Entre piernas y telones

Jaime Lozano en NY

Hugo Hernández

Pese a que Donald Trump ha intensificado su lucha contra los mexicanos que habitan en EU y las miles de personas que buscan llegar al vecino país del norte, la migración no tiene vuelta de hoja.

Además, como bien lo sabemos, la mayoría de esas personas que viven hoy en alguna ciudad estadounidense, son totalmente ajenos a la mala imagen que ha querido imponer el mandatario norteamericano.

Una muestra de ello es Jaime Lozano, compositor, director y arreglista mexicano, quien desde hace varios años reside en Nueva York, y hoy hará su debut en el reconocido Joe’s Pub de esa ciudad con una gala de teatro musical titulada Songs by an inmigrant (Canciones por un inmigrante).

Considerado por muchas personas, incluido el ganador del Tony y nominado al Oscar Lin-Manuel Miranda como “el próximo gran suceso en Broadway”, Jaime se presentará acompañado de algunos de los mejores exponentes latinos que habitan en la llamada Gran Manzana, que con paso constante, mucho trabajo y mucho talento, se han ganado el respeto de esa compleja comunidad teatral.

Entre las estrellas invitadas destaca Mauricio Martínez, quien en México ha protagonizado musicales como La Bella y la Bestia, Dulce caridad, Canciones desde una cama sin tender, entre otros, y hace algunos años decidió probar suerte en EU, donde ya protagonizó el musical On your feet!, con canciones de Gloria Estefan.

Como Mauricio, acompañarán a Jaime esta noche en su espectáculo otras figuras que participan o han participado en diversas producciones de Broadway y el West End londinense, como Danny Bolero (In the heights), Henry Gainza (On your feet!), Gabriela García (In the heights en el Reino Unido), Javier Ignacio (Sideshow), Claudia Mulet (On your feet!), April Ortiz (In the heights), Sabrina Peralta y Marina Pires (On your feet!), entre otros.

Jaime Lozano es licenciado en Música y Composición por parte de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, fue galardonado con una beca completa por parte de la New York University para cursar la maestría en Composición de Teatro Musical y Ópera en la prestigiada Tisch School of the Arts, convirtiéndose en el primer y único mexicano aceptado y graduado de dicha maestría.

Entre sus trabajos destacan The yellow brick road, aclamado por la crítica en su estreno Off-Broadway en 2011, así como también el musical Children of Salt el cual se estrenó en Nueva York hace dos años en el New York Musical Theatre Festival.

También es miembro de la Academia del Premio Grammy y formó parte del prestigioso BMI Lehman Engel Musical Theatre Workshop.

Su trabajo ha sido representado en prominentes teatros y salas de conciertos en Nueva York, México, Latinoamérica y Europa. Cabe mencionar que el Joe’s Pub pertenece al muy prestigiado Public Theater de Nueva York, y fue el lugar que vio nacer musicales tan importantes como Hamilton o A chorus line, sin mencionar que en dicho lugar se han presentado intérpretes de la talla de Alicia Keys o Adele.

Ojalá podamos ver este espectáculo de Jaime Lozano algún día de este lado de la frontera.