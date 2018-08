Entre piernas y telones

Rey y Rey

HUGO HERNÁNDEZ

Teatro Total es un concepto nacido hace más de un siglo en Europa, y que de manera intermitente vuelve a aparecer en el horizonte, algunas veces con más fuerza que otras.

El compositor Richard Wagner lo mencionó como parte de su amplia actividad; y fue el director teatral Edward Gordon Craig quien lo acuñó con más exactitud en las primeras décadas del siglo pasado.

¿De qué se trata exactamente eso del Teatro Total? En esencia, según el diccionario de las artes escénicas, es música, voz, escenografía, luces, movimiento y acción simultáneas, al servicio del hecho escénico.

Este concepto viene a mi mente luego de disfrutar, enormemente, del espectáculo Rey y Rey que se presenta en el Centro Nacional de las artes, dentro del ciclo La ópera es puro cuento… y el ballet también.

Si bien la batuta de este montaje la lleva la Compañía Nacional de Danza, lo que el público recibe es al mismo tiempo teatro, música, concierto, literatura, artes visuales, mímica, y por supuesto, ballet,… o sea Teatro Total.

Basado en un cuento de las escritoras holandesas Linda de Haan y Stern Nijland, Rey y Rey es un montaje muy actual que aborda la inclusión de género y la búsqueda del amor, sin importar prejuicios o ideas moralistas.

El autor de la coreografía y del concepto musical es Demis Volpi, quien explica en el programa de mano que “la historia está contada con tal naturalidad que no cuestiona la igualdad de las parejas del mismo género y tampoco busca la provocación”.

La anécdota de esta puesta es realmente sencilla: La reina madre, quien ha quedado viuda, decide dejar el poder y le exige a su hijo casarse para que pueda ser coronado rey. Inicia así la búsqueda de la princesa adecuada, una de las postulantes llega acompañada por su hermano, y el flechazo entre él y el príncipe es inmediato. Se enamoran, se casan y son coronados Rey y Rey.

Más allá de la trama, el montaje es realmente una joya en cada uno de sus aspectos.

A la estupenda y muy creativa coreografía hay que sumarle, primero la enorme sorpresa musical. Todo el acompañamiento es vocal, con el soberbio coro EnHarmonia Vocalis, dirigido por Fernando Menéndez, con arreglos de David Pérez Ávila, y que interpreta temas de Chopin, Rossini, Vivaldi, Mozart, Prokofiev, Tchaikovsky y Ravel, entre otros.

Bellísimos, mágicos, soberbios la escenografía del siempre talentoso Jorge Ballina; el vestuario de Jerildy Bosch y la iluminación de Rafael Mendoza.

Por falta de espacio me es imposible mencionar a cada uno de los estupendos bailarines que participan en este montaje, pero me atreveré a elogiar (del elenco que me tocó ver) el desempeño de Alejandro Mendoza, Elisa Ramos, Mónica Barragán, Yoalli Souza y Yania Noyola. Pero subrayo y aplaudo el talento enorme de cada uno de los integrantes del elenco.

Bravo a David Bear, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza, cabeza de este espectáculo que hoy ofrece sus dos últimas presentaciones (a las 12:00 y a las 14:00 horas) de una cortísima temporada de apenas sólo once funciones.

Confío que Rey y Rey pase a ser un montaje de repertorio de la CND y que periódicamente se reponga. Debiera, además, formar parte del calendario de teatro escolar, pues los niños y jóvenes la disfrutarían, aprenderían de teatro, literatura, ballet, música, respeto, igualdad de género y muchas cosas más, vitales para hacer frente al mundo tan complejo en el que hoy nos movemos.