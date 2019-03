Entre piernas y telones

Argonáutika

Hugo Hernández

Son las 20:15 y estoy en el teatro equivocado para una función que iniciará a las 20:30. Pienso que no quiero quedar mal con la persona que me invitó, así que subo a mi carro y vuelo al Foro Lucerna. Milagrosamente llego a tiempo.

Antes de dar la tercera llamada anuncian que la función durará dos horas y media. ¡Uf!, pienso. Estoy muerto de cansancio y al día siguiente tengo que madrugar. Estoy en primera fila al centro y no hay cómo escapar. Bueno, ni modo. Sin embargo, decido que en el intermedio haré la graciosa huida.

El título de la obra me atrajo: Argonáutika. El viaje de Jasón y los argonautas, un tema que siempre me ha fascinado, al igual que toda la mitología grecolatina.

Inicia el espectáculo y a los pocos minutos ya me ha atrapado. Tiene una fuerza que impacta, que pega directo en el corazón, el cerebro, el estómago…

Con un lenguaje claro, empático, potente, directo, de hoy, vemos ante nuestros ojos una de las historias que sin duda ha seducido a lectores, cinéfilos, teatreros, de todas las épocas y todas las latitudes desde hace casi 30 siglos.

Dioses, reyes, hombres comunes, pasiones, amor, tradición, lealtad, brujería, fuerzas sobrenaturales cobran vida en un montaje verdaderamente épico, lo cual es doblemente meritorio al tratarse de una propuesta casi artesanal y en un espacio realmente diminuto.

Llega el intermedio y devoro el programa de mano (que siempre reviso antes de la función, y en esta ocasión no puede hacerlo por mis prisas). Me doy cuenta hasta ese momento que se trata de Ícaro Teatro, la misma compañía queretana que me fascinó con su montaje de Urinetown.

En aquel entonces, hace dos o tres años, no recuerdo con exactitud, escribí que si bien la propuesta escénica era muy buena, el trabajo actoral era un tanto disparejo.

Hoy, el trabajo de cada uno de los 13 intérpretes sobre el escenario es magnífico. Jóvenes todos, apasionados sin duda, pero sobre todo comprometidos y entregados a un trabajo complejísimo, agotador, pero con el que logran resultados soberbios.

Justo es aplaudir el trabajo de cada uno: Pierre Louis, Andrea Biestro, Claudia Hernández, Elena del Río, Eduardo Siqueiros, Emilio Schoning, Sebastián Dante, Arantza Muñoz Montemayor, Claudia Menchaca, José Ponce, Nayeli López, Paulina Barrientos, Dañó Coutiño, Yessenia Barajas y José Grillet.

Escrita por la estadounidense Mary Zimmerman (quien ganó en 2002 el Tony a mejor dirección por su adaptación de Metamorfosis); y con la dirección, traducción, adaptación y diseño de movimiento de Miguel Septién, Argonáutika es realmente una joya que todo teatrófilo debe ver, pero que además puede ser la puerta de entrada para que los estudiantes de preparatoria e incluso secundaria, se acerquen a los textos clásicos y los amen. ¡Hasta rap hay en escena!

Bravo también para el equipo creativo que integra a Dano Coutiño (música original, ejecutada en vivo por él mismo); Félix Arroyo (escenografía e iluminación), y Giselle Sandiel (vestuario y caracterización).

Felicidades, gran trabajo. Valió muchísimo la pena correr y desvelarse…

Argonáutika tiene funciones los miércoles a las 20:30 horas, hasta el 29 de mayo, en el Foro Lucerna, ubicado en la esquina de Milán y Lucerna, colonia Juárez.