Encuestas y estudios de opinión definirán candidato de "Va Por México"

Por fin los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) que integran la alianza Va por México se pusieron de acuerdo y ya tienen el método para elegir a la persona que será candidata o candidato presidencial en 2024. Y es que con la presencia de 14 aspirantes presidenciales del PAN, PRI, PRD y ciudadanos, organizaciones civiles, los líderes partidistas anunciaron el nacimiento del Frente Amplio por México, para competir por la Presidencia de la República del próximo año.

Éste abrirá su proceso de selección el 3 de julio y será elegido el 3 de septiembre. El método contempla cuatro encuestas, cinco debates, la obtención de al menos 150 mil firmas de la ciudadanía en apoyo a los aspirantes y hasta una elección primaria. Primero, juntas las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD y después, en asambleas internas en cada partido, acordaron realizar tres encuestas, una en tierra, una digital y otra telefónica con el fin de determinar quiénes son los tres mejor posicionados. Luego, se realizará una cuarta y última encuesta —con valor del 50 por ciento en la determinación de quién deberá ser el aspirante finalista— y el otro 50 por ciento será el resultado de una elección primaria, en la que la ciudadanía podrá participar en 300 centros de votación, ubicados en los 300 distritos electorales del país.

En el evento, Marko Cortés celebró que junto con la ciudadanía, la oposición dio un paso hacia adelante y vamos a construir, dijo, el Frente Amplio Por México, un proyecto que frene la destrucción de este gobierno y nos permita luchar unidos por el país.

AMLO MINIMIZA FORMA DE ELECCIÓN DEL CANDIDATO OPOSITOR





Para el presidente Andrés Manuel López Obrador el candidato de la oposición para elecciones presidenciales en 2024 lo elegirán Claudio X. González Guajardo y la élite política y económica del país, por lo que consideró que el método de la Alianza Va por México es una simulación. A pesar de que de manera oficial el nombre del abanderado se dará a conocer el próximo 3 de septiembre, López Obrador aseguró que en un par de días revelará quién va a ser el candidato.

“Yo les voy a decir porque son consultas arriba, en la élite, el poder económico el poder político se nutren se alimentan mutuamente y ya les voy a decir, no me voy a equivocar, ya eso está resuelto, se reúnen con anticipación. Empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos se consulta, la cúpula de los potentados también a la cúpula política del conservadurismo, qué opina Fox, qué opina Calderón, qué opina Salinas, hacen esa consulta luego interactúan con los intelectuales orgánicos escritores periodistas y ya después se sabe. El jefe del Ejecutivo reiteró que el método del bloque conservador es una simulación pues, lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo porque no modo que no le tengan amor al pueblo.

SILVANO AUREOLES: POR AMOR A MÉXICO; VAMOS CON TODO PARA PARTICIPAR EN ELECCIÓN DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL





Uno de los primeros que reconoció el esfuerzo al trabajo que realizaron los diferentes partidos que conforman la Alianza Va por México es el aspirante a la candidatura presidencial del PRD Silvano Aureoles, pues destacó el compromiso de construir un método abierto, democrático, transparente, donde participe la ciudadanía para conformar la coordinación del frente político que permita cimentar la base y las condiciones para en el 2024 ganarle a Morena en las urnas.

“Es de reconocer la apertura, la madurez de los dirigentes partidarios así como el interés y el compromiso de los representantes de un sector muy amplio de la sociedad civil organizada, yo voy a seguir atento. Por Amor a México yo voy a participar en el método que se está construyendo, siempre dije que se necesitaba un método abierto, democrático, dónde participe la sociedad mexicana en definir la figura que pueda representar al gran frente opositor en el proceso electoral del 2024 por eso también con el método que construyan yo voy a participar”, afirmó. Por Amor a México vamos con todo. No lo perderemos de vista.

RICARDO MONREAL DA LA BIENVENIDA A MÉTODO DE VA POR MÉXICO

Paso a pasito Ricardo Monreal Ávila sigue avanzando en su lucha por conseguir la candidatura presidencial de Morena en 2024 y recorre el país para lograrlo y en el camino no deja de ser una de las voces más congruentes y moderadas en Morena. Y es que el legislador, lejos de descalificar el método de la oposición para definir a su abanderado afirmó que la alianza opositora copió a Morena el procedimiento para definir su candidatura rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, pero aseguró que esa decisión es positiva, pues permitirá a la gente comparar las propuestas de ambos proyectos.

El exlíder de Morena en el Senado reiteró su respeto hacia la oposición. “Los compañeros de otros partidos han copiado para bien nuestro método de encuesta, y han ya anunciado que harán una mezcla de procedimiento entre encuesta y consulta popular en los distritos... No lo perderemos de vista pues sin duda, su futuro político seguirá viegente por varios años.

ALEJANDRO MORENO ASEGURA QUE NO PARTICIPARÁ EN ELECCIÓN DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL

El líder del PRI, Alejandro Moreno despejó las dudas y aseguró que no participará en el proceso interno de la alianza Va por México para elegir candidato presidencial rumbo a los comicios de 2024. Y es que Alito considera que su labor en este momento es buscar la unidad dentro del tricolor. En entrevista para Radio Fórmula, Moreno Cárdenas afirmó que se dedicará a buscar el mejor perfil que encabeza la candidatura presidencial de Va por México. “Yo no voy a participar, hoy mi responsabilidad es ser el dirigente nacional del partido, de convocar a la unidad, de fortalecer este frente amplio por México. Yo soy una gente responsable con este país y estoy concentrado en fortalecer este frente amplio opositor, y en construir verdaderamente la propuesta que necesita México”, afirmó. Ya veremos…

IGNACIO MIER ANUNCIA PRESUPUESTO 2024 SIN DEUDA, INFLACIÓN Y AUMENTO DE IMPUESTOS

El coordinador de Morena Ignacio Mier Velazco ha estado muy activo, pero no descuida sus labores legislativas y en una reunión con líderes y empresarios locales y nacionales, aseguró que las y los mexicanos tendrán un Paquete Económico para 2024 sin aumento de impuestos, sin deuda ni inflación y que mantendrá los programas sociales. El también aspirante a la gubernatura de Puebla señaló que “la economía de México vive la estabilidad que no vivió en los últimos 25 años” y agregó que “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que el país va por el camino correcto”. De paso el legislador destacó que la inflación está por debajo de lo que pronosticó el Banco de México y no se ha “tenido que recurrir al financiamiento artificial o plástico para el desarrollo de toda la política social y de la política de inversión pública que tiene el estado mexicano”. Cabe mencionar que a partir del primero de septiembre los diputados iniciarán con el análisis del paquete presupuestal del próximo año, veremos cómo se ponen las cosas, pues al ser año electoral todos van a querer gestionar recursos para atraer votos.

EDUARDO RAMÍREZ SE COMPROMETE A CONSTRUIR CONSENSOS PARA SACAR NOMBRAMIENTOS

Eduardo Ramírez, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría, ya se encuentra listo para iniciar con la construcción de los mejores consensos que le permitan sacar adelante todos los nombramientos que esta cámara tiene pendientes. El legislador de Chiapas dijo que uno de los retos del Senado, a partir del 1 de septiembre, será desahogar los nombramientos pendientes por lo que se comprometió a trabajar para convencer a los integrantes de su bancada y de los demás grupos parlamentarios sobre la necesidad de avanzar en todas las designaciones. Fiel a su movimiento, el “Jaguar” dejó en claro que cerrarán filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nación del movimiento, “respetando a quienes piensan distinto a nosotros”.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA : “NECESARIO QUE CANDIDATO DE OPOSICIÓN PROMUEVA GOBIERNOS DE COALICIÓN PARA 2024”

Confiado en que la oposición tiene posibilidades de cosechar triunfos en los comicios del 2024 y una vez que se dio a conocer el método para elegirlo, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera aseguró que desde los primeros días que se contempló la opción de ser el abanderado de la alianza, se contempló que este deberá llevar un mensaje de gobierno de coalición. Reconoció que la oposición se ha tardado en decidir quien será el encargado de abanderar la causa del PRI, PAN y PRD en las federales del 2024, pero que es bueno que se hayan decidido a hacerlo ya. Al referirse a las disposiciones que tomó el INE para evitar actos anticipados de campaña, dijo que se tendrán que buscar formas de comunicar, sin romper las normas que establece el instituto. Se pueden hacer planteamientos a las personas, para que conozcan quién las quiere representar y con qué ideas las quieren representar, dijo. El perredista aseguró que sea quien sea el que esté en este proceso, todos debemos entender que se trata de un proyecto de coalición y se debe entender como un proyecto de coalición.

VÍCTOR FUENTES PIDE SANCIONES CONTRA EMPRESAS CONTAMINANTES DE NUEVO LEÓN

Muy activo y pendiente de las demandas de los habitantes de Nuevo León, el senador Víctor Fuentes Solís solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente que de a conocer las sanciones que emitirán a las empresas que contaminan la zona metropolitana de Monterrey. A través de una carta, dirigida al gobierno de Nuevo León, el senador del PAN, subrayó que es bueno que el titular de la Secretaría Félix Arratia, de a conocer los nombres de las empresas que no se han sumado a las iniciativas para reducir sus emisiones contaminantes, sin embargo, cuestionó las acciones que tomará la administración de Samuel García ‘para meterlas en cintura’. El político subrayó que son ya ocho las alertas ambientales emitidas en 2023, las cuales ocasionan ‘daños irreversibles’ a la salud de los habitantes del área metropolitana de Monterrey. Y es que la Secretaría del Medio Ambiente reveló el pasado 19 de junio a las 17 empresas, entre ellas Pemex, que no han cumplido con ampliar acciones de mitigación para reducir la contaminación, esto ante la octava alerta ambiental del año, decretada el pasado 14 de junio.

HÉCTOR MELESIO CUÉN REFRENDA RESPALDO DEL PAS A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

El líder del PAS insistió que su partido trabaja los 365 días del año y no solo en temporada de elecciones. En este sentido, Héctor Melesio Cuén Ojeda aseguró que su partido seguirá impulsando la candidatura de Adán Augusto López Hernández como lo ha venido haciendo desde hace ya más de 10 meses, pero no descartó otras posibles coaliciones. ”Claro que seguimos apoyando a Adán Augusto, somos gente de palabra, y lo apoyamos desde Julio del año pasado, y a ellos les consta que no hay simulación. En las encuestas se ha demostrado nuestro apoyo.

Nosotros como partido local lo apoyamos de facto, porque no podemos tener candidatos a nivel federal”, dijo el pasista. Así mismo, Cuén Ojeda, aseguró, que trabajar para la ciudadanía es una prioridad para el Partido Sinaloense, y un ejemplo de ello, son las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, sin embargo lamentó que los legisladores han hecho caso omiso, pues dijo, ellos solo se acercan a la gente cuando quieren pedir el voto pero a la hora de trabajar se esconden. ”Yo me acuerdo que en la última iniciativa ciudadana que nosotros presentamos, fueron más de 284 mil firmas que tiene que ver, para que un partido político mantenga su registro transite del 3 al 5%, esa es la propuesta que nosotros hicimos y está en el Congreso de la Unión y les ha valido un comino, no les importan los ciudadanos”, dijo el dirigente.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :Hectormunoz

www.hectormunoz.com.mx