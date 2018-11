Entre piernas y telones

La sociedad de los poetas muertos

Hugo Hernández

Luego del éxito internacional de la telenovela Rebelde, y del fenómeno del grupo musical RBD, Alfonso Herrera bien podría haberse concretado a cosechar las mieles de esos triunfos. Además, poco tiempo después, Poncho, como afectuosamente le llama todo mundo, era declarado aquí y allá en revistas y portales, como el hombre más guapo y más sexy de México.

Con todo esto, cualquiera hubiera podido perder el piso y vivir permanentemente en la luna. Sin embargo, Alfonso no se dejó atrapar por el canto de las sirenas y enfocó sus esfuerzos a consolidarse como actor. Y tanto empeño (amén de su talento) puso en esta tarea, que hoy puede ser ubicado y reconocido como un excelente y versátil actor joven.

Lo vi en teatro por primera vez en Pillowman en un trabajo brillante, difícil y exigente, en el que Alfonso mostró que detrás de su imagen (hasta entonces televisiva) había un “animal escénico” en crecimiento, que aún tenía mucho por crecer y entregar.

Un par de años después esa promesa se cumplió con creces en Nadando con tiburones, estupendo montaje en el que haciendo casi un símil con la trama que contaba, Alfonso, sin proponérselo, se “comía” a todo el elenco con un trabajo pulcro, cuidado, profesional, y sin ánimo de lucimientos forzados.

A esto hay que sumar sus actuaciones en cine (La dictadura perfecta, y su magnífico trabajo como Ramón Mercadante en El elegido); y televisivas (Sense8, El exorcista, y hasta La ciencia de lo absurdo) que hablan de su versatilidad y crecimiento permanente.

Hago este largo preámbulo porque cuando me enteré que protagonizaría la versión teatral de la sensacional película La sociedad los poetas muertos, pensé: ¡Chin; a ver si Alfonso no se da un frentazo!

Y no; no sólo no se da tal frentazo, sino que hace un trabajo excelente, lleno del ángel y la simpatía que su personaje requiere, y que se ve que disfruta al máximo, además como maestro (en todos los sentidos) de un elenco juvenil, que carga con buena parte del peso de este montaje.

Justo es reconocer el buen trabajo de Sebastián Aguirre, Germán Bracco, Alejandro de Hoyos, Alejandro Puente, Mauro Sánchez Navarro y Paco Rueda entre el elenco juvenil; y por supuesto de don Luis Couturier, como el intransigente director de la escuela en la que se ubica la acción.

Como muchísima gente, soy fan de la película y esta versión no me decepcionó en lo más mínimo. Es más, me pareció una resolución estupenda para cada una de las escenas.

Obviamente gran parte de este mérito es del director, Francisco Franco, quien no deja de sorprendernos por sus inagotables talento y creatividad. Felicidades Francisco: cada trabajo es una muestra contundente de dedicación, esfuerzo, recursos…

Otros dos enormes aciertos son la escenografía: sencilla, bien resuelta, elegante y creativa de Adrián Martínez Frausto; y la iluminación de Xóchitl González.

Sustentando todo este proyecto está el póker (aquí convertido en quintilla) de productores, que parecen haber encontrado la fórmula del éxito, pues uno tras otro de sus montajes son un hitazo en taquilla. Ellos son: Tina Galindo, Morris Gilbert, Ocesa, Claudio Carrera, y ahora sumado Francisco Franco.

Hoy John Keating, personaje de La sociedad de los poetas muertos, vive en México gracias a la brillante interpretación de Alfonso Herrera, quien a juzgar por su trayectoria, vive de acuerdo a la filosofía de su personaje: ¡Extrayendo todo el tuétano a la vida!