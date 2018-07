Encuentro amistoso México-EEUU

Este viernes 13 de julio se reunirá el Secretario de Estado estadounidense con el presidente electo y el próximo canciller de México. Primero se dijo que sería en Los Pinos, pero luego se aclaró que el encuentro se tendría en la Casa de Campaña ubicada en la Colonia Roma.

La relación bilateral de ambos países está cobijada por dos agendas: una comercial y una política. Si bien es cierto que la comercial está sostenida por el TLCAN, también lo es que al día de hoy continúa la incertidumbre sobre la conclusión de la renegociación. No porque ahora haya un equipo de transición o porque vaya a haber un nuevo jefe en el equipo de negociadores, los capítulos del texto cambiarán o los temas álgidos mutarán en otros. Recordemos que los temas de la agenda del TLCAN se establecieron por los tres países que lo conforman desde hace un año, justo antes de arrancar con la primera ronda.

En el plano político, recordemos que los temas principales están: a) migración, b) seguridad fronteriza, c) combate al crimen organizado, d) acuerdos de cooperación bilateral, entre otros.

Sin embargo, he recibido algunas entrevistas de ciertos medios donde el mayor cuestionamiento es sobre si habrá un nuevo TLCAN o una nueva agenda bilateral. La respuesta es “no”. Ambas agendas no se van cambiando conforme al presidente en turno, sino que se han ido ampliando de acuerdo a las necesidades de ambos países. Honestamente, la agenda bilateral es muy sólida al día de hoy y dada su complejidad, no es necesario complicarla más por un cambio de administración federal.

Así como Estados Unidos (EEUU) es prioridad para México, hoy nos queda más que claro, que nuestro país lo que es en su agenda multilateral. Pues a escasos días de haberse celebrado las elecciones, el Secretario de Estado viene a México. Mi impresión es que no lo invitó México, sino que fue una auto invitación.

¿Cuál es la intención de esta reunión? Lo que yo visualizo es que el presidente de EEUU manda a Pompeo para cinco factores clave:

i) Conozca al presidente electo y a su par del lado mexicano,

ii) Reconfirme la invitación que se le hace al presidente de EEUU para la toma de protesta del presidente electo mexicano para el 1° de diciembre (mi pronóstico es que no vendrá salvo que vengan líderes que sean socios clave para EEUU, entonces sí),

iii) Vea las opciones de quién pudiera ser el (la) embajador(a) de México ante EEUU, así como quién pudiera ser quien ocupe el lugar que dejó la ex embajadora Roberta Jacobson -ya que actualmente hay un Encargado de Negocios Interino -,

iv) Conozca la postura del futuro gobierno mexicano respecto al tema del reconocimiento de gobiernos legítimos versus ilegítimos. El caso Venezuela es un claro ejemplo donde EEUU no lo quitará de su agenda hacia América Latina por haberse celebrado elecciones fraudulentas y que por lo tanto sostienen a un gobierno ilegítimo. Mientras que el futuro Secretario de Relaciones Exteriores de México ha declarado que el próximo gobierno se apegará a la Constitución, y

v) Es muy importante “tantear” el terreno por parte de Mike Pompeo hacia los próximos personajes políticos de su vecino del sur. Tanto se habló de un gobierno izquierdista y populista, que es relevante para EEUU checar qué tan cierto es y si esto pudiera afectar los intereses estadounidenses. Es decir, será un encuentro amistoso para dar un pre diagnóstico de cómo “están las aguas” en México.

Durante los últimos meses de la campaña, se cuestionó mucho el reconocimiento de los países hacia otros gobiernos, específicamente sobre el caso de Venezuela que ha venido viviendo una dictadura autoritaria. Recordemos que la Fracción X, del Artículo 89 de nuestra Constitución habla como principios normativos de política exterior: “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, entre otros. Por lo que de aquí se basará el próximo Canciller para no dar opinión alguna de ningún país y habrá qué ver la postura que tenga México dentro de la ONU.

Y de aquí, se menciona que el gobierno entrante se apegará a la no intervención y a la Constitución. Destaco la Doctrina Estrada porque sin duda es lo que de ahora en adelante se hablará mucho ya que es una manifestación en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o no, especialmente si éste es el resultado de un movimiento revolucionario. Esta Doctrina se da en honor a Genaro Estrada, quien fuera Canciller durante la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio y se considera como una gran aportación al derecho internacional.

Es decir, la postura del nuevo gobierno es que México no debería pronunciarse a favor o en contra de si un gobierno fue por elecciones legítimas o ilegítimas. Esto pudiera ser una preocupación para EEUU.







Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales

Universidad Iberoamericana Experta en asuntos internacionales

