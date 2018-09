Entre piernas y telones | Aplauso a Julio Castillo

Por: Hugo Hernández

Si bien es cierto que el teatro es efímero por naturaleza, hay un sitio en el que permanece para siempre. Sí; se trata de la forma de registro más efectiva, completa, fidedigna y emotiva que existe: la memoria.

Haga esta “sesuda” reflexión porque el pasado miércoles 19 de septiembre se cumplieron 30 años de la muerte de uno de los directores más respetados, queridos y rememorados del teatro nacional de la segunda mitad del siglo XX: Julio Castillo.

Reunidos en el recinto que hoy lleva su nombre, en el Centro Cultural del Bosque, un centenar de amigos estuvo a lo largo de una jornada de 10 horas de actividades en las que recordaron y volvieron a recordar al maestro, al amigo, al gran director, al cómplice, al impulsor, y otros apelativos con los que fue denominado a lo largo del día.

Evidentemente el recuerdo más recurrente en todas esas horas de convivencia fueron los montajes de Julio Castillo. “Yo vi De película, pero nunca vi De la calle… y lo lamentaré siempre”, se comentaba en uno de los muchos círculos que se formaron en el amplio vestíbulo.

“A mí, Vacío me cambió la vida”, se escucha más allá; mientras que en un tercer grupito rememoran la ya mítica Cementerio de automóviles.

En los corrillos y en las charlas que sucedieron en el escenario; en los textos que se prepararon ex profeso o en los videos que se transmitieron con saludos y testimonios el denominador común en ése: ¿cuáles montajes vi?, ¿dónde, cómo y cuándo conocí a Julio?, etcétera.

Yo vi, si mal no recuerdo, tres veces De película. Maravillosa, inolvidable. Aún hoy mi madre y mi hermana, quienes la vieron conmigo, recuerdan tal o cual escena, o a este o aquel personaje.

Mi gusto por el séptimo arte (como en el caso de Julio y muchísimas personas) es de antaño, de la infancia misma; de aquellas tardes con mi familia en que íbamos religiosamente al cine San Carlo, en el centro de Tlalnepantla. Así como a mí, seguramente a otros muchos espectadores les sucedió lo mismo y por ello De película fue un fenómeno escénico que hice época y marcó a infinidad de gente.

También vi De la calle. Impresionante, un golpe tremendo a la consciencia; y de la cual “egresaron” muchos actores que desde entonces y hasta hoy son la base del teatro en este país.

Y disfruté uno de sus últimos trabajos: Dulces compañías, de esos montajes que te marcan para toda la vida, con dos actuaciones que hacen antología, la gran Delia Casanova y el estupendo Eduardo Palomo.

Escuchar las decenas de otras obras que dirigió y no vi me llenan de frustración, ya que nunca las podré disfrutar, pues como bien dijo Jesusa Rodríguez durante su participación: ver el teatro en video es horrible.

Me hubiera encantado ver Armas Blancas, El brillo de la ausencia, Nube nueve, Los bajos fondos o Arde Pinocho, por mencionar sólo algunas.

Los que sí las vieron y hoy hablan de ellas no se ponen de acuerdo en cuál era mejor, más transgresora, más impactante, más divertida, más emotiva, más esto o más aquello…

Pero me queda el gusto de recordar siempre esos tres montajes que sí vi, con quien las vi, lo que me hicieron sentir y pensar... Sí, el teatro es efímero, pero se conserva intacto y para siempre en la memoria de quien fue parte del hecho escénico, en una hora y lugar determinados, pues como bien se ha dicho, porque es absolutamente cierto: el teatro es en vivo, y no hay dos funciones que sean idénticas.

Aplauso al genial Julio Castillo.