Entre piernas y telones

Casi normales (II)

Hugo Hernández

Si bien es cierto que no existe una regla al respecto, de manera general podría decirse que por excelente que actué la persona que interpreta el papel protagónico de una puesta en escena, si el resto del elenco no está a la altura, el montaje terminará por no estar bien y es muy probable que naufrague.

Empiezo con esta reflexión porque en este mismo espacio, la semana pasada, hablé largo y tendido del brillante desempeño de Susana Zabaleta al frente del reparto de Casi normales y anticipé entonces que hoy me abocaría al resto de la producción.

Empezaré por decir que, por fortuna, cada uno de los integrantes de este montaje, no sólo el elenco, sino en general todo, son firmes y muy bien logrados, y sin duda suman, mucho, al gran trabajo de Susana.

Dirige la escena Diego del Río, quien cual canción de Alejandro Sanz, viene pisando fuerte desde hace una década, y es en la actualidad uno de los creativos más versátiles y sólidos de la escena capitalina.

Master class, Espejos, El principio de Arquímedes, La gaviota, El chofer y la señora Daisy, Wit, Las tres hermanas son algunos de los montajes dirigidos por Diego y que han sido, sin duda, sólidos peldaños para llegar a esta puesta en escena.

No se trata de un musical convencional. Ni la música ni la historia, ni la puesta en escena son lo que la mayoría de la gente piensa del género.

Estrenada hace una década en Broadway, Casi normales cuenta la vida de una familia azotada por una grave pérdida y que se evade de enfrentarla de las maneras menos sanas posibles.

Adicciones, muerte, alucinaciones, desamor, electroshoks, abandono, errores médicos, negación son algunos de los temas que aquí se abordan y que Diego cuenta muy bien y de manera muy ágil, gracias en mucho a la estupenda escenografía diseñada por el siempre talentoso Jorge Ballina, quien una vez más sorprende por su creatividad inagotable y la limpieza, precisión y funcionalidad en cada uno de los elementos.

Y evidentemente vital es el trabajo de los demás actores. Un gusto enorme ver el ascenso constante de gente muy preparada y talentosa como son María Penella y Mariano Palacios. Ambos actores han ido colocando piedras firmes en su camino actoral y aquí están realmente excelentes.

De verdad que buena es María: precisa, fuerte y al mismo tiempo frágil y vulnerable, excelente voz y gran actriz. En el caso de Mariano, que bien le siente ser dirigido por Del Río, quien le ha puesto verdaderos retos que lo han hecho crecer enormidades.

Completan el reparto Federico Di Lorenzo como el padre; Héctor Berzunza. Ambos bien como siempre; y Rodolfo Zarco y María Chacón, a quien hemos visto triunfar en grande en el musical Mentiras.

Casi normales es un buen ejemplo de los caminos nuevos que está abordando el teatro siempre, y de forma muy acentuada en las últimas décadas.

Casi normales lo divertirá, pero sobre todo lo hará pensar en la felicidad perfecta a la que debemos aspirar… ¿o casi?