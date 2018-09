Entre piernas y telones

La Prietty Guoman

HUGO HERNÁNDEZ

Muchas veces hemos escuchado que el teatro es un gran espejo en el que podemos vernos reflejados y así es, sin duda alguna. Sin embargo, también puede ser una ventana, una lupa, o incluso un microscopio, a través de los cuales podemos ver más allá de lo evidente; o que nos permite mirar la realidad aumentada o deja asomarnos a mundos que a simple vista no podríamos contemplar.

Estas analogías del teatro con diversos objetos (curiosamente todos ligados al vidrio; ¿tendrá algo que ver con la fragilidad de ambos?) me vienen a la mente luego de ver por segunda ocasión -con muchos tiempo entre una y otra- el espectáculo La Prietty Guoman.

Lo vi por primera vez como parte del Festival de cabaret hace dos años, en el teatro bar El vicio, y aquella vez me encantó, me divirtió muchísimo y me pareció que se trataba de una propuesta muy bien montada e ingeniosa que podría tener una buena temporada. Hoy reconozco que me quedé cortó.

La Prietty Guoman se ha convertido en dos años, mismos que está celebrando actualmente, en un exitazo teatral, pues si bien cumple con todos los “requerimientos” de un espectáculo de cabaret, tiene también el planteamiento, la estructura y los recursos de una puesta en escena teatral.

Escrita, dirigida e interpretada por César Enríquez, La Prietty Guoman cuenta la vida de -en palabras de ella misma-. una auténtica, osada y exhuberante mujer trans que es fanática de la película Mujer bonita. De ahí su nombre.

“Prostituta, prieta, santera y disléxica”, así es La Prietty, quien como su admirada heroína del cine, está a la espera de un galán, tan guapo como Richard Gere, quien la sacará del mundo en el que le ha tocado vivir.

En medio de canciones, bailes, imitaciones, y un sin fin de hilarantes situaciones, La Prietty irá descubriendo la realidad del mundo, nada fácil, al que se enfrentan las mujeres trans, que sin bien nacieron en el cuerpo de un hombre, en cualquier momento de su vida reconocen su identidad como mujer.

Divertida a más no poder, y al mismo tiempo profunda, intensa, y reveladora como debe ser una buena comedia, La Prietty Guoman opera como una ventana que permite asomarnos a un mundo al que pocas veces, casi siempre por temor o discriminación, nos acercamos. Y más aún, este montaje funciona como un microscopio que nos permite y obliga a ver a detalle un universo lleno de matices que existe, que lucha por salir y dejar de estar en la clandestinidad al que todos, en mayor o menor medida, lo hemos condenado.

Tan importante y atractivo es este montaje, que fue invitado a clausurar la Muestra Nacional de Teatro en León, Guanajuato, inauguró las muestras de teatro de Tlaxcala y Sonora, se ha presentado ya en Guadalajara, Pachuca, Tijuana y en breve estará en Chihuahua, Colima y Oaxaca.

Asimismo, representó a México en el Festival de artes de Donostia, en San Sebastián, España; y estará próximamente en el Festival Latino Destinos en Chicago, y en el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz Colombia. Además tiene planes para hacer giras por Sudamérica y Madrid.

Felicidades a todo el equipo creativo de esta aventura escénica: música en vivo (Álvaro Herrera); escenografía (Amapola Monzalvo); iluminación (Edgar Sánchez); video mapping (Lizo Sambrano); y producción ejecutiva (Mariano Ducombs).

Pero sobre todo felicidades a César Enríquez por poner una lupa gigante sobre un tema que forma parte de nuestro entorno, que tiene muchos agravantes, y que nos negamos a ver. La Prietty Guoman es un trago amargo en un envoltorio genial y divertido, lo que nos permite asimilarlo más fácilmente.

Sólo 4 jueves más en La gruta, del Helénico.