Entre piernas y telones

Romeo y Julieta





Prototipo, define el diccionario de la Real Academia de la lengua española, es “el ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad”.

Primero fueron los griegos, que establecieron casi todos; luego, el genio de algunos autores como Moliére, Cervantes y Shakespeare, logró colar algunos otros personajes prototípicos en el mundo de la literatura. Y todos lo hicieron con tal maestría que han marcado a la humanidad entera; y prueba de ello es que del arte saltaron a otras muchas disciplinas, entre ellas la psicología, esa ciencia que se encarga de explicar lo más íntimo de las personas.

O sea que el hombre los creó y, paradójicamente, ellos han terminado por “crear” o definir al hombre; por eso es que recurrentemente se les visita, para acabar de entendernos.

Hago este preámbulo para hablar de Romeo y Julieta, que una vez más llegó a los escenarios capitalinos, y ha cautivado a los espectadores, tanto así, que ha agotado todas y cada una de sus funciones de una temporada que hoy llega a su fin.

Escrita por William Shakespeare a finales del siglo XVI, Romeo y Julieta es la tragedia que establece el prototipo de los enamorados, que se entregan a profundidad, plenamente, y al hacerlo su pasión los lleva a la muerte.

De todos es conocida la anécdota, y sin embargo, queremos volver a verla; y no sólo para nuevamente emocionarnos y sorprendernos con lo que sucede, sino también para ver cómo es que ahora se nos cuenta tan conocida historia.

Hace un par de años, aproximadamente, Mauricio García Lozano montó esta historia, con excelentes resultados; hoy, que la ha vuelto a visitar lo hace de manera totalmente distinta, renovada. Mostrando, primero, que los clásicos siguen vivos siempre; y, segundo, su gran talento para reinterpretar y crear.

Si bien el actual montaje nada tiene que ver con su antecesor, si hay rasgos de un lenguaje, un estilo, que García Lozano ha desarrollado estupendamente bien. Bravo Mauricio.

Otro bravo, enorme, es para Assira Abbate, quien da vida aquí a Julieta de manera soberbia. Que excelente trabajo de esta joven actriz, a quien he visto en otros montajes como Después de casa de muñecas, Macbeth y Los ojos. Muchas cosas buenas habremos de oír de ella en el futuro.

Muy bien también el joven Romeo, Miguel Jiménez, al igual que los ya muy colmilludos Emma Dib, Diego Jáuregui y Haydeé Boetto.

Una pléyade de jóvenes, en los otros personajes y como el coro, se entrega a la escena y logran conmover, con esta historia visitada una y otra vez en miles de escenarios del mundo.

Me gustó, pero no acabé de entender la propuesta de escenografía y vestuario de Mario Marín del Río; lo cual me parece más que válido, pues el arte es y debe seguir siendo así, complejo, interrogativo, incómodo, que te deje con dudas, que te sorprenda y que te mueva la mayor cantidad de fibras y neuronas posibles.

Felicidades a este gran equipo de trabajo por un montaje inquietante. Lástima que llegue a su fin, pero ahí radica, en mucho, la maravilla del teatro.