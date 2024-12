Enseñanzas políticas 2024 (2 de 2)

La semana pasada expliqué, la primera parte, de por qué tomar en cuenta, para un análisis riguroso en las Ciencias Sociales, las “coyunturas políticas”. El resultado será un camino de enseñanzas; ya que la Historia no está escrita, si no se construye. A continuación qué conocimientos nos deja este año en materia de deportes, entretenimiento, vivienda y la salud. Pero mejor vamos por partes:

Deportes: En México hay muchos aficionados al futbol, básquetbol, béisbol, natación, atletismo, béisbol, etcétera. Los resultados de los Juegos Olímpicos de París nos muestran cómo esta pasión se contrapone con el dato de que más de seis de cada 10 mexicanos son sedentarios. En fin, el número de medallas y perfiles de los atletas ganadores, que en su mayoría tienen formación militar; nos enseñan que no hay ninguna estrategia nacional entre gobiernos, empresarios, Universidades y atletas; ya que las victorias son el resultado de esfuerzos familiares e individuales.

Me explico, ni la UNAM, IPN, o alguna Universidad pública son el semillero de atletas; como tampoco, por que tal vez, no sea su objetivo; sirven de mucho las becas por parte del Tec de Monterrey, ya que no hay medallas que indiquen lo contrario. En cambio en muchas Universidades de Estados Unidos sus estudiantes o egresados superan en mucho las preseas de los países que compiten. La enseñanza es que no sirve de nada, a largo plazo, el regalar uniformes, coches y dinero como el Dr. Simi; ya que los procesos son abandonados y semanas antes de Los Ángeles; nuevamente el fervor olímpico hará que todos se quieran poner la camiseta. Ojalá me equivoque.

Entretenimiento. Cada vez hay más opciones de contenidos y géneros, para elegir en Amazon, Disney, Netflix, etcétera. La enseñanza es que hay una “fatiga de decisión”, este concepto es abordado por el psicólogo Roy F. Baumeister, autor de La fuerza de voluntad. Ahora cada consumidor desde sus dispositivos móviles tienen la capacidad de decidir qué programación observar, “y eso lleva a muchos a dedicar más tiempo a decidir qué contenido van a ver… o a quedarse paralizados ante tantas posibilidades” (BBC, 2021). Para otros es positivo que el famoso algoritmo nos ayude a decidir qué observar. En fin, la enseñanza es que el entretenimiento también cansa.





Vivienda y salud. Un buen amigo dice, que como él no es Maestro, y por eso no puede ayudar a que los alumnos tengan mejor calidad educativa; y como él tampoco es Doctor, su responsabilidad no radica en los servicios de salud. Sin embargo él sí se dedica a la construcción. La gran enseñanza es que por primera vez hay un proyecto desde las autoridades que prevén, la vivienda asequible; que “es adecuada en términos de calidad y ubicación y su costo no (evita) que sus ocupantes cubran otros costos de vida o ponga en riesgo su empleo o sus derechos humanos básicos”. En teoría, y ojalá así sea en seis años se construirán dos millones de viviendas, con estas características.





El camino de enseñanzas, del que hablé en el primer párrafo, es lo más parecido a lo que decía el artista holandes Vincent Van Gogh: "La normalidad es un camino pavimentado: es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él”. Esta metáfora nos sirve para saber en qué vereda tendríamos que encaminarnos en este 2025; como el surrealismo político.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco