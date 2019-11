Entre piernas y telones

The book of Mormon

Hugo Hernández

Los comentarios van desde “Es el mejor musical que he visto en mi vida”, hasta “La verdad no le encontré el chiste; me parece simplón y no aporta nada”.

Se trata de The book of Mormon, obra ganara de nueve premios Tony, el New York Drama Critics Circle como mejor musical, cinco Drama Desk y el premio de The Drama League como mejor musical, entre otros galardones, y que ahora hace temporada en la ciudad de México.

Es una temporada sui generis pues se trata de la compañía de gira estadunidense, que hace una extensión de su tour a nuestra metrópoli y ofrece funciones enteramente en inglés, y para facilitar la compresión todo es traducido a través de tres pantallas que se pueden leer perfectamente desde cualquier punto del teatro.

¿Qué es The book of Mormon?

Se trata de una sátira sobre la cultura, modo de vida, actividad, ideología de los mormones y cómo es que tratan de difundirla y contagiarla en todo el planeta.

Escrito por dos de los creadores del controvertido programa televisivo South park (Trey Parker y Matt Stone) y del compositor y letrista Robert Lopez, famoso por el musical Avenida Q, este montaje cuenta la historia de dos jóvenes mormones absolutamente diferentes que por azares del destino terminan siendo pareja en su misión de adoctrinamiento. Mientras que uno es la representación misma de lo que tiene y debe ser un mormón, el otro es mentiroso, flojo, y ni siquiera entiende de qué trata su religión.

A esto hay que sumar que son asignados para trabajar en Uganda, país azotado por la pobreza, el SIDA y la guerra, lo que los enfrentará a una realidad enteramente distinta a la que ellos conocen.

Este choque cultural les trastocará la vida a ambos y los llevará a un final sorpresivo.

La estructura, en general, es la misma que siguen los musicales tradicionales, con la novedad que todo el tiempo hay una sátira no sólo a los mormones, sino a todas las religiones, a las instituciones civiles, y al teatro mismo, con alusiones directas a El rey león, Wicked, Jesucristo Superestrella y Los productores, mismas que, por cierto, ya se presentaron en nuestro país producidas por OCESA.

La calidad del elenco es indiscutible, cada uno de los integrantes son excelentes cantantes, actores y bailarines; y la puesta en escena corre al perfección, como debe ser.

A esto hay que agregar el acierto de hacer esta temporada en un local adecuado para una función de teatro, pues recordemos que ya habían hecho funciones en México otros musicales de Broadway en gira, pero se habían realizado en el Auditorio Nacional, donde por su propia naturaleza es una experiencia absolutamente distinta.

A juzgar por la reacción del público en la función que me tocó ver, el disfrute es máximo. Todo mundo se ríe, se entiende a la perfección la sátira que se desarrolla y el espectador la aplaude al máximo.

¿Quiénes tendrán la razón entre los que ensalzan al máximo este montaje, o los que dicen que tiene pocos méritos? Vaya y decídalo usted mismo, la temporada termina el domingo 8 de diciembre.

Yo me la pasé bien, si le sirve de referencia.