Entre piernas y telones

Broken heart story

Hugo Hernández

Entre México y Finlandia hay exactamente la enorme distancia de nueve mil 455 kilómetros, y para llegar hasta allá se necesitan cerca de 14 horas, en un avión que viaje a 700 km/h, que es el promedio de velocidad en vuelos comerciales.

Suena lejísimos… y de verdad lo está. Sin embargo, luego de ver Broken heart story (así en inglés se anuncia este montaje), escrita por la dramaturga finlandesa Saara Turunen, parece que las distancias no existen, pues lo que le pasa a la gente de hasta allá, es lo que nos pasa a los de acá.

La humanidad es una, y aunque hable uno en finlandés, polaco, griego, español, ruso, japonés o mexicano… las situaciones, los problemas, las emociones, son las mismas y reaccionamos ante lo mismo, por muy lejanos, en apariencia, que estemos unos de otros.

Más aún en estos tiempos de inmediatez, en que el mundo se hace cada vez más pequeño y gracias a la tecnología, de manera muy especial, vemos, sentimos, vivimos lo que sucede en el otro lado del planeta con simplemente apretar un botón y de manera instantánea.

Ahora bien, toda esa sofisticación tecnológica no nos ha alejado de nuestras inquietudes primarias, básicas, naturales, animales podríamos decir, y nos comportamos como hombres y mujeres, con las facilidades y limitaciones que nos han sido impuestas a lo largo de los milenios, y que hoy asumimos como naturales.

Broken heart story cuenta la historia -o más bien dicho las muchas historias- de una escritora y su protagonista femenina, en su lucha por crearse a sí mismas y relacionarse con los otros en un mundo de hombres, tanto así que la escritora usa un bigote falso que le permite acceder a lugares y situaciones que de otra manera no podría hacerlo.

Sin embargo, este montaje va mucho más allá de un tema feminista; es una propuesta que habla de la realidad en la que vive hoy inmerso el ser humano y que muchas veces le impide ser lo que en realidad quiere y puede ser.

No sé si el texto original tiene toda esa maravillosa y fascinante fragmentación que vemos en este montaje, pero sea sí o sea no, lo que han logrado Víctor Zapatero y Renata Wimer con esta puesta en escena es para ponerse de pie.

Pecaré de exageración, pero no me importa decir que mientras veía el miércoles pasado este montaje, me sentí como se debieron haber sentido los espectadores de aquellas vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX.

¿Qué es lo que estamos viendo? Teatro, cine, performance, sicoanálisis, un berrinche, televisión, filosofía escénica, catarsis pura, pensamientos profundísimos, teatro de tesis…

Los aplausos de pie y los bravos a todo pulmón al final de la función, me hicieron constatar que no era yo el único que estaba fascinado.

Rápidamente, pero en honor a la justicia, los nombres de los creadores de esta maravilla de puesta en escena de Víctor Zapatero y Renata Wimer, también codirectora de actores junto con Mónica Jasso; Alain Kerriou (escenografía y multimedia); Joaquín López Chas (diseño sonoro); Agustín León y Janeth Fabián (producción ejecutiva); pero sobre todo, enorme felicitación y reconocimiento al elenco: Ximena Ayala, Renata Wimer, Marcos García, Roldán Ramírez y Katia Castañeda.

Ah, y casi lo olvido, qué maravilla de lugar, el teatro-bar del restaurante La capital, donde cada miércoles hasta el 2 de mayo se presenta Broken heart story. ¡No se la pierdan!