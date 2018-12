Entre piernas y telones

La insoportable levedad del pop

Hugo Hernández

Mucho he escuchado del temor del escritor frente a la hoja en blanco. Ese momento en que inicia el proceso creativo y que cada autor enfrenta y vence con sus propias armas. Están los que, como lo hacía García Márquez, afilan los lápices en su despacho para inspirarse; o los que, como Vargas Llosa, tienen horas fijas de trabajo y no se levantan de su silla hasta lograr que lleguen las musas, y les cumplan con un número determinado de cuartillas por jornada.

En el caso de los dramaturgos me puedo imaginar que el proceso de escritura es similar, pero, ¿qué sucede con los directores? ¿cómo se enfrentan ellos al escenario vacío?

Y peor aún, ¿qué pasa con los dramaturgos-directores? ¿cómo y dónde se detona la creatividad? ¿la “inspiración” sucede frente a la computadora o nace en el escenario?

Todo esto me vino a la cabeza luego de ver La insoportable levedad del pop, escrita, dirigida e iluminada por Richard Viqueira, quien una vez más me ha dejado con el ojo cuadrado, y no sólo eso, sino también con el cerebro a toda revolución y el corazón más que emocionado.

Desde el primer montaje que le vi a Richard, Vencer al sensei, me sorprendió su locura tan hilvanada. De la nada se saca una historia, busca la manera idónea de contarla y los intérpretes justos para que el hecho teatral suceda.

Muchos, casi todos sus montajes, me han gustado, algunos fascinado diría yo; pero incluso los que no me han encantado, no han dejado de sorprenderme.

En esta ocasión el título me llamaba mucho la atención, sin embargo, no me imaginaba ni de lejos lo que me iba a encontrar en el escenario del teatro Benito Juárez donde la obra termina hoy lo que quiero pensar es sólo su primera temporada, pues sería muy justo que arrancando el 2019 regresara a la cartelera pues mucha más gente DEBE verla.

DEBE, sí, así con mayúsculas, porque se trata de un montaje muy cercano a todos los mexicanos. Que nos permite, como toda buena obra, vernos, reconocernos, identificarnos a detalle con lo que sucede en el escenario.

Si bien Richard está a la cabeza de este montaje, cada uno de los integrantes de la compañía Kraken teatro es pieza vital de lo logrado. El equipo lo completan Miguel Hernández (diseño de sonido y música metaconcreta); y los intérpretes (quienes por cierto también participaron de la composición y los arreglos en vivo), ellos son: Rocío Damián, Valentina Garibay, Ángel Luna y Jennifer Sierra. ¡Bravo a todos!

No quiero arruinarle la experiencia a usted lector de lo que vivirá, sólo le anticipo que todo le será familiar: canciones, películas, personajes, telenovelas, anuncios comerciales, fechas, lugares, hechos históricos... todo ubicado en este México nuestro que --como la novela de Milan Kundera aludida por el título de este maravilloso montaje-- no tiene forma de comprobar si lo que ha vivido y vive (sobre todo en estos momentos) es bueno, malo o regular, pues no hay forma de compararlo con una realidad alterna. Esto es lo que nos tocó vivir… al menos lo hemos vivido a ritmo de pop. ¡Qué suerte!... ¿o no?