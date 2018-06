Entre piernas y telones

¿Cómo andar con un feminista?

HUGO HERNÁNDEZ

Él es un chico comprensivo, educado por una madre progresista, universitaria, que le enseñó a respetar a las mujeres, a tratarlas como iguales, en fin a comportarse como debe ser.

Ella está acostumbrada a las relaciones dañinas, basadas en los clásicos roles de género que por milenios han colocado a la mujer por debajo del hombre. Se ha relacionado siempre con patanes y aunque sabe que no le conviene, no sabe cómo romper con ese círculo vicioso.

Él y ella… ella y él, son los personajes centrales de la comedia ¿Cómo andar con un feminista?, uno de esos montajes pequeñitos, que son una joyita que brilla con luz propia en el inmenso mar que significa hoy en día la cartelera teatral capitalina.

Escrita por Samantha Ellis, y estrenada en Londres hace un par de años, esta obra para dos actores y seis personajes cuenta la historia de Kate y Steve, una periodista y un comerciante ecologista, quienes aparentemente no tienen nada en común, y empiezan una relación que…

No contaré la trama, evidentemente, lo que sí diré es que trata de una anécdota muy bien contada, en la que los mismos actores dan vida, sin salir nunca del escenario, a seis diferentes personajes, totalmente distintos entre ellos: los chicos ya citados, sus respectivas exparejas y los padres de ambos, en un trabajo muy cuidado y muy bien ejecutado.

Tres, más bien cuatro, son los factores que apuntalan este gran logro.

Primero el texto original, efectivo, sorpresivo, bien armado, (aunque para mi gusto con algunas fallitas en la adaptación, pues de repente es muy mexicano -hasta el festival de Avándaro aparece- y de repente es londinense y de repente universal).

El otro gran acierto, y éste sin ningún pero, es la dirección de escena de Sebastián Sánchez Amunátegui.

En varias ocasiones he escrito ya sobre el talento (enorme) y la creatividad (inmensa) de este joven director, de quien he visto montajes brillantes, como Los arrepentidos,Criminal, o Puras cosas maravillosas. Aquí una vez más logra momentos geniales. No sé qué tanto de este montaje hay en el libreto original, pero el cómo mueve aquí Sebastián sus fichas, sobre todo considerando el micro espacio en que se presentan, es para ovacionarlo.

El tercer acierto es el elenco. Bravo a José Ramón Berganza, padrísimos sus tres personajes. Ya son varios los montajes en los que he visto a este joven actor, y de verdad tiene todo para colocarse en un sitio destacado en los ámbitos teatrales y televisivos.

Y bravo, también a Breda de Arrigunaga, protagonista y motor de este proyecto, pues además de actuarlo, lo produjo, lo tradujo, lo adaptó y lo impulsó, e impulsa, para que siga adelante.

Y el cuarto acierto es la producción. Toda: música original (Tareke Ortiz); iluminación (José Zychlinski y el mismo Sánchez Amunátegui); vestuario (Katakana y Sergio Valiente) y la muy dúctil, práctica, creativa escenografía (otra vez del mismo director).

No sé cuántos metros cuadrados tenga el escenario de la pequeña sala B de La Teatrería (10 o 12 quizá) y en ese diminuto espacio este equipo creativo ha hecho un gran montaje.

Todos los sábados, a las 6 y a las 8 de la noche, sucede la magia. El teatro vuelve a sorprendernos y a mostrarnos que es el lenguaje más completo, más universal y más maravilloso para contar historias maravillosas y divertidísimas como ésta.

No se pierdan ¿Cómo andar con un feminista?