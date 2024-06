Entre piernas y telones / “Cachorro de león”

Para José Hernández, mi padre. ¡Hasta el cielo!

Hace cerca de una década, en octubre de 2014, Conchi León actuaba en la obra “Bajo tierra”, de David Olguín. La temporada de la obra se realizaba en la Ciudad de México; recibió entonces desde Yucatán una llamada telefónica de su hermana, quien la avisaba que su padre había sufrido un infarto y estaba en peligro de muerte.

Ocho años antes, Conchi se había peleado con su padre y desde entonces no se habían hablado. Actriz de las de antes, —como ella misma se define— decidió que la función tiene que continuar; por lo que “no podía… o no quería regresar y no la interrumpió”.

Esa etapa de su vida la plasma en su obra “Cachorro de león: casi todo sobre mi padre”. Ella explica: “como no podía regresar en ese momento, empecé a escribir esta historia… Escribir también es una forma de poner al sol las heridas que están dentro y envenenan la sangre”.

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, afirma que la muerte del padre es el momento más importante en la vida de cualquier persona. Por ello es que en cada función de “Cachorro de león” se establece un ambiente especial que conecta a Cochi con los espectadores, pues todos tenemos o tuvimos padre, y nos impacta lo que se cuenta en escena.

El padre nos hereda no sólo el apellido, sino un mundo entero de costumbres, hábitos, actitudes, una forma de enfrentar la vida...

“Cachorro de león: casi todo sobre mi padre”, es un monólogo desde la mirada de una niña de cuatro años. En esta obra, Conchi hace un recorrido agridulce por su infancia, sus inicios en el teatro, el camino de regreso a casa y el largo tramo que tuvo que recorrer para reencontrarse con su padre, aún con “una parvada de recuerdos instalados en mis ojos”.

El principio de creación de todos los espectáculos de Conchi son los testimonios de pequeños grupos: mujeres indígenas, mujeres en medio de la violencia, mujeres y hombres en la cárcel, niños en situación de riesgo. Y después de un largo camino escuchando las voces de otras mujeres, Conchi decidió contar su propia historia y la de su padre.

“Creo en el teatro sanador, en la fuerza de las palabras y su poder de transformación. Creo que todas las historias merecen ser contadas, pero encontrar la fuerza y el coraje para contar tu propia historia es un privilegio”, explica.

En “Cachorro de León”, pone en escena la historia sobre su padre, que, aunque agridulce, es lo que la ha formado como la actriz, directora y dramaturga que es actualmente.

Y seguramente pasa lo mismo con cada espectador, pues las risas se entremezclan con suspiros, lágrimas, aplausos y terminan con una ovación de pie para un trabajo honesto, sincero, divertido, conmovedor, como es el buen teatro.

Un texto brillante, una actuación poderosa llenan el escenario, en el que sólo se hallan unos pocos elementos de utilería… ah, y unas cervezas bien frías, que Conchi reparte entre el público, y que suman a un ambiente ya de por sí muy acogedor.

“Cachorro de León” se presentará sólo dos miércoles más (19 y 26 de junio) a las 20:00 horas, en el Teatro Xola. ¡No se la pierdan!