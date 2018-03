Entre piernas y telones

HUGO HERNÁNDEZ





Dos para el camino





Si mal no recuerdo (aunque he de reconocer que la memoria me anda fallando cada vez más) fue Platón quien explicó que en el principio de los tiempos, los seres humanos éramos esféricos: dos personas pegadas, formando una esfera que se movía así por el mundo. Luego algo pasó (de eso si ya no recuerdo nada) y esas dos personas se separaron, y desde entonces nos pasamos la vida buscando a nuestra otra mitad complementaria.

Esta idea viene a mi mente luego de ver la inquietante, divertida, inteligente, peligrosa, arriesgada y propositiva puesta en escena Dos para el camino, que se presenta los sábados a las 21:00 horas en el escenario central del hoy agonizante Foro Shakespeare.

Escrita por César de María, autor peruano que según el programa de mano, “experimenta en cada una de sus piezas teatrales, con distintas formas y estructuras para acercarse a la expresión teatral de hoy, fragmentada, crítica, y falsamente incoherente”, Dos para el camino cuenta las historias de varios pares de personas: gemelos, amigos, parejas, compañeros, que con sus vidas, especialmente terribles, comprueban que sí, cada uno de nosotros pasa su existencia buscando a su complemento, aunque encontrarlo no garantiza el hallazgo de la felicidad.

Al frente de este proyecto se encuentra el prolífico, incansable, pero sobre todo talentoso y trabajador Adrián Vázquez, quien no para un segundo, pero sobre todo no para de crear, pues cada montaje que escribe, dirige o actúa, es único y sensacional.

Nomás por mencionar algunos de sus trabajos, he aquí que Wenses y Lala, El hijo del padre,No fue precisamente Bernardette, Los días de Carlitos, Cosas Raras, Visceral, y Los que sobran, están ahora o estarán en algunas semanas en la cartelera, y mucha gente le reclama la reposición de la memorable Más pequeños que el Guggenheim.

Como director vuelve a sorprendernos con un brillante trabajo en Dos para el camino, en el que, como ya lo dije, el tema de los complementos (siameses, parejas, dúos) es el centro de las historias.

La niña, el vecino, la sicóloga y el novio, son los cuatro protagonistas de una historia que como un gran rompecabezas se va armando frente al público.

El espectador recibe fragmentos de varios relatos que en un primer momento parecen no estar conectados, pero conforme avanzan las acciones vamos hilando, construyendo, como si se tratase de un rompecabezas que va tomando forma y color ante nuestros ojos.

La muy creativa escenografía de Matías Gorlero y Félix Arroyo, responsables también de la muy cuidada iluminación es, literalmente, la mesa sobre la que se van descubriendo los hechos.

Muerte, abusos, maltrato, violencia, inocencia, esperanza, ilusiones, son algunos de los múltiples sentimientos que se van entrelazando en estas vidas que terminarán, como muchas en este mundo diario, devastadas.

Fuerte, intensa, catártica, reflexiva, es esta puesta en escena que cuenta con un amplio y muy solvente equipo creativo: Lisette Barrios (vestuario); Rafael Balderas (diseño sonoro); Edgar Cano (maquillaje y máscaras).

Ahora bien, todos ellos ponen los ingredientes para el lucimiento de cuatro estupendos actores: Alejandro Valencia, Pamela Ruz, Fátima Favela y Diego Martínez Villa. Bravo a los cuatro. Actorazos!!!!

Dos para el camino, una muestra del excelente teatro que se hace hoy en esta ciudad.