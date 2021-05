Entre piernas y telones | Angelicales

Hago memoria y no encuentro la razón por la que no vi Papacito piernas largas hace cuatro décadas. Angélica María me encantaba desde entonces. ¿Qué pasó? No lo sé. La cosa es que no lo vi y por tanto tampoco fui testigo del recordado debut teatral de Angélica Vale, con apenas dos años de edad, en aquel exitosísimo musical.

Sin embargo, la vida es justa y me ha permitido disfrutar del trabajo de ambas en diversas, muchas, ¡muchísimas otras ocasiones!, pues se trata de dos artistas no sólo enormes y talentosísimas, sino responsables, propositivas y súper chambeadoras, que permanentemente están en los escenarios, ya sea con proyectos a las que son convocadas o generados por ellas mismas, pues nunca paran. Activas, siempre activas.

Teatro, televisión, radio, redes sociales, diversos son los medios en los que madre e hija (y antes también abuela, con doña Angélica Ortiz) han dejado ver al mismo tiempo sus múltiples talentos. Sin embargo, nunca habían compartido escenario en un concierto musical, como sucedió este sábado en Angelicales, un evento que por fortuna podrá disfrutarse nuevamente mañana lunes 10 de mayo, en el tan de moda y hoy ya casi imprescindible streaming.

¿Qué es Angelicales?

Angelicales es, antes que nada, el cumplimiento de un deseo largamente acariciado por madre e hija, y por toda la compañía que ahora las cobija en esta producción musical.

Angelicales es un recorrido musical por las trayectorias de estas dos grandes estrellas, que incluirá, por supuesto, los éxitos discográficos de Angélica María desde la década de los 60, en que inició la brillantísima trayectoria radiofónica de La novia de México.

La Vale, como cariñosamente la llaman sus múltiples amigos, hace una revisión de los temas que han marcado su constante carrera teatral; y por si fuera poco, ofrece algunas de sus muy aplaudidas imitaciones.

Y juntas, madre e hija, hacen un homenaje al maestro Armando Manzanero, de quien, como mucha gente sabe, Angélica María fue su primera gran intérprete, con temas inolvidables como Eddy Eddy, Para que nunca me olvides, Pensando en ti, entre otros muchos.

Además, otro homenaje obligado es el que hacen a México, con una muy atinada sección de canciones rancheras y de balada ranchera, género del que Angélica María fue precursora.

La dirección musical del espectáculo Angelicales es de Pepe Zavala; la producción ejecutiva de Francisco Escárcega; y la producción de Angélica María, Angélica Vale, Morris Gilbert y MejorTeatro.

Angelicales se transmitirá este lunes 10 de mayo a las 20 horas a través de la plataforma Ticketmaster Live, en la que también se pueden adquirir los accesos, que hoy domingo y mañana lunes tienen un precio de sólo 270 pesos.

No las vi juntas en aquel histórico montaje de Papacito piernas largas, ahora las pude disfrutar en Angelicales, y lo haré nuevamente mañana lunes, junto a mi madre y hermanas (madres varias de ellas) a quienes desde aquí les mando todo mi amor y felicitaciones en su día.