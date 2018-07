Entre piernas y telones

El hilador

HUGO HERNÁNDEZ

De repente todo mundo me recomienda que no me vaya a perder El hilador. En dos o tres conversaciones en círculos muy distintes de amigos y conocidos, la obra sale a la plática y la sugerencia de verla es constante.

Llego al teatro Helénico, donde se presenta cada miércoles, y me encuentro, sin exagerar, muchas, muchísimas caras conocidas. Parece ser que “el boca a boca” ha resultado muy efectivo.

Entro a la sala y ¡wow!, qué padre ambientación. El trabajo de Sergio Villegas y Matías Gorlero, escenografía e iluminación respectivamente, es de primera. El pequeño y sencillo escenario del Helénico se ve agigantado y al mismo tiempo íntimo y acogedor.

Entre el público deambulan Ana González Bello y Evan Regueira, los actores ya caracterizados (en un muy hermoso vestuario de Sara Salomón) y dan la bienvenida a los espectadores, ofrecen programas de mano, sonríen y departen.

Al sonar la tercera llamada ambos corren hasta el escenario y comienza la acción.

Escrita y dirigida por Paula Zelaya Cervantes, El hilador es una fábula, un cuento, una metáfora sobre la vida y sobre el teatro, sencillo y curiosamente profundo; absolutamente divertido y al mismo tiempo conmovedor, directo y complejo a la vez.

Dos niños solitarios se encuentran y comienzan a relacionarse de la manera más natural del mundo; sin embargo, pertenecen a dos mundos opuestos y su convivencia los obligará a tomar medidas radicales, sin imaginarse siquiera que con ello…

Muy bien armada, la trama lleva al público de sorpresa en sorpresa; y cuando parece ser que ya sabe uno hacia dónde va la historia hay un giro inesperado que lo obliga a estar alerta todo el tiempo.

Un aplauso, primero y antes que nada a la autora y directora que, a juzgar por su perfil y su foto en el programa de mano, es una chica muy joven. Mucho talento, mucha creatividad para ambas labores. Da gusto ver una obra mexicana que tiene una construcción, un tema y una propuesta válida y vigente en cualquier parte del mundo.

Otro gran aplauso para el motor de este grupo de trabajo, Jimena Saltiel, a quien conocí en otro de los montajes de Once producciones. ¡Qué chava más valiente, visionaria y chambeadora! ¡Y qué equipo, de primerísima, el que ha armado! A los ya mencionados hay que agregar a David Ahedo y Elda Ruth Hernández (diseño de la padrísima utilería); Iker Madrid (música original), y un largo etcétera que la falta de espacio no me permite detallar.

Pero justo es destacar el trabajo actoral: excelente. A ella, Ana, la he visto en muchos montajes y me encanta siempre. Tiene una facilidad impresionante para saltar del momento más cómico al más emotivo y regresar al primero, que impresionan. Además, aquí muestra incluso sus grandes dotes para el baile.

A él, Evan, no lo había visto antes, pero igualmente está excelente y no dudo que escuchemos de él grandes cosas en un futuro muy cercano.

Y completa el elenco Marcos Radosh, en un personaje que no revelaré aquí pero que es “vital” para la historia. Excelente desplazamiento, y maravillosa expresión corporal más aún si agrego que nunca le vemos el rostro.

Un granito en el arroz: Me parece que le sobran muchos de los rompimientos, por llamarles de algún modo, o referencias a la actualidad, pues si bien ganan la risa del público, ensucian un trabajo que de otra manera estaría perfecto.

El hilador, vale la pena ver este nuevo teatro 100% gestado en nuestro país, por jóvenes creadores mexicanos.