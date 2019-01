Entre piernas y telones

Los baños

Hugo Hernández





En el ya hoy lejano año de 2007, la compañía Por piedad teatro estrenó Los baños, un fascinante montaje que sucedía, como su título lo anticipa, en el interior de los sanitarios del teatro El granero, que si mal no recuerdo daban cabida apenas a una veintena de espectadores.

Tal fue el impacto que causó aquella propuesta que un año después hubo una segunda temporada, en el mismo espacio, y para 2009 se efectuó una tercera temporada, entonces en los baños del Palacio de las Bellas Artes.

Ahora, diez años después, Los baños regresa al Palacio de las Bellas Artes, donde nuevamente, como era de esperarse, es un suceso que todo amante del teatro no debe perderse.

No contaré mucho de la trama para no arruinar la experiencia a los posibles espectadores, sólo diré que se trata de una puesta en escena de una sincronía perfecta, donde cada segundo de los casi 40 minutos que dura el montaje debe ser exacto.

Crímenes, política, sexo, crítica social, teatro, prostitución, avaricia, son algunos de los muchos tópicos que aborda Los baños, montaje que muy atinadamente ha sido seleccionado por los integrantes de Por piedad teatro para arrancar los festejos por sus dos décadas de trabajo constante.

Y la verdad es que no extraña que éste haya sido el montaje escogido para iniciar la celebración por su vigésimo aniversario, pues amén del éxito en taquilla que ha tenido, es un botón de muestra del tipo de propuestas que ha presentado esta compañía.

Montajes arriesgados, temas controvertidos, anécdotas impredecibles, elencos variopintos, han sido denominador común en los más de 20 montajes que han llevado a escena tanto en la ciudad de México como en Nueva York, ciudades en las que han establecido sus sedes de trabajo.

Con un listón muy alto arrancó su historia Por piedad teatro llevando a escena Interiores de Woody Allen, en un montaje que mucha gente aún recuerda con muy buen sabor de boca.

Luego vinieron Gracia y gloria, Devastados, Ansia, Fotografías explícitas, Psicosis 4:48, Interpretando a la víctima, El dragón dorado, El final, Abismo, y más recientemente Terror, entre otras.

También hay que destacar Made in México, ciclo de lecturas dramatizadas que la compañía montó en Nueva York, como lo hizo con Working on a special day, y The Duchamp síndrome.

En todo este trabajo ha habido dos motores básicos: Ana Graham y Antonio Vega, quienes han rolado por diferentes funciones para que Por piedad teatro siga adelante, ya sea como actores, productores, traductores, directores, autores, diseñadores de vestuario, escenografía o iluminación.

La verdad es que cual artistas del Renacimiento, Ana y Antonio han entregado su vida a esta compañía, y han hecho de todo para mantenerla activa, vigente, inquieta, y con resultados maravillosos.

Preparan ya para estrenar el marzo la obra 10 de 12: El ensayo, montaje que codirigirán Graham y Vega.

Por lo pronto, se puede disfrutar en grande del trabajo de Por piedad teatro en Los baños, en el Palacio de las Bellas Artes, donde ofrecen funciones los sábados a las 12, 13:30, 18 y 19:30 horas, y domingos a las 12:30 y 14 horas hasta el 27 de enero.

Felicidades a Ana Graham y Antonio Vega por su incansable y brillante trayectoria.