Entre piernas y telones

Broadway, sorprendente (II y último)

Hugo Hernández

Contaba Alex Cárdenas que siendo él alumno y yo profesor en la entonces ENEP (hoy FES) Acatlán quiso entrar a una de mis clases y no se lo permití. Yo no recuerdo ese momento pero no lo dudo, pues en aquellos ayeres era yo más sangrón de lo que soy ahora.

Sin embargo, quiso la suerte que años después pudiéramos conocernos y entablar una amistad que duró hasta el lunes pasado en que don Alex, como yo siempre le decía, partió.

Él era mi fuente de consulta para todo lo que tuviera que ver con cine. Cuando necesitaba algún dato, nombre, fecha, título, le llamaba y casi siempre Alex lo sabía. En correspondencia, él hacía lo mismo conmigo en el terreno del teatro.

Amén de la amistad, o quizá precisamente por ella, coincidimos en varios lugares de trabajo. No se desquitó de aquel rechazo en sus años escolares y me invitó a colaborar con él en varias de las publicaciones en las que estuvo. Como en ésta.

Muchas veces hablamos de ir a Nueva York, pues ambos somos amantes de los musicales. Incluso cinco días antes de este viaje lo animé a ir, pero no se concretó.

Si hubiera sido posible, seguramente Alex hubiera quedado maravillado, como yo, con todo lo que vi. Ya hablé la semana pasada de tres puestas en escena: King Kong, Hamilton, y Harry Potter. Estupendas todas.

Rápidamente hablaré de los otros dos montajes que vi.

Primero Hadestown, para la cual el calificativo de maravillosa se queda corto.

Ganadora absoluta de los premios Tony de este año (conquistó 8 de las 14 nominaciones que tenía) Hadestown está basada en el mito de Orfeo y Eurídice. El músico que por amor baja a los infiernos a rescatar a su amada.

Si bien la trama está ubicada en la época de la gran depresión en EU, el montaje (luces, vestuario, escenografía…) se acerca a una estética apocalíptica, en una combinación soberbia. Mi favorita de todo el viaje.

Actores que cantan, tocan instrumentos, bailan, todo de manera increíble. De verdad una joya escénica.

Y finalmente Dear Evan Hansen, otra ganadora de 6 premios Tony hace un par de años, entre ellos el de mejor musical. Esta puesta en escena cuenta la vida de un joven de hoy, víctima de todos los males que agobian en el mundo entero a millones de personas de su edad: padres divorciados, bullying, desamor, búsqueda de identidad, mentiras, falsas apariencias, etcétera.

Tierna, muy divertida, cercana a materialmente cualquier persona, así es Dear Evan Hansen, un montaje que se antoja mucho para nuestro país, pues sin duda todo lo que ahí se cuenta, sucede aquí a la vuelta de la esquina; y además es aparentemente sencilla: ocho actores, siete músicos, una escenografía simple y modular, video...

Todas le hubieran encantado a Alex. Ahora ya no está en esta dimensión, pero él siempre creyó que había otras muchas. Por ello hasta a alguna de ellas, en la que se encuentre, le mando un abrazo y mi cariño de siempre.

¿Quién me resolverá ahora mis dudas cinematográficas?