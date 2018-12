Enséñale a pescar y comerá toda su vida 

Un ejercicio cíclico: “Fin de año, corte de caja”. Desde el balance personal, colectivo, institucional o de gobierno al cierre de este año, vinculando el contexto, perspectivas y metas hacia el próximo 2019 surgen temas que con una nueva mirada marcan las fuerzas, retos, oportunidades y amenazas del diagnostico para establecer los objetivos y metas por alcanzar.



Bajo esta idea es de interés comentar acerca de un programa social clave “Jóvenes Construyendo el Futuro” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Iniciativa del actual gobierno que nos recuerda una valiosa verdad: “…dale un pez a un hombre y lo alimentará por un día, enseñarle a pescar y se alimentará por toda la vida”.



En efecto, a principios del presente mes, autoridades, el sector privado y sector social coincidieron, ratificando su compromiso por los jóvenes y colaborarán en esa esperanzadora acción. Enhorabuena. Es plausible y conveniente para todos tal Programa, ¡apoyemos al menos difundiéndolo!:



- “Con esta primera firma se detona el arranque del programa con el compromiso de más de 200 empresas grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores productivos, así como más de 20 organismos empresariales”.



- “Impactará a 2 millones 300 mil jóvenes de entre 18 y 29 años a nivel nacional, a través de capacitación para el trabajo y tutoría, para contribuir a su inserción social y laboral”



- Que “por causas diversas, no participan en un programa educativo ni cuentan con un empleo, potenciando así sus oportunidades de inserción social y laboral”. Población objetivo: Quienes actualmente no estudian y no trabajan.

- El Gobierno de México les otorgará una beca mensual de 3,600 pesos para se capaciten durante un año”.

Consulta en: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/#videobecarios

En el mes de agosto, con motivo de su Día Internacional de los Jóvenes, comentamos en esta columna la mirada de la ONU: “Juventud, esperanza para un mundo mejor”, en donde se proponía entre otras cuestiones que: “Los jóvenes tienen un papel protagónico en la sostenibilidad, la inclusividad y el éxito de las iniciativas dirigidas a la consolidación de la paz. Son la esperanza para construir un mundo mejor, pero muchos de ellos sufren maltrato y discriminación…”.

En conclusión se percibe buena acogida y confianza en el Programa. El cual, sin duda alguna, imprimirá en la vida cotidiana de la juventud nuevas oportunidades para ese amplio sector de la población. En una revisión de su contenido se observa como únicos requisitos: la edad entre 18 y 29 años, y que actualmente no estudian y no trabajan. Por cierto, incluyente, no refiere sobre la nacionalidad.

Por el ámbito laboral de quien escribe, se considera que el Programa representa sanas opciones para, de ser el caso, dejar atrás el camino de las conductas antisociales y fomentar los escenarios que acoten la violencia. Brindemos por los mejores resultados deseados y esperados que modifiquen perfiles de juventud hacia nuevos horizontes… incluyendo la participación de jóvenes internados en los reclusorios para una nueva vida.

Feliz Año 2019 y desde hace ya 10 años, mi agradecimiento al cordial lector y al equipo de trabajo de la Organización Editorial Mexicana que con su apoyo facilitan el acceso a esta columna “Cuidémonos”, muy particularmente en memoria a Don Mario Vázquez Raña (1932/2015) por su amistad y recomendaciones de vida.





