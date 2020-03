Entre piernas y telones | El teatro como santuario

El teatro como santuario





El Día Mundial del Teatro, se celebró precisamente ayer, 27 de marzo, ante un panorama muy complejo para el mundo entero.





Promover el teatro en todas sus formas alrededor del mundo. Crear conciencia sobre el valor del teatro.





Permitir que la comunidad teatral promueva su trabajo a gran escala, para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia del teatro en todas sus formas, con el objetivo de obtener más apoyo. Para disfrutar del teatro en todas sus formas. Para compartir la alegría del teatro con los demás.

Los cinco postulados anteriores son los objetivos que se plantea el Día Mundial del Teatro, una celebración instituida en 1962 gracias al impulso del Instituto Internacional del Teatro ITI, apoyado por la UNESCO, y que año con año, cada 27 de marzo (fecha de la apertura de temporada del Teatro de las Naciones de 1962 en París), busca impulsar la actividad teatral en todo el planeta.

La página oficial del ITI detalla la logística de la celebración internacional: “Cada año, una figura reconocida del teatro o una persona comprometida en alma y corazón con las artes escénicas, es invitado (a) a compartir sus reflexiones sobre el teatro y la armonía internacional sobre el escenario. Esta ceremonia se ha convertido en el Mensaje del Día Mundial del Teatro, el cual es traducido a más de 50 idiomas, leído a miles de espectadores alrededor del mundo e impreso en cientos de diarios. Colegas del campo audiovisual alrededor del mundo, colaboran con más de un centenar de estaciones de radio y televisión transmitiendo el Mensaje a los oyentes en todos los rincones de los cinco continentes”.

Fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien pronunció el primer mensaje. A él han seguido otros dramaturgos como Arthur Miller, Eugene Ionesco, Dario Fo, Vaclav Havel, Edward Albee; directores y teóricos como Peter Brook y Augusto Boal; actores como Laurence Olivier, Richard Burton, John Malkovich, Isabelle Hupert y Judy Dench.

A esa lista hay que sumar a dos mexicanos, que hasta ahora han tenido el honor de haber sido invitados a escribir este mensaje: Víctor Hugo Rascón Banda en 2006 y Sabina Berman en 2018.

Para este año, el mensaje del Día Mundial del Teatro fue escrito por el paquistaní Shahid Mahmood Nadeem, periodista, dramaturgo, guionista, director de teatro y televisión, y activista de derechos humanos, quien ha titulado su texto: El teatro como santuario.

Su emotivo mensaje incluye una idea más que oportuna para los difíciles momentos que enfrenta la humanidad. Afirma Shahid: “El teatro tiene un papel, un noble papel, debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo”.

El teatro nos ayuda a TODOS a NO caer en el abismo; pues el teatro lo hacemos todos, no sólo los autores, directores, actores, creativos y productores. La actividad de todos ellos sin la de los espectadores no existe. Sin el público, el hecho teatral no cierra el círculo. Gracias a la tecnología, pese a la contingencia se puede mantener la comunión teatral.