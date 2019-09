Entre piernas y telones

Estúpida historia de amor en Winnipeg

Hugo Hernández

Un amigo que sabe de teatro afirmaba contundentemente que en este país nadie va a ver una obra atraído por el nombre de quien dirija la puesta en escena. Yo no creo que eso sea cierto de manera absoluta, pues si bien gran parte del público no conoce, y además no le interesa, los directores, hay quienes sí nos fijamos en ese pequeño gran detalle para decidir si vemos o no vemos un montaje.

Somos una nación de grandes, enormes directores teatrales, reconocidos en muchos países, en festivales, muestras, etcétera; pero sí, ahí sí le doy la razón a mi amigo, somos muy pocos los espectadores teatrales que nos fijamos en esas cosas.

Hago esta mini reflexión luego de ver Estúpida historia de amor en Winnipeg, dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui, a quien he seguido de cerca desde hace más de lustro y a lo largo de una decena de montajes en los que la calidad es denominador común.

Si mal no recuerdo conocí su trabajo con la extraordinaria puesta Los arrepentidos, con las brillantísimas actuaciones de Margarita Sanz y Alejandro Calva. Con esos actorazos, pensé entonces, es casi obvio que todo salga bien.

Sin embargo, luego vinieron otros excelentes montajes: El loco y la camisa, Piedra oscura, Tiernas criaturas, Rodando, Miedo, Sí mi amor, lo que tú digas, entre otras. Ahí me convencí que Los arrepentidos no fue casualidad, y que Sebastián era, es, un gran director.

Lo acabo de comprobar una vez más al ver Estúpida historia de amor en Winnipeg, de Carlos Alarcón. La trama cuenta a vida de una pareja gay. Un treintañero formal y un veinteañero alocado, el primero enloquece por el segundo, tanto que a sólo un mes de conocerlo se lo lleva a vivir a Canadá…

El público ríe de todo, lo celebra todo y me parece que están ahí más atraídos por los dos protagonistas guapos, los semidesnudos que se presentan y las dos escenas explícitamente sexuales que se ven, que por el hecho teatral.

La trama toma entonces tonos entre melodrama y comedia romántica gringa y es ahí donde entra la mano de un buen director. Guiños, escenas paralelas que van mucho más allá del diálogo, y un final de verdadera antología.

Es en esos pequeños, enormes, detalles que se ve que la intención del director es ir mucho más allá de lo evidente, de lo superficial.

Bravo una vez más a Sebastián Sánchez Amunátegui por su talento puesto al servicio de contar brillantemente una historia. Y bravo también para los tres actores, que se entregan al director, confían y van hasta adonde él los quiere llevar. Ellos son: Martín Saracho, José Ramón Berganza y Milleth Gómez.

Estúpida historia de amor en Winnipeg se presenta sólo los martes en el Centro Cultural Helénico.

Director y Productor chileno afincado en México. Ha dirigido las siguientes obras:

Tiernas Criaturas de Gonzalo Senestrari, Foro Shakespeare, 2012, México

Nuestras Vidas Privadas de Pedro Miguel Rozo, Foro Shakespeare, 2012, México

La lechuga de César Sierra, Un teatro, 2013, México

Los arrepentidos de Marcus Lindeen, Teatro Helénico, 2013, México

Tiernas Criaturas (Versión argentina), Teatro