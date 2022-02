Enla política...

RICARDO ANAYA NO SE PRESENTA ANTE EL JUEZ Y FISCALÍA NO PIDE SANCIÓN

Pese a que Ricardo Anaya desafió a las autoridades pues no acudió a la audiencia inicial para escuchar la imputación en su contra por actos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, no solicitó ninguna sanción para el excandidato presidencial panista. Y es que, durante la diligencia, los abogados de Anaya indicaron al juez que no se han podido comunicar con su cliente que recordemos dejó el país desde octubre del año pasado. La cita fue en el Reclusorio Norte donde debía comparecer de manera presencial ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, para escuchar la imputación de la FGR. Sin embargo, todavía no la libra Anaya Cortés pues, aunque el juzgador declaró sin materia la audiencia debido a que sin su presencia no era posible formular la imputación, sí se deja la puerta abierta para pedir orden de aprehensión contra el excandidato. Estaremos atentos.

SENADOR RICARDO MONREAL PREPARA ACCIONES PARA EVITAR DESERCIÓN ESCOLAR Y ALISTA REUNIÓN CON GABINETE DE SEGURIDAD

Un intenso fin de semana tuvo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado pues anduvo en Baja California donde reconoció que en muchos estados del país la inseguridad se ha desbordado, por lo que es, dijo, una «asignatura que debemos atender.Comprometido con ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que se prepara una reunión con los integrantes del gabinete de Seguridad para solicitarles cambios en la estrategia aplicada a lo largo de estos tres años, a fin de hacerle frente a la violencia y al crimen organizado. Y esta semana la agenda del legislador no cesa al igual que su trabajo legislativo y por ello este martes presentará ante el pleno una iniciativa para evitar que las y los estudiantes abandonen la escuela, pues la deserción escolar, dijo, es un problema que genera altos costos sociales. Importante sin duda, pues basta mencionar que 1.8 millones de alumnos de entre tres y 29 años abandonaron sus estudios, debido a la pandemia o por la falta de recursos entre los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, de los cuales 1.5 millones correspondieron a escuelas públicas y 243 mil a escuelas privadas. Así el zacatecano presentará este martes una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, a fin de que en el Sistema Educativo Nacional se incluyan acciones para la detección temprana del riesgo de abandono escolar en los educandos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROMUEVE CAMBIOS LEGALES EN MATERIA DE IMPUGNACION PARA REVOCACIÓN DE MANDATO

Quien dio muestra de sensibilidad y se sumó a los festejos del Día del Amor y la Amistad fue el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera quien en el patio del Federalismo de la Cámara Alta fue testigo de una petición de matrimonio. En otros temas, ya en materia legislativa, el perredista sigue productivo pues recientemente presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato a fin de subsanar las omisiones legislativas en materia de medios de impugnación y régimen sancionatorio. Además, concordó con las voces que piden respeto a la libertad de expresión y en este sentido señaló: “México debe dar garantía a la libertad de expresión, es un derecho fundamental plasmado en la Constitución y tratados internacionales que obliga a mantenerlo a salvo.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO: MÉXICO DARÁ GARANTÍAS PARA INVERTIR

Cumpliendo a cabalidad su responsabilidad como presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, celebró el 14 de febrero trabajando y desde la Cámara alta también dio un mensaje de amistad pero de México con las naciones del Mundo. Y es que en el marco del 50 aniversario de las relaciones entre México y China la senadora afirmó que el poder legislativo dará certeza jurídica a las personas y las empresas que inviertan en México. “El Poder Legislativo cumplirá con sus obligaciones y ejercerá sus competencias en la política exterior, para brindar certeza jurídica a las personas y empresas de todas las naciones que deseen invertir en México, siempre en un marco de Estado de Derecho que garantice relaciones bilaterales y de negocios justos, equilibrados y que redunden en beneficios tangibles para la población de nuestros países y de nuestras naciones hermanas”. Sánchez Cordero recordó que la Cámara Alta tiene “la facultad exclusiva otorgada por la Constitución de vigilar la política exterior llevada a cabo por el Ejecutivo”. Por ello, dijo, “mandamos un mensaje que refrenda la buena fe que persiste entre nuestros países, para que la relación diplomática con China se mantenga saludable y sea impulsada hacia una nueva etapa de trabajo conjunto”.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE ACCIONES PARA ENFRENTAR EFECTOS DE LA SEQUÍA

El senador Víctor Fuentes se encuentra muy activo en su labor legislativa y por ello, a 15 días de iniciado el periodo ordinario de sesiones ya presentó diversos puntos de acuerdo y modificaciones jurídicas. Para muestra basta mencionar que el panista hace unos días presentó un punto de acuerdo en el que solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a la Comisión Nacional del Agua, a que agilicen la implementación de los planes y protocolos contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía en el estado de Nuevo León y suspenda el trasvase de agua al estado de Tamaulipas, esto a fin de garantizar el abasto de agua para uso doméstico y público urbano. Y es que el legislador recordó que durante el periodo 2020-2021 nuestro país registró la segunda sequía más severa y su estado fue uno de los más afectados. Ante esta situación y anticipándose a la temporada, el legislador pide que se tomen cartas en el asunto.

PRI EN EL SENADO ADELANTA VOTO CONTRA NOMBRAMIENTO DE QUIRINO

Pese a que formalmente no ha llegado al Senado el nombramiento del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz como embajador de México en España ya el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que su bancada votará en contra para responder a la confianza del CEN de su partido. Sin embargo, Morena que es la bancada mayoritaria en voz de Ricardo Monreal aseguró que apoya la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta designación. También el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería, informó hace unos días que la bancada de senadores ya platicó y acordó rechazar las propuestas de López Obrador que mandarían al exterior como representantes de México a Ordaz Copel, exmandatario de Sinaloa, Aysa de Campeche y Pavlovich, de Sonora. Así que se avizora una ratificación, en caso de lograrse, muy difícil pues recordemos que, pese a que no requiere mayoría absoluta, sí necesita obtener 65 votos.

UCRANIA COLGARÁ BANDERAS AZULES MAÑANA PARA MOSTRAR UNIDAD ANTE POSIBLE INVASIÓN RUSA

Con preocupación el mundo se mantiene a la expectativa luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró el 16 de febrero como el Día de Unidad en Ucrania en respuesta a informaciones que hablan del posible inicio de una invasión rusa en ese país. "Nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque (ruso contra Ucrania). Nosotros lo convertiremos en un Día de Unidad. El decreto correspondiente ya ha sido firmado", dijo Zelenski en un mensaje de vídeo. Ante este el mandatario agregó que mañana, los ucranianos colgarán "banderas nacionales", usarán cintas azules y amarillas y mostrarán al mundo su unidad. Por su parte, Estados Unidos decidió trasladar su embajada en Ucrania de Kiev a Lviv, en el oeste del país, ante la “espectacular aceleración” del despliegue militar ruso en la frontera. El secretario de Estado Antony Blinken señaló: “La embajada seguirá en contacto con el gobierno ucraniano” pero “exhortamos fuertemente a todos los ciudadanos estadounidenses aún en Ucrania a que salgan del país inmediatamente. Por el bien de las naciones deseamos que imperen las pláticas de paz. Estaremos atentos.

