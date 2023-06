Entre piernas y telones | 20 años no es nada… ¡gracias!

Hugo Hernández

Era 1972, o quizá 1973, cursaba el cuarto año de primaria, cuando tuve mi primer acercamiento consciente con el teatro. Para el tradicional homenaje a la bandera de los lunes, la maestra Margarita seleccionó a tres alumnos para representar una pequeña obra didáctica. Uno de ellos, yo.

Cómo me habrá impactado la experiencia que un par de años después, para despedirme de la primaria, y a instancias de uno de los mejores profesores de mi vida, el maestro Antonio, monté una pequeña obra musical: Amor de estudiante, escrita y dirigida por mí, y en la que también actuaba.

Desde entonces, hace ya medio siglo, el teatro ha sido y es capital en mi vida. Buena parte del mérito se lo debo a mi familia, que siempre lo fomentó, especialmente mi mamá y mi hermana Dulce.

Primero como espectador, y luego como todólogo en montajes amateurs pasé un par de lustros; luego de terminar la carrera en Periodismo me animé e inicié la licenciatura en Literatura dramática y teatro, en la UNAM, que dejé trunca, y que no quiero morir sin terminarla.

Ya como periodista, aquí precisamente en El Sol de México, me di vuelo cubriendo toda clase de puestas en escena. Yo --como me lo subrayó mi hoy amiga Susana Alexander—no creo en la división de teatro comercial y culto. Hay teatro bien hecho y mal hecho. Y para poder identificarlo he tenido que ver de todo, por fortuna más del primero que del segundo.

Y eso he podido constatarlo. La vida me ha permitido ver montajes en Londres, París, Nueva York, Roma, Phoenix, Atenas, y recientemente en Viena, y he podido comprobar el alto nivel de teatro que tenemos en México, de todos los géneros y todos los tamaños.

La cartelera en la ciudad de México es envidiable. Tiene desde grandes musicales hasta el teatro más vanguardista e innovador; hay espacios para 2 mil 500 personas y otros para apenas una decena de espectadores...

He tenido el gusto de ver representaciones en microbuses en movimiento, en restaurantes, en parques, en vecindades, en estadios, en playas, en departamentos, en edificios deshabitados… Citando otra vez a la Alexander recuerdo su frase: Mientras haya un alguien con algo importante que decir y alguien que lo quiera escuchar, sucederá el hecho teatral.

Si alguien me ha leído hasta aquí, se preguntará a que se debe esta “sesuda” disertación. La razón es que en la semana que hoy concluye, para ser exactos el día 20 de junio, celebré 20 años de ser el director de prensa de MejorTeatro, al que he definido en varias ocasiones como “mi trabajo perfecto”, pues reúne mis dos pasiones: el periodismo y el teatro.

Si bien lo conozco desde la mitad de los 80, cubriendo las obras que producía, fue hasta 2003 que empecé a trabajar con Morris Gilbert. De quien he aprendido mil cosas. Antes que nada su pasión imbatible por el teatro, su entrega absoluta, su nunca darse por perdido, sus mil ideas para la promoción… que inyecta a sus colaboradores.

Han sido dos décadas maravillosas, que se suman a mis otras 3 no menos gratas e inolvidables.

Y si bien mi familia es esencialmente espectadora teatral, varios de sus integrantes ya están metidos en el mundo teatral como trabajadores en diversas áreas. El gusto por el teatro se contagia.

Familia, amigos, jefes, colaboradores, actores, creativos, administrativos… gracias a todos por ser parte de ese mundo maravilloso que descubrí hace medio siglo en la escuela primeria Vicente Guerrero, turno vespertino.

Parafraseando a Violeta Parra sólo agregaré: ¡Gracias al teatro, que me ha dado tanto; me ha dado la risa y me ha dado el llanto...!