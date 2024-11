Enseñanzas políticas 2024 (I)

No estoy de acuerdo con la teoría historicista, que asegura que está escrito un destino final de los procesos sociales, y que no importan los factores de la coyuntura. En el campo de las llamadas ciencias exactas, la investigadora de nuestra UNAM, la doctora Julieta Fierro dice que siempre existe una preocupación por los asteroides o cometas que podrían impactar la tierra, como hace más de 65 millones de años en Chicxulub, Yucatán; y que causó la extinción de los dinosaurios.

Sin embargo, en las Ciencias Sociales, que también son ciencias, hay ejemplos que contradicen lo que algunos vislumbraban en los procesos políticos y económicos en 2024. Pero mejor vamos por partes:

Encuestas electorales: Dos ejemplos puntuales. En México los resultados fueron muy contundentes, más de uno de cada tres votaron por la Presidenta Claudia Sheimbaum, a pesar de que hubo algunas encuestas que preveían un cierre, de carrera de caballos, contra Xochitl Gálvez; esta diferencia se muestra en la arrolladora presencia de Morena en todo el país.

En Estados Unidos algunos medios, y sus encuestas, intentaron generar una percepción de que el Presidente Trump estaba en un empate técnico con Kamala Harris. Sin embargo, para los Republicanos, el súper martes fue un día de campo, ya que la victoria fue más que contundente por parte de sus seguidores. La enseñanza es que, por más que algunos ingenuos piensen que las encuestas pueden inclinar el comportamiento electoral, observamos que los resultados refutaron estas estrategias fallidas. No se puede generalizar, pero el detalle se concentra en las metodologías.

La Inteligencia Artificial. Este año hubo un boom en el uso de esta frase, para muchos es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, para otros el retorno de Sarah Connor, es la solución. Desconfío en sobredimensionar sus resultados; ya que también su mal uso ha permeado la reputación de diferentes actores, ha sido una herramienta para robar el talento de autores; pero también ha salvado vidas a través de ser un acompañante en operaciones médicas. La enseñanza es que no debemos delegar nuestras responsabilidades ya que, esos fierros y cables no tienen alma; ni mucho menos talento, espíritu y sensibilidad.

Sustentabilidad. Cualquier unidad de negocio aspira a que se le nombre empresa sostenible, sustentable o negocio verde. Cada vez es más old fashion el ser ESR; ya que el mundo de los negocios cambió. Sin embargo, a muchas instituciones no se les puede criticar, por no valorar la salud mental de sus colaboradores; ya que ni siquiera está en sus mentes. El buen humor o alegría son parte primordial del desarrollo humano; lo cual está alejado muchas veces de ambientes laborales. Para una madre el no tener un lugar en donde amamantar a su hijo, o tampoco contar con un sillón o hamaca, para un colaborador que viaja más de dos horas de transporte y poder descansar; es una métrica inexistente. Sin embargo, estas acciones sí dan un valor agregado al desempeño de los seres humanos; por esa sencilla razón; porque son tratados como humanos. Esa es la gran enseñanza que pocas empresas practican.

La próxima semana hablaré de las enseñanzas en el deporte, los conciertos, la vivienda y la salud…

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco