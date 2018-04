Entre piernas y telones

Last man standing

Hugo Hernández

Por algún extraño atavismo entre más me ha gustado una obra de teatro más trabajo me cuesta escribir sobre ella; imagínense entonces, quienes están leyendo esto, lo difícil que ha sido desarrollar este texto sobre una obra que me ha fascinado.

A esto hay que sumar la angustia creciente luego de leer en las redes sociales la lluvia (aguacero en realidad) de superlativos elogios que la califican como “lo mejor que he visto en años”, “una proeza escénica en todos los sentidos”; “fascinante puesta en escena que todos los amantes del buen teatro deben ver”; “teatro de exportación”…

¿Cómo hacer justica y reflejar la maravilla de un montaje como éste, que es de ésos que lo marcan a uno para mucho tiempo?

Trataré de ser claro, y que el entusiasmo no obnubile mi sintaxis ni mi lógica argumentativa.

Se trata de Last man standing. Simulacro boxístico para actores, que con apenas una treintena de funciones terminó su temporada el domingo pasado, en medio de un clamor popular para ampliar, cambiarla de teatro, llevarla de gira…

Escrita por Jorge Maldonado y dirigida por David Psalmon, Last man standing es una interesante, divertida, alucinante, inesperada, propositiva, enloquecida, precisa, profunda e irreverente reflexión sobre el quehacer teatral y los vasos comunicantes que existen entre éste y el aparentemente lejano mundo del boxeo.

La experiencia, que hoy se ha dado en llamar así, inicia para el público desde que entra a la sala del siempre hermoso teatro El Granero, y se encuentra a cinco boxeadores (una ella y cuatro ellos) entrenando para lo que anticipamos será un encuentro pugilístico.

No hay ring, pero el escenario cuadrado de este recinto se presta para imaginarlo. La típica campana de cualquier arena da pie al inicio de la acción...

A partir de ahí todo es genial, reconstrucción de encuentros boxísticos reales, apoyados en históricas imágenes en video; críticas, reflexiones sobre este deporte… que empiezan a entremezclarse con otras de contenido estético sobre las funciones que cumple el espectáculo y los porqués del teatro y sus actuantes.

Brillante texto, soberbia dirección.

He seguido la carrera de David Psalmon (inquieto, propositivo, fiel y congruente a sus principios) y comparto plenamente lo que leí también en las redes: éste es su mejor trabajo hasta el momento, pues recoge sus preocupaciones, sus intereses personales y de grupo, sus experiencias, y su crítica social y artística, siempre presentes en sus montajes.

Si bien se trata en su totalidad de un trabajo del siempre activo y brillante Colectivo Sin Paredes, en honor a la justicia debo mencionar al menos de pasadita al equipo creativo que ha trabajado esta maravilla escénica: Sergio López Vigueras (escenografía e iluminación); Daniel Hidalgo Valdés (diseño sonoro); Miguel Ángel Barrera y Carmen Coronado (coreografía y movimiento escénico); e Idali Osnaya (producción ejecutiva).

Y al final, para literalmente cerrar con broche de oro, a los cinco extraordinarios intérpretes: Gilberto Barraza, Rubén Olivárez, Miguel Ángel Barrera, Carmen Coronado y Christian Diez. ¡qué actores; qué atletas! No acaban de ‘echarse’ un desgastante round boxístico y un segundo después están pronunciando pulcra y atinadamente su diálogo teatral.

Me sumo, sin reservas, a los elogiosos comentarios en redes. Brillantísimo montaje éste de Last man standing.

Ojalá tengamos el gusto de verlo de regreso muy pronto en la cartelera.