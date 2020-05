Entre piernas y telones

Pensé que no, pero finalmente sí. Y mucho; en realidad muchísimo. Hablo de la experiencia que viví la semana pasada cuando me invitaron a sumarme a la función que Las reinas chulas ofrecerían de su nuevo espectáculo: La curva de la estupidez, que como todo mundo supondrá tiene que ver con la muy difícil situación que se vive en el mundo, víctima del Covid-19.

Y pensé que no iba a ser grata porque el teatro, como todos lo sabemos es una experiencia viva, de comunicación, comunión como se lo he escuchado en muchas ocasiones al productor Morris Gilbert, y ahora sería en línea, a través de la tan de moda aplicación Zoom, que ha conquistado a la humanidad entera.

Sin embargo, como lo he reseñado aquí, he vivido las más singulares experiencias teatrales, mucho más allá de la puesta en escena tradicional en un teatro y una butaquería. He disfrutado del teatro en la calle, en un pesero en movimiento, en una jaula, en el traspatio de una casa, una azotea, un departamento, caminando y recorriendo distintas habitaciones de una casa, en un parque; cierto, todas “en vivo”, presenciales, pero… ¿Por qué negarse a esta nueva experiencia?

Una clave de acceso, una plataforma que descargar, un preámbulo tecnológico con reglas que acatar. Toda una aventura. Una gran aventura que valió la pena porque el talento, la creatividad, la irreverencia, la gracia, pero sobre todo el amor al teatro de Cecilia Sotres, Nora Huerta, Ana Francis Mor y Marisol Gasé estuvo ahí una vez más y traspasó las distancias e inundó la red de risas, de gritos, de frases elogiosas como “Son las mejores, ¡Qué bárbaras!, No hay otras como ustedes”.

Alrededor de 100 personas nos conectamos, nunca mejor aplicado, para hermanarnos, para comulgar con el hecho escénico, con “el milagro del teatro” como dice siempre la muy admirada Susana Alexander, desde muy distintos puntos, pues le cuento que habíamos gente de la ciudad de México, de otros estados de la República, de Nueva York y Madrid.

Y muy grata porque una vez más pues este domingo Las reinas chulas presentarán, a tono con el día, Pongámonos a toda madre, a las 18:00. Los lugares pueden reservarse en boletopolis.com.

Otra opción para la noche de este mismo sábado es la que ofrece la productora Tercera palabra, que ante el éxito obtenido también continúa y crece su proyecto de teatro en vivo desde casa a través de la aplicación ZOOM (sí, la misma que usan Las reinas chulas)

Este sábado Tercera llamada presenta Luchitas vía zoom sin covid, con Zuria Vega, Maya Zapata y Paola Arrioja, dirigida por Miguel Santa Rita y escrita por Maya Zapata, a las 20:00 horas.

Los links y contraseñas para cada función se publican en las redes de Tercera Llamada media hora antes de cada función. Las redes son TW: @3aLlamadaTeatro y FB: TerceraLlamadaTeatroMéxico

He aquí dos ejemplos de la intensa actividad teatral que está al alcance de un click para todo público.

Hágalo, anímese. Vale muchísimo la pena.