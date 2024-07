Entre piernas y telones / Brillante trabajo en el CITRU

Hace 43 años, en 1981 para ser exactos, nació el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, más conocido como CITRU, que la semana pasada celebró ese aniversario con una serie de mesas redondas en las que se hizo una radiografía pormenorizada de la situación que vive la escena nacional.

El programa titulado “Investigación sin fronteras”, incluyó ocho mesas en las que pudimos escuchar voces expertas en torno al teatro, y no únicamente lo que se ve en un escenario, sino todo lo que sucede alrededor.

Sin duda una de las conferencias más atractivas fue la titulada “Fuentes para el registro de la escena nacional”, que permitirá tener al alcance de un click, la historia del teatro mexicano de los últimos 500 años.

Se trata de un trabajo magno, encabezado por Israel Franco, quien explicó que por fortuna este proyecto no parte de cero, sino que tiene su origen en cinco investigaciones realizadas previamente por el mismo centro, y que ahora estarán disponibles gracias a la plataforma que se ha desarrollado.

Los estudios mencionados son: “Teatro en México, de 1900 a 1990”; “Anuarios del teatro en México de 1990 al 2000”; “Teatros de los estados, de 2007 a 2017”; “Cronología de obras y autores del teatro mexicano (siglos XVI al XIX)”, y “Anuarios del teatro en la Ciudad de México”.

Se trata de una plataforma impresionante, disponible para todo aquel interesado en el tema, en el que se pueden encontrar miles y miles de nombres, fechas, títulos, elencos, creativos, teatros que han construido la historia de la escena teatral del país.

La mesa que presentó el proyecto estuvo integrada, además del desarrollador, por tres investigadores de primer nivel, que detallaron los contenidos, alcances, virtudes y potencial de la plataforma Fuentes para el registro de la escena mexicana. Ellos son: Miguel Escobar Valera, Lourdes Feria Basurto y Alejandra Serrano Rodríguez.

Las otras mesas que integraron “Investigación sin fronteras” fueron “Seguimiento crítico a la Muestra Nacional de Teatro”; tres presentaciones editoriales, la entrega del Premio a la investigación en poéticas teatrales mexicanas contemporáneas y un evento In memoriam de Maya Ramos, bailarina, actriz docente e investigadora. Todo el material de estos encuentros está disponible en la página del CITRU:

“DE CÓMO A NADIE LE IMPORTA EL TEATRO”

Una periodista con quien coincido o en los teatros me recomendó ampliamente este montaje. “No te lo pierdas por nada del mundo”, me dijo. El título también me llamó la atención, y por esas dos razones la fui a ver.

“De cómo a nadie le importa el teatro” es una puesta en escena de creación colectiva, que incluye textos de Ángel Hernández, Diego Cristian Saldaña y Damián Cervantes, éste último también director de escena.

La primera impresión al entrar al espacio en el que se desarrollará la función es atractiva: Decenas de objetos, papeles, fotografías, unas grandes piezas escenográficas salidas seguramente de otros montajes son el ambiente que reina en el escenario.

La butaquería permanecerá vacía, y el público se sentará en sillas y sillones dispuestos en el escenario, rodeando la acción.

La trama cuenta a grandes rasgos, la historia de una decena de fantasmas que habitan en la soledad de un teatro, desde hace 120 años, quienes se quejan y protestan por las injusticias con que la vida los ha maltratado: poco reconocimiento, falta de público, malos tratos de productores y creativos, espectadores adormilados o materialmente dormidos durante las funciones, etcétera.

El elenco lo integran Carmen Zavaleta, Damián Cervantes, Elizabeth Glass, Estefanía Martínez, Gonzalo Herrerías, José Rafael Flores, Mariana Montenegro, Mari Carmen Ruiz, Sandra Rosales y Umberto Morales.

Las funciones son jueves y viernes 20 horas, sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas, hasta este domingo 21 de julio, en el teatro El Milagro, en la calle de Milán, colonia Juárez.