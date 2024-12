Entre pierna y telones / “La tiendita de los horrores”

En 1960 la naciente carrera de Jack Nicholson no parecía ser muy prometedora. Los personajes que había interpretado hasta entonces no lo habían hecho brillar; sin embargo, llegó “The Little Shop Of Horrors”, en la que da vida al enloquecido “Wilbur Force” y su trayectoria dio un salto cuántico hacia adelante. El resto ya es historia.

Se trataba de una cinta de clase B (poca producción y baja distribución) que salvo por el destacado trabajo de Nicholson pasó un tanto inadvertida. Sin embargo, en 1982 la historia se convirtió en musical y fue un hitazo Off Broadway, donde permaneció por cinco años y se ubicó como la de mayor recaudación en su rubro.

En 1986 se filmó nuevamente, ahora ya como musical, y si bien la cinta no tuvo gran éxito en taquilla, con el paso de los años se ha establecido como un filme de culto. Desde entonces el musical ha tenido infinidad de reposiciones, como las que ahora triunfan en Broadway y en México.

En nuestro país, hubo ya una primera versión hace al menos tres décadas, estelarizada por Sylvia Pasquel, Nando Estevané y Manuel Landeta, que hicieron una breve temporada en el teatro Reforma, del IMSS.

Ahora, casualmente en otro teatro del IMSS, el Hidalgo, revive esta puesta en escena producida por Juan Torres, quien no para de trabajar y de apostarle al teatro musical.

“La tiendita de los horrores” cuenta la historia de “Seymour” un apocado dependiente de una florería, permanentemente enamorado de su compañera “Audrey”, quien vive sometida a su terrible novio, que la maltrata permanentemente.

El negocio en quiebra está a punto de cerrar, cuando “Seymour” encuentra una rara planta que “misteriosamente” comienza a crecer, a crecer y a crecer, llamando la atención de todos. Nadie sospecha que su crecimiento se debe a un muy singular alimento: ¡sangre humana…!

Ahora, en una producción enteramente diseñada para México, “La tiendita de los horrores” vuelve a “florecer” en grande.

La dirección de escena y vocal es de Ricardo Díaz, y la dirección creativa y la escenografía (muy bien resuelta) son de Óscar Acosta, quien curiosamente también da vida al protagonista de esta historia, “Seymour”. Óscar entrega un trabajo muy cuidado, lleno de matices, bien construido y con una estupenda voz.

Chantal Andere, con una larga experiencia en musicales (“La palomilla”, “El beso de la mujer araña”, “La fierecilla tomada”, “Amor sin barreras”) interpreta a “Audrey”.

La planta, “Audrey II”, cobra vida en la voz (estupenda como siempre) de Jair Campos, quien además es responsable del diseño del vestuario.

Y si de voces se trata aplauso para Lorena D’ la Garza, Crisanta Gómez y Scarlett Chico, el trío de narradoras que verdaderamente enchinan la piel en cada una de sus interpretaciones. De Lorena y Crisanta no sorprende pues han mostrado y demostrado las grandes cantantes y actrices que son. ¡Bravo!

A Scarlett no la ubicaba, pero está a la altura de sus compañeras; bravo también. Se anuncia la actuación especial de Lucero Mijares, que alterna con ella. Habrá que ir a verla.

La cereza del pastel, gran cereza o buena parte del pastel, es Juan Fonsalido, quien da vida al maniático novio de “Audrey”, con una fuerza y genialidad dignas de ovación.

No conforme con ello, Fonsalido da vida a otros cuatro o cinco personajes pequeños y hace de cada uno de ellos una creación.

Guardadas todas las proporciones, este joven actor es digno heredero del personaje que catapultó a la fama al gran Jack Nicholson. ¡Felicidades Juan!

Estupendos cantantes, buenos actores y bailarines completan el elenco de “La tiendita de los horrores”, que anuncia temporada sólo hasta el 5 de enero, así que hay que correr a verla.