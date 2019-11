Entre piernas y telones

La reunión

Hugo Hernández

Conocí a Pilar Boliver a mediados de los años 80 en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando Literatura dramática y teatro. Y ya desde aquellos entonces su presencia no podía pasar inadvertida.

El entusiasmo, la entrega, el compromiso y el talento de Pilar eran más que evidentes desde aquellos ayeres.

A Ana Karina Guevara la conocí una década después, como parte del elenco de la histórica temporada de Confesiones de mujeres de 30, que superó las mil 200 representaciones y que marcó el inicio de las actividades de la dupla OCESA-Morris Gilbert, que ha marcado el rumbo de la producción teatral desde entonces.

En aquel montaje coincidieron Pilar y Ana Karina, y no sé si a raíz del mismo o no, pero ya han trabajado juntas en diversas ocasiones, siempre con proyectos arriesgados, interesantes, en los que ambas han puesto todos sus talentos.

Juntas y separadas han tenido trabajos memorables, muchos de los cuales he tenido el placer de reseñar en estas páginas. El último, un maravilloso montaje en torno a la siempre polémica figura de Frida Khalo.

Ahora, otra histórica mujer las reúne nuevamente. Se trata de Isabel La católica, uno de los dos personajes centrales de La reunión, en la que el otro personaje, casi podíamos decir que obviamente es Cristóbal Colón.

Escrita por Trinidad González, La reunión recrea un encuentro entre la soberana y el navegante cuando Los reyes católicos encarcelan a Colón por considerar que había abusado de su poder en las tierras descubiertas, y él pide audiencia con la Reina para explicar acciones e intentar obtener su perdón.

En este montaje, Pilar es responsable de la dirección escénica, la adaptación del texto y el diseño de vestuario; en tanto que Ana Karina da vida al personaje de la reina Isabel. Ambas, hacen trabajos más que brillantes.

No es una sorpresa verlas tan maduras como artistas, más bien es una sensación de confort y de gusto. Ambas, con buena presencia en televisión y cine, bien podrían conformarse con esas posiciones y no tener que aventurarse a levantar un proyecto como éste, para el cual el futuro es aún más incierto de lo que es cualquier apuesta teatral.

Hay quien pudiera creer que habría poco interés del público en un asunto histórico-filosófico-biográfico como el que se aborda en La reunión; y no es así. En la función que me tocó no sólo había una muy buena asistencia, sino que el interés y el aplauso fueron muestra de la conexión plena del montaje con los espectadores.

No se trata de un montaje fácil, ni por el tema, ni por la trama, ni por las exigencias que implica. Sin embargo, es evidente que es un montaje muy bien cuidado, en el que cada detalle suma.

El personaje de Colón es interpretado estupendamente bien por Juan Carlos Bayer, lo que da al montaje un ritmo estupendo, pues la puesta es realmente un tet a tet de buenas actuaciones.

Aplauso para otros integrantes del equipo creativo, por su gran desempeño: Matías Gorlero (escenografía e iluminación) y Jordu Bachbush (música original), por ejemplo.

La reunión se presenta en el Foro La gruta, del Centro Cultural Helénico, de viernes a domingo. Termina temporada el 1 de diciembre.