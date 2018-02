Entre piernas y telones

Satisfacción

HUGO HERNÁNDEZ

A poco no es el nombre de un pequeño foro localizado en el número 49 de la calle de Cuba, en pleno centro histórico de la enorme ciudad de México.

Llegar a él es paradójicamente muy fácil y complicado al mismo tiempo. Sencillísimo, primero, porque está materialmente a la salida de la estación Allende del Metro, lo cual lo hace más que accesible y difícil, porque amén de la multitud que siempre implica el uso del Metro, la calle de Cuba, como la mitad de esta urbe, está en obra y hay que ir materialmente saltando montones de grava, pisar terracería, y arriesgarse caminando en el arrollo vial para poder llegar.

Cuento esto porque el pasado viernes me lancé a conocer, por fin, este espacio escénico al que por años me habían estado invitando y por equis o zeta razón no había podido ir.

Al ver las obras en la calle pensé que iba a ser yo el único espectador, pero oh sorpresa, en el vestíbulo había ya una larga fila de personas esperando. Buen augurio, dije para mis adentros, pues si todas estas personas están aquí pese a todo, eso es una buena señal.

He de confesar que mi presencia en el foro, obedecía a saldar dos viejas deudas. La primera conocer el espacio tanto tiempo postergado y la segunda, responder a la invitación que por meses me habían hecho Sandra Narváez y Carmen Zavaleta, amigas de mucho tiempo, y responsables ambas, de este espectáculo.

El título de la obra prometía: Satisfacción, y he de subrayar aquí que la experiencia fue, por mucho, enteramente satisfactoria, sorpresiva, aleccionadora y esperanzadora.

Explico:

Conocí a Carmen Zavaleta hace unos 15 años aproximadamente como comentarista de teatro en el periódico La prensa; me contó que era actriz e incluso me invitó a verla en algunos montajes, a los que por trabajo no pude acudir, y ahora me arrepiento.

Y es que Carmen no solo es una excelente actriz, sino también una muy solvente dramaturga, pues Satisfacción es de su autoría. Así que una gran felicitación sincera y por duplicado para ella.

¡Qué maravilla ver a una persona absolutamente satisfecha! Sí, así veía yo a Carmen, moviéndose como pez en el agua en su elemento: el escenario, al que conoce a la perfección desde dentro y desde afuera.

Dirigida por Ángel Luna, Satisfacción es una obra que cuenta la vida de Sara, una mujer de 45 años, que al estar buscando una pareja encuentra la mejor opción posible: ella misma.

Sencilla en todos los sentidos, Satisfacción es una puesta redonda, pues con el mínimo de elementos logra el máximo de impacto en el público que ríe y se emociona a manos llenas.

Sin duda suman enormemente para lograr este montaje el buen equipo creativo y el excelente grupo técnico del foro.

Y aunque abajo del escenario, el otro pilar de esta temporada, que ya ha recorrido varios foros en la capital del país, es Sandra Narváez, quien talentosa e incansablemente la ha promocionado.

Sandra es una verdadera hada madrina para decenas, cientos más bien y quizá ya miles, de espectáculos de pequeño formato, como éste, pues se encarga desde hace años de su difusión y siempre consigue que, como en esta ocasión, el público acuda y llene las salas.

Felicidades a Carmen, Sandra y el Foro a poco no, un especio que vale mucho la pena frecuentar.