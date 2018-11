Entre piernas y telones

Dogville

Hugo Hernández

Hace 15 años, en 2003, se estrenó la película Dogville, en una primera versión de 177 minutos, que posteriormente fueron recortados a 132, y que fue la versión que finalmente se exhibió en las salas del mundo entero.

Escrita y dirigida por el danés Lars von Trier, la cinta tiene una construcción altamente teatral: todo sucede en un mismo escenario, apenas marcado por líneas blancas en el piso, que señalan las divisiones entre cada uno de los espacios (casas, calles, iglesia, parque…) en los que suceden las acciones.

Desde que lo conozco, más o menos hace 12 años, Miguel Cane, cinéfilo y estudioso del cine, me comentó que le encantaría llevar esta historia al teatro.

Nunca se lo dije, porque no quería desanimarlo, pero me parecía que se trataba de una tarea complicadísima, por no decir que imposible.

Qué bueno que no se lo dije, porque ahora, tres lustros después, Miguel y su necedad (como él la llama; yo prefiero calificarla como persistencia) estrenan el montaje, el primero en el mundo, de esta historia que marcó el inicio de nuevos rumbos para el cine, y que ahora, al llegar a las tablas, lo hace de manera e-s-t-u-p-e-n-d-a.

“Un siniestro cuento de hadas norteamericano” es el atinadísimo subtítulo que describe el contenido de esta puesta en escena que arranca muy bonito, y luego (como dijo mi amigo Luis Reyes) se pone muy, pero muy feo. Refeo, para ser exactos.

Excelente el trabajo de Miguel Cane para esta versión, pues conserva la profundidad del original sin caer en lo dogmático, y al mismo tiempo es fresca y cercana al público mexicano.

Estupenda su decisión, supongo que de la mano del director, de poner las intervenciones del narrador extradiegético (omnisciente) original, en boca de distintos personajes, lo cual crea una empatía absoluta entre la escena y el público.

Felicidades a Fernando Canek por su dirección: pulcra, cuidada, atinada, y nada fácil. Al mismo tiempo que es original y absolutamente teatral, mantiene la idea y el tono que tiene el brillante original cinematográfico.

Buena parte del buen ritmo de este montaje es gracias al muy atinado diseño de escenografía e iluminación, original de Félix Arroyo, y la música y diseño sonoro (vital en este montaje) de Eliseo Santillán.

Enorme es el elenco, 18 actores, y todos en general están muy bien, pero evidentemente la historia permite el lucimiento más de unos que de otros. Entre los primeros hay que aplaudir el desempeño de Ximena Romo, Sergio Bonilla, Claudia Ramírez, Pablo Perroni, Luis Miguel Lombana, Carmen Delgado y Mercedes Olea.

Quiero subrayar también el excelente desempeño de Judith Inda, me encantó, así como Francisco de la Reguera y Ana Kupfer.

A la ya citada necedad de Miguel Cane por realizar este montaje, habría que sumar la de Eloy Hernández, quien no para de apostarle a proyectos arriesgados, diferentes, interesantes e inteligentes como éste.

Por fortuna, cada vez más, los montajes que encabeza Eloy, junto con Cortejo producciones, corren con mejor suerte. La sala agotada del teatro Helénico no me dejará mentir.

Dogville: un siniestro cuento de hadas norteamericano se presenta sólo los tres lunes más en el teatro Helénico.