En nombre de dios Durango

1.- Tuvimos en la semana un acto heroico y por poco lo echamos a perder. Casi en vivo vimos el despiste de un avión de Aeroméxico que intentaba en una tempestad levantar vuelo y una ráfaga lo desplomó a pocos metros del piso; la pericia de los pilotos, y la presteza de las asistentes de vuelo lograron cifra cero de muertos y que los heridos no fueran graves. La inmediata actuación de los cuerpos de emergencia y rescate hicieron breve la zozobra de pasajeros y del resto de quienes lo seguimos en las noticias, y se trata de una reedición de la hazaña del Hudson de 2009. El júbilo general que produjo el episodio quiso ser apagado por alguna voz, de la amargura de siempre, al pedir que no se descartara un error humano en el accidente.

2.- El suceso, además de que tuvo lugar en Durango, poco generador de titulares salvo por los fríos de En Nombre de Dios, propició un inusual por oportuno y eficaz apañe mediático del gobernador. El desenlace ha sido alentador para el ánimo colectivo, tan ansioso de noticias que no vengan de la calle de Chihuahua, y además que sean de proeza, tan escasas hoy en día, y sin duda contribuye a entretener la atención en un que otro tópico distinto a los adelantos, advertencias y enunciados de la vida nueva. Porque hay que ver las perlas.

3.- De entre lo mucho que cree que nadie se acuerda, al camarlengo sus retrovidentes le omiten que las epopeyas que dice que realizará con Pemex y las refinerías son planes que se han cancelado varias veces –desde las anteriores fundaciones de la República- por inviables en todos sentidos. Que su pluma de vomitar Calderón quería erigir una gran refinería como símbolo del Bicentenario de otra independencia, y que debió suspender el plan por incosteable, por citar uno. O hacer creer que la gasolina cuesta lo que cuesta por antojo del gobierno saliente.

4.- Al refundador, que ya da informes de gobierno sin haber sido aún declarado Presidente Electo, no se le escatima la astucia para calar el clamor de sus impulsos. Utilizó como un genio el anuncio de Bartlett con tres propósitos; medir el agua a los camotes de la opinión que tiene a punto de hervor permanente, y picar la cresta de un megalómano casi como él. Y cuando con su boca el propio designado se tropiece –como ya le pasó al decir que no es dinosaurio y que no cancelará la reforma energética-, cumplirá el tercero: desecharlo. No por nada lleva una vida entera en campaña y pocas cosas hace mejor. A su lista de milenials –de la antigüedad, esto es- ahora añade a Ignacio Ovalle, secretario privado del Ejecutivo hace apenas 48 años.

5.-Chungas aparte, el próximo jefe del Estado debe considerar, alejado de su necia terquedad, y con sensatez, que el aparato que conlleva la investidura está diseñado por la ley y por la historia para la institución del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no para su persona. Que él debe ajustarse a las prerrogativas que el cargo confiere, pero también a las obligaciones que en términos de su seguridad impone, porque no es más el quemador de pozos ni el reventador de calles: será el Presidente de todos los mexicanos y, si bien puede designar al SAT a la parienta más conectada del país, su persona ya no le pertenece a él ni a su capricho. Es del jefe del Estado.

