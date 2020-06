ENCABEZA MARIO DELGADO REUNIÓN DE LA JUCOPO CON MARÍA LUISA ALCALDE

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, encabezó una reunión de trabajo virtual con la secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, para aclarar las dudas en torno al inicio de la nueva normalidad en la que cientos de empresas empezarán a retomar sus actividades. El coordinador de Morena ha sido insistente en proteger los derechos de los trabajadores y por ello consideró necesario conocer el panorama laboral en el país y también conocer las estrategias que se aplicarán para recuperar los empleos, sobre todo con los relacionados a los proyectos de infraestructura y de programas de gobierno.





SENADOR RICARDO MONREAL, A FAVOR DE ADELANTAR LA REVOCACIÓN DE MANDATO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pendiente de los temas de la agenda nacional, lo que lo ha convertido un buen interlocutor. Tras las protestas del fin de semana contra el presidente de la República AMLO , el senador ha planteado que se adelante la revocación de mandato y se incluya para los comicios del 2021 y no realizarla hasta marzo del 2022. De esta manera considera que los grupos y opositores a la Cuarta Transformación tienen la gran posibilidad de participar en las urnas y hacer valer sus deseos no sólo obtener la mayoría en el la Cámara de Diputados, sino también de decidir si López Obrador continúa en el cargo, lo cual rechazaron los partidos de oposición y a lo mejor en estos momentos se estarían arrepintiendo, ya que es claro que el nivel de aceptación del Primer Mandatario va a la baja, por las razones que usted quiera. En su carácter de coordinador del grupo parlamentario de Morena, ve los movimientos, como el del fin de semana, como algo normal en toda democracia, por lo que la mayoría de los senadores de Morena en el Senado han decidido cerrar filas con Primer Mandatario. El coordinador de los morenistas también trae la tarea de sacar adelante las reformas que se necesitan para la entrada en vigor del T-MEC, cuya comisión que encabeza Claudia Ruiz Massieu, la cual se reunirá este martes en forma virtual con el jefe de la negociación del gobierno mexicano, Jesús Seade. Por cierto, aún no se han dado por canceladas en definitiva las reuniones que se tienen pendientes con otros funcionarios del gobierno federal, ni existen rupturas con los coordinadores del llamado bloque de contención, y mantiene buena comunicación con ha sostenido Mauricio Kuri, del PAN; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera, del PRD,,y de Miguel Osorio Chong, del PRI.





PRESIDENTA DEL SENADO MÓNICA FERNÁNDEZ, PREMIO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, busca alentar la participación la convocatoria que emitió el Gobierno de México para el Premio Nacional de Protección Civil 2020, ya que considera que es una importante distinción porque si en algo se caracteriza el pueblo de México es precisamente en su solidaridad ante las grandes tragedias. No hace falta hacer mención de las innumerables ocasiones en que se ha comprobado esta gran virtud y que incluso ha tenido reconocimiento internacional. La senadora hizo notar que el galardón será otorgado y entregado el 19 de septiembre a aquellas personas físicas o grupos voluntarios, de nacionalidad mexicana, que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en las acciones o medidas de autoprotección y autopreparación, para enfrentar los fenómenos naturales o de origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, así como cuando se destaquen por su labor ejemplar en la ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre. La convocatoria está dirigida a las y los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, del Congreso de la Unión, de los órganos legislativos estatales, de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas y a todas las personas e instituciones, para que propongan al Consejo de Premiación, del que Fernández Balboa es integrante propietaria, a las personas físicas o grupos voluntarios que estimen merecedores del reconocimiento.





PRESIDENTA DE CAMARA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS: EL PEF DEBE SER ACORDE A LA REALIDAD POR EL COVID-19

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, planteó aprobar presupuestos adecuados a la nueva realidad por el Covid.19, y será interesante esperar a ver la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, que tendrá que llegar a San Lázaro en la primera semana de septiembre. La diputada dijo que a la fecha se han perdido alrededor de 700 mil empleos formales, pero que se espera que se llegará a un millón y millón y medio, en un lapso de un año por los efectos de la pandemia. El PAN está planteando un ingreso mínimo vital, como en otros países, ya que han cerrado en México más de cuatro mil empresas y “eso nos obliga como parlamentarios replantear el uso de recursos púbicos. Esta pandemia nos evidenciado las carencias que temeos en la región, como la falta de desarrollo en ciencia y tecnología”. Consideró necesario fortalecer los sistemas de seguridad social y rediseñar la política fiscal para tener más ingresos para este propósito, sobre todo porque el sistema de salud está fragmentado y tenemos que ponernos a la tarea de fortalecer los sistemas de seguridad social. Mencionó que los parlamentos latinoamericanos y del Caribe integran propuestas para hacer adecuaciones presupuestales e iniciativas regionales y delinea los ejes de trabajo y prioridades de los parlamentos, con el fin de encontrar soluciones para la pandemia.





EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: SI HAY REBROTES SE VOLVERÁ AL CONFINAMIENTO

Con todo y las críticas de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su primera gira de trabajo en la etapa de la “nueva normalidad”, que realiza por el sur del país, para poner en marcha las obras de cuatro tramos del Tren Maya. A pesar del semáforo epidemiológico en rojo, el mandatario estará toda la semana en aquellos estados, ya que en su opinión se deben retomar las actividades en el país " porque esto lo necesita la economía nacional”, aunque eso sí si hay rebrotes se volverá al confinamiento . No deja de insistir en que se debe buscar el bienestar de nuestro pueblo y “necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales económicas, culturales", visión que no comparten sus opositores ni un amplio sector de la población. Eso sí, no deja de advertir que si el retorno a las actividades no se hace en orden y con disciplina, eso producirá contagios y en consecuencia el rebrote de la enfermedad, por lo que nuevamente se tendría que recomendar cerrar centros de trabajo y espacios públicos a la circulación de personas. “Si se presentan rebrotes vamos a cerrar de nuevo, bueno recomendar cerrar, nada de imposiciones autoritarias”. Por lo pronto, este martes y miércoles estará en Mérida, el jueves en Chiapas; viernes Tabasco y sábado y domingo en Veracruz.

MIGUEL TORRUCO ESPERA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA CON UN 30% DE OCUPACIÓN

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, señaló que tras la reactivación del turismo durante junio las ocupaciones llegarán a un máximo de 30% durante el verano, e incluso informó que las reservaciones que reportan los hoteles indican que la ocupación se mantendrá en esos niveles entre junio, julio y agosto. Ve como principales vacacionistas a nacionales y poco a poco empezará a llegar los de otras naciones, principalmente de Estados Unidos y Canadá. De hecho, Quintana Roo es un referente nacional en cuanta actividad turística, junto con otros cuatro destinos mexicanos, los cuales captaron 85% en 2019 de los 173 mil millones de pesos que generó el consumo turístico nacional. Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González coincidió en señalar que a partir del 8 de junio está programada la reapertura de “algunos” hoteles, algunos otros a partir del 15 del mismo mes, mientras que otros lo harán hasta julio". La importancia del turismo estatal por generar más de 5 de cada 10 pesos que produce la economía estatal, pero además el mandatario estatal sabe que por la pandemia se han perdido más de 80,000 empleos, ante lo cual dijo que es urgente la reactivación económica, incluido el turismo por ser esencial para la economía estatal.

SUFREN REMESAS CAÍDA DEL 28.5 POR CIENTO CON RESPECTO A MARZO

Luego de la cifra histórica de remesas durante el mes de marzo, las cosas ya no fueron nada alentadoras en abril, ya que los envíos de connacionales tuvieron una caída de 28.5 por ciento, al sumar 2 mil 861.7 millones, que de acuerdo al Banco de es el mayor descenso mensual registrado desde noviembre de 2008. En el cuarto mes del año la remesa promedio fue de 329 dólares, por debajo de los 377 de marzo. Con respecto a abril de 2019, los envíos de dinero se mantuvieron prácticamente iguales, obteniendo el mismo resultado que en el año pasado. En e reporte se señala que en el lapso enero a abril, las remesas sumaron 12 mil 158.5 millones de dólares, lo que significa un aumento de 12.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019. Quizá los resultados se deban a la parálisis en economía de Estados Unidos, que ha significado la pérdida de empleos y los migrantes han resentido el fuerte impacto. Lo peor del caso es que en el horizonte todavía no se ven claras las codas para empezar la recuperación, por lo que no se puede descartar que mayor sea similar.

IMPUGNA ALEJANDRO ROJAS A ENCARGADOS DE REORGANIZAR A MORENA EN 13 ESTADOS

Alejandro Rojas Díaz Durán, Senador suplente de Ricardo Monreal acudió de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el acuerdo del nuevo Comité Ejecutivo encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, mediante el cual se designó a los encargados de reorganizar ese partido en 13 entidades. El excoordinador de asesores de Ricardo Monreal ha presentado diversos recursos, pero en este caso considera que la decisión, la cual se tomó de manera virtual, no reúne los requisitos de transparencia y convocatoria pública. Ya con anterioridad había reclamado que la elección de todos los dirigentes estatales, municipales y nacionales se tendría que llevar a cabo con encuestas, y el tribunal había aceptado. La queja se debe a que los integrantes del CEN se autoasignaron como responsables de la organización del partido en cinco entidades donde no hay dirigentes desde el 2015 y en ocho que tampoco los hay desde el 2018.





CALIFICA TRUMP DE DÉBILES A GOBERNADORES; LES PIDE TENER MANO DURA FRENTE A PROTESTAS

El presidente Donald Trump tiene enfrente crecientes protestas por la muerte de George Floyd, pero parece incitar a los gobernadores a tener mano dura ante las manifestantes que no dejan de cometer disturbios. El mandatario estadunidense no pasa por su mejor momento desde que la pandemia ha sacudido a nuestro principal socio comercial, que de hecho lo han hecho descender en las preferencias electorales, que lo ha colocado en la incertidumbre para buscar la relección en os comicios del 3 de noviembre. Sus declaraciones de tildar de de “débiles” a muchos gobernadores y exigirles medidas más duras contra los saqueos y los incendios que se registran entre las protestas, seguro que no caerán bien entre un gran sector de la población. “Ustedes deber arrestar gente, deben rastrear gente, deben meterlos a la cárcel por 10 años y nunca verán cosas como esta de nuevo. Lo estamos haciendo en Washington, D.C. Vamos a hacer algo que la gente no había visto antes”, les dijo en su mensaje, y no dudamos que todavía faltan cosas por suceder en torno a este caso, que podrían reflejarse en las urnas.

