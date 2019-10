Entre piernas y telones

Triple concierto

Hugo Hernández

Alguna vez escuché que la diferencia principal entre un artesano y un artista es que mientras el primero repite con maestría aquello que alguna vez él mismo u otro creó; el segundo, el artista, crea permanentemente.

Menciono esto porque hay directores de escena que son excelentes artesanos, que entregan siempre un trabajo pulcro, bien montado, al que no se le encuentran fallas, pero que no ofrece algo diferente cada vez, no se arriesga, no inventa, no crea.

Este no es el caso de Claudio Valdés Kuri, un enorme artista que no deja de sorprendernos desde hace más de dos décadas con trabajos realmente excepcionales, que han triunfado no sólo en México, sino en muchas partes del mundo.

Si bien Claudio estudió cine en el CCC, de donde egresó con mención honorífica, su prestigio internacional está ligado al teatro, como lo demuestran sus trabajos en el Festival Internacional de Edimburgo, Theater der Welt (Alemania), Wiener Festwochen (Viena), Haus der Kulturen der Welt (Berlín), Kunsten Festival des Arts (Bruselas), Festival Internacional Cervantino, Festival de México en el Centro Histórico, con la Compañía Nacional de Teatro (México), y con la UNAM.

Hace poco más de 20 años fundó la compañía teatral De ciertos habitantes, que nos ha maravillado con montajes memorables como Becket o el honor de Dios, La vida es sueño, Automóvil gris, De monstruos y prodigios, La piel, ¿Dónde estaré esta noche?, Todavía... Siempre y El gallo.

Hoy, una vez más deja al público literalmente fascinado con la puesta en escena Triple concierto, donde no sólo brilla como director de escena, sino también como dramaturgo, en colaboración con Mónica Hoth.

Hay que aplaudir, por supuesto, al resto del genial equipo creativo integrado por Vladimir Rodríguez en la coreografía, Ángel Ancona en la iluminación y Ximena Fernández por el vestuario.

Triple concierto es una alucinante puesta en escena con seis prodigiosos intérpretes que al mismo tiempo muestran sus talentos como músicos, como actores y como bailarines. Grandes artistas. Ellos son Edwin Calderón, Alejandra Cortés, Sebastián Espinosa Carrasco, Konstantin Evmenkin, Mario Mendoza y Naomi Ponce León. Bravo jóvenes, ¡Qué gran trabajo!

La obra es un acercamiento al mundo de la música, de los certámenes que existen en todo el mundo y que en busca de nuevos talentos somete a los participantes a niveles de angustia y presión que nos llevan obligadamente a preguntarnos: ¿vale la pena?

Triple concierto es una de esas pequeñas grandes joyas teatrales que difícilmente podrán repetirse pronto, pues los ejecutantes son realmente únicos y seguramente costaría mucho trabajo volver a montarla.

No lo sé a ciencia cierta, pero es casi lógico suponer por lo que vemos en el escenario, que Triple concierto es el resultado de mucho, muchísimo tiempo de preparación, y una larguísima temporada de ensayos.

Triple concierto forma parte del festival IM-PULSO que organiza la UNAM, y estará en cartelera hasta el 13 de octubre en la sala Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario.