Entre piernas y telones

¡Ave César Bono!

Hugo Hernández

Puede parecer exagerado pero de verdad que no lo es. Hoy sábado, al sur de la ciudad, tendrá lugar uno de esos acontecimientos únicos, irrepetibles, maravillosos, que hacen del teatro un lugar mágico: César Bono, el gran César Bono volverá a dar vida al monólogo que lo consagró como el primerísimo actor que es y cómo debe ser reconocido: Defendiendo al cavernícola.

Cuando el 7 de octubre de 2001 se estrenó Defendiendo al cavernícola en México, lejos estaba César de saber que esa obra se convertiría en uno de los proyectos más importantes de su vida profesional y personal; y no sólo porque lo mantuvo en cartelera por 11 años, con más de 3 mil 700 funciones, sino porque ahora, casi 18 años después, le permite regresar a los escenarios.

César Bono es un roble, con la sabiduría y la experiencia que le dan los años y la sólida trayectoria que posee, y por ello, amén de su amor por el teatro, es que regresa a Defendiendo al cavernícola pese al problema de salud que presentó hace meses.

Como todo mundo lo sabe, César Bono es uno de los actores más versátiles de la escena nacional, con cinco décadas de trabajo continuo.

Un centenar de obras de teatro, de todos los géneros, estilos y procedencias; más de medio centenar de películas, decenas y decenas de programas de televisión, trabajos en doblaje, cabaret, radio, son la prueba contundente de la solidez y versatilidad de Bono.

Sólo como botón de muestra de lo que Defendiendo al cavernícola representa en la vida de este actor y de su familia, he aquí las palabras que su esposa, la siempre amable y sonriente Paty, puso hace unos días en redes sociales:

La vida te da sorpresas. A veces nos cambia la jugada y es como volver a empezar. Hace un año la incertidumbre reinaba en mi hogar. Miedo, rabia, muchos porqués...Muchos para qué... Sólo la fe y la confianza en Dios me ha tenido de pie, al frente de mi familia y “apuntalando” al marido. Siempre bromeo con mis amigas de que conmigo nunca se van a aburrir, pues mi vida está llena de subidas, bajadas, curvas. Esto aunado a mi personalidad histriónica, a veces me hace llorar, aterrarme y también ser inmensamente feliz. ¿Recuerdan Defendiendo al Cavernícola? Una obra que llenó de bendiciones no sólo a mi esposo, sino a la familia entera... Hoy vuelve, cuando César había perdido un poco la fe...Hoy Dios lo vuelve a “su cueva” de la mano de nuestro querido Morris Gilbert y de Jaime Matarredona, como hace 18 años. Deseo para todos que este sea el inicio de otra larga temporada llena de bendiciones como en 2001...

Gracias Morris, gracias Jaime,

Gracias marido, gracias Rob Becker.

Dios les bendice y... larga vida al “Cavernícola”

Ante esto, qué más se puede decir. Nada. Todos a ver al gran César Bono en Defendiendo al cavernícola.