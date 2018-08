Encrucijados

1.- Cuatro entregas hace que el acontista intenta hurgar en la crisis de los partidos que terminó de estallar en metástasis el 1 de julio, y apenas ha podido arañar el tema que, entre los estupores, sorpresivas exhumaciones, estruendos y desfiguros unos las 24 horas, otros esporádicos no cesa el remesón. Una serie de entrevistas del expresidente en funciones hace obligado el alto, habida cuenta la prisa, notoria avidez, con que el sucesor se ha hecho de todo el poder en el país, y que de él no se dejará de hablar y escribir por lo menos dentro de dos o tres transformaciones. Y como es evidente que la factura de un solo fracaso nos ha sido cargada en el autorretrato de nuestro futuro inmediato, márquese el hierro de castigo en el lomo de nuestra torpeza.

2.- Ahora que con estoperol de profundo cambio se regresará a la época de caudillo único y dejaremos de ser país de instituciones, con la gran diferencia acaso de la calidad, forjadura y temple de quienes lo formaron de inicio y a través de sus evoluciones, sea propicia la referencia a una de esas instituciones que ha sido menoscabada y deshonrada por quienes la tuvieron más recientemente en su poder y la exprimieron como si adrede hubiesen querido ahogarla, y es el PRI. Ese donde nacieron a la política la mayor parte de quienes desde ya gobiernan y que los que se van intentaron pudrir desde la dirigencia.

3.- Olvidaron ellos que el partido con la mayor y más amplia base militante, la más robusta estructura territorial, y la más honda raigambre tiene y ha tenido en México es el PRI; olvidaron la operación de la maquinaria electoral más formidable y más consistente con la idiosincrasia de nuestra población, y no solo se olvidaron de los millones de priistas del país, sino que los llenaron de oprobio con personajes de infausta referencia como los gobernadores recientes, una caterva de rateros enloquecidos que deshonran y humillan a México: le parece que han sido estigmatizados.

4.- El que en mala hora incorporó al excanciller en activo, a su alter ego, y a tantos personajes en los que creyó dejar su impronta, sugiere que el PRI cambie de nombre y de paradigma, cuando lo que debe cambiar es de liderazgo y de Presidente de la República que lo hizo. No conforme con haber estrellado una insigne carrera de funcionario público, dice que la candidatura de Meade no arrancó, a sabiendas de que podría haber designado al mismo Roosevelt que la postulación no podía prender por pifia suya nomás. Que ni Richelieu habría podido inflamar una campaña anegada en el desprestigio, la desidia y la insensibilidad, prejuiciada en su soberbia y su guanga ignorancia.

5.- Los nimios errorcillos que reconoce se le escaparon y de los que se autodeslinda en las entrevistas que ha concedido los otros días, suenan a las palabras de un político indómito que sigue ganando elecciones después de muerto al estilo Campeador de Mío Cid, o del eximio líder que carga su cabeza en la mano hasta el santuario de Saint Denis, no del Presidente de México y líder de un partido que perdió deshonrosamente todas las batallas, que entregó el futuro de nuestros hijos al arrebato de la ocurrencia, y que arrastró por los suelos la inmensa oportunidad de trascender para bien. No es culpa del jefe de prensa.

