas, Israel Zamora, Eunice Romo y Mónica Fernandez. Ahora, sólo falta la aprobación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para que el dictamen se envíe a la Mesa Directiva del Senado para ponerlo a discusión y en su caso aprobación del pleno. Al cierre de esta columna aún no había acuerdos para que sesionara la Comisión de Estudios Legislativos, segunda pero si se quiere aprobar la minuta el miércoles está tendrá que reunirse en las próximas horas. Estaremos atentos.

DANTE DELGADO TOMARÁ SU TIEMPO PARA DECIDIR

A pesar de que Movimiento Ciudadano está decidido en contender solo en la elección presidencial de 2024 pues asegura que su alianza con PAN y PRD en 2018 fue un error y que ahora están determinados en hacer alianza pero con la ciudadanía Dante Delgado Rannauro, valorará en su momento si se alían o no, esto dependerá de las encuestas y de como se vayan dando las circunstancias pues si bien se cuenta en ese partido con perfiles competitivos, entre los cuales las distintas mediciones ubican a tres: el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García Sepúlveda y Enrique Alfaro Ramírez, lo cierto es que por sí solos no podrán competir con los aspirantes de Morena y eso lo sabe bien Delgado Rannauro por eso se tomará su tiempo, como buen político sabe que el ciudadano en el momento de emitir su voto toma en cuenta los perfiles, pero también las propuestas. Estaremos atentos.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA TRABAJA EN FAVOR DE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro espacio radiofónico con el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda quien nos comentó que en el estado avanza a muy buen ritmo el movimiento en favor de la candidatura de Morena del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Cuén Ojeda precisó que su movimiento recorre varios municipios de Sinaloa donde cada vez se logra obtener más estructura, misma que pondrán a disposición del secretario de Gobernación una vez que Morena fije los tiempos, pues, destacó, que en los ultimos meses se han afiliado más de 150 mil personas de los diferentes municipios de la entidad. Por otra parte, Cuén Ojeda denunció que el Senado está cayendo en omisión legislativa ya que a pesar de que se presentó en 2018 una iniciativa ciudadana con más de 280 mil firmas para eliminar el dobleteo de recursos en las prerrogativas de los partidos, no los han invitado a comparecer como marca la ley. Al referirse al plan B de la reforma electoral del presidente, Cuén Ojeda reconoció que la minuta tiene visos de inconstitucionalidad como es el caso de que para mantener el registro los partidos no necesariamente deberán obtener el tres por ciento de los votos a nivel nacional, sino en almenos 16 estados. En este sentido, reconoció que en la Cámara de Diputados reconoció que los aliados de Morena aprobaron estas leyes porque los beneficia, pero habrá que ver, dijo, cómo reaccionan en el Senado. Congruente, Cuén Ojeda dijo que la gente está harto de estas prácticas por lo que demandó pulcritud en el proceso.

LUIS DONALDO COLOSIO EN FRANCIA PARTICIPA EN EL FORO LÍDERES DEL FUTURO

Luis Donaldo Colosio,alcalde de Monterrey se encuentra en Francia desde ayer y hasta el 16 de diciembre donde tratará con dependencias del gobierno francés temas como: economía, innovación y gestión sostenible de las metrópolis. Y es que el Gobierno de Francia, a través del Ministerio de Asuntos Extranjeros, seleccionó a Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, para participar en el programa “Líderes del Futuro”. El programa -creado en 1989- se realiza anualmente y convoca a 75 personalidades de la política, la academia, el sector privado y la sociedad civil para obtener conocimiento profundo de la actualidad de Francia y estrechar lazos de cooperación. Sin duda el alcalde de Monterrey es una personalidad dentro y fuera de México quizá por eso sigue creciendo en las preferencias electorales. No lo perderemos de vista.

MÉXICO Y EU CONMEMORAN 200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Muy activo estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel López Obrador quien redcibió a Cris Dodd, asesor presidencial especial para el continente americano del gobierno de Estados Unidos. En Palacio Nacional a los funcionarios sostuvieron una reunión privada miemtras que el canciller encabezó la celebración por el 200 aniversario del reconocimiento mutuo como naciones de México y Estados Unidos y firmó junto con el asesor especial para las Américas la Declaración de Amistad. “Yo estoy seguro que 2023 va a quedar para los próximos 200 años como uno de los mejores años en la relación de México de Estados Unidos a diferencia de 1823. Eso sí reconoció que la relación de socios y vecinos no siempre es armónica, pero en la actualidad ha ido creciendo en una integración más estrecha. Importante, sin duda, esta celabración pues recordemos que esta es la principal relación internacional del país al compartir una frontera de más de 3 mil kilómetros por la cual cruzan más de un millón de personas al día. En la Unión Americana habitan además más de 30 millones de personas de origen mexicano.

IGNACIO MIER: APROBACIÓN DE VACACIONES DIGNAS SALDA DEUDA CON TRABAJADORES

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró la aprobación de la reforma de vacaciones dignas y reconoció la voluntad de todos los grupos parlamentarios pues consideró que con las modificaciones legales se salda una deuda histórica con los trabajadores de México. Eso sí Mier no perdió oportunidad para resaltar que la llamada cuarta transformación ha estado pendiente y ha sido consciente de las necesidades de los trabajadores, como lo prueba el incremento al salario mínimo y la regulación del outsourcing.

CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE LOS ADVERSARIOS DE MORENA ESTÁN EN OTRO LADO

Muy activa se mantuvo este fin de semana la Jefa de Gobierno de la Ciudad quien visitó Tabasco y desde la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió mantener la unidad en su partido. Claudia Sheinbaum dijo que los adversarios están en otro lado. Sheinbaum asistió a Tabasco como invitada especial al informe del senador Ovidio Peralta y en este estado como en muchos otros fue recibida con pancartas y expresiones como: “¡es un honor estar con Claudia hoy!”, además de: “¡Presidenta!”, en varias ocasiones. Sin duda, la Jefa de Gobierno avanza y muy bien en sus aspiraciones presidenciales. No la perderemos de vista.

ENRIQUE GALINDO NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIUDADES MEXICANAS DE LA UNESCO

Muy buen trabajo está realizando el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien fue electo por unanimidad como vicepresidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Unesco para el periodo 2023. El mandatario no perdió el tiempo y ya presentó una serie de acciones para promoción turística y difusión de las Ciudades Mexicanas Patrimonio, como la creación de un Museo dedicado a este tema en el Palacio Municipal de la Capital del San Luis. Por ello no es raro que la empresa de estudios de opinión, Rubrum, reveló que Enrique Galindo Ceballos, está entre los cinco primeros lugares con mayor aprobación ciudadana en las Capitales del País. En el promedio de evaluaciones durante el año 2022 por la casa encuestadora, a la pregunta específica ¿Qué calificación le pondría usted al desempeño del Presidente Municipal?, Enrique Galindo obtuvo una calificación de 6.29, que lo coloca entre los 5 mandatarios municipales mejores calificados del país.estructuras. Enhorabuena.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA NO DESCARTA IMPUGNACIÓN A LEYES ELECTORALES

Muy activo se mantiene Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado y a pesar de que se mantiene firme en no aceptar modificaciones electorales que vulneren la democracia, no descartó que los legisladores de oposición podrían impugnar la iniciativa mediante acciones de inconstitucionalidad. El legislador mencionó que es necesario notar que el momento en el que se realizan estos cambios no es propicio.Recordemos, dijo, que desde la creación del INE nunca se ha presentado una reforma al régimen electoral que tenga su origen en la esfera del gobierno, ni en vísperas de un proceso electoral presidencial. No debemos olvidar que estas instituciones nos han costado 40 años de participación de todas las fuerzas políticas y los frutos que han rendido nos demuestran lo mucho que ha avanzado México para convertirse en un país más justo, igualitario y con gobiernos y autoridades que de verdad representen a los ciudadanos.

